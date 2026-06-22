Acción de Booz Allen Hamilton: ¿La mayor perdedora del sector defensa en Estados Unidos?

Booz Allen Hamilton (BAH.US) es uno de los contratistas tecnológicos más importantes que prestan servicios al gobierno de Estados Unidos. La compañía opera en la intersección de defensa, inteligencia, ciberseguridad e inteligencia artificial. A pesar de su indudable posición estratégica, la acción ha caído más de un 67% desde sus máximos históricos, convirtiéndose en una de las mayores víctimas de los cambios políticos y presupuestarios que han tenido lugar en Washington.

Booz Allen también se encuentra entre las 12 compañías que se espera participen en el desarrollo de la iniciativa de defensa antimisiles Golden Dome de Estados Unidos. La empresa actuará como un integrador clave de sistemas y ha recibido un contrato para diseñar y construir un prototipo de sistema de interceptación basado en el espacio conocido como Brilliant Swarms , un concepto de interceptores orbitales diseñado para reforzar las capacidades de defensa antimisiles.

de Estados Unidos. La empresa actuará como un integrador clave de sistemas y ha recibido un contrato para diseñar y construir un prototipo de sistema de interceptación basado en el espacio conocido como , un concepto de interceptores orbitales diseñado para reforzar las capacidades de defensa antimisiles. La valoración se ha comprimido drásticamente. Actualmente, Booz Allen cotiza a aproximadamente 10 veces las ganancias de los últimos doce meses y alrededor de 12 veces las ganancias proyectadas . El apalancamiento sigue siendo relativamente conservador en comparación con muchos de sus competidores. La acción cotiza con un múltiplo EV/EBITDA cercano a 9 y una relación precio/ventas de aproximadamente 0.8 veces, niveles que parecen inusualmente bajos en comparación con la mayoría de los contratistas de defensa.

y alrededor de . El apalancamiento sigue siendo relativamente conservador en comparación con muchos de sus competidores. La acción cotiza con un múltiplo cercano a 9 y una relación de aproximadamente 0.8 veces, niveles que parecen inusualmente bajos en comparación con la mayoría de los contratistas de defensa. En su trimestre más reciente, el BPA ajustado fue de 1.78 dólares, frente a las expectativas del consenso de 1.34 dólares. Los ingresos disminuyeron un 6.4% interanual hasta 2,780 millones de dólares, mientras que la plantilla se redujo a aproximadamente 31,500 empleados desde los 35,800 registrados un año antes. Al mismo tiempo, la cartera de pedidos aumentó un 3.1% interanual hasta 38,200 millones de dólares. Las previsiones de la dirección para el ejercicio fiscal 2027 contemplan ingresos de entre 11,200 y 11,700 millones de dólares y un BPA ajustado de entre 6.00 y 6.35 dólares.

¿Qué desencadenó la venta masiva?

El principal problema durante los últimos trimestres ha sido la concentración de ingresos. Aproximadamente entre el 97% y el 98% de los ingresos de Booz Allen provienen de contratos con el gobierno federal de Estados Unidos, lo que hace que la compañía sea excepcionalmente sensible a los cambios en las prioridades del gasto público.

Además, Booz Allen ha generado históricamente una gran parte de su negocio a través de servicios de consultoría y asesoramiento profesional de alto nivel. Los inversores cuestionan cada vez más las perspectivas de crecimiento a largo plazo de los modelos de consultoría intensivos en mano de obra, a medida que la inteligencia artificial amplía el alcance de la automatización en industrias basadas en el conocimiento.

Durante el período 2025-2026, los inversores comenzaron a descontar el impacto de la iniciativa de eficiencia de costos DOGE, cuyo objetivo era reducir los gastos federales en consultoría y tecnología. El resultado fue una desaceleración en la actividad de contratación pública, revisiones de contratos y, en el caso de Booz Allen, la cancelación de varios contratos dentro de su segmento civil.

La compañía también redujo sus previsiones en varias ocasiones durante el ejercicio fiscal 2026. El segmento de negocio civil experimentó caídas de ingresos de entre el 20% y el 28%, lo que llevó a los inversores a considerar esta debilidad como un problema potencialmente estructural en lugar de una desaceleración temporal, incluso cuando la demanda procedente de clientes de defensa e inteligencia seguía siendo sólida.

¿Por qué estaban tan preocupados los inversores?

Las preocupaciones del mercado se centraron en varios factores:

Fuerte dependencia de un único cliente: el gobierno de Estados Unidos;

Cancelación de numerosos contratos federales tras las revisiones del gasto;

Desaceleración del crecimiento después de muchos años de sólida ejecución;

Aproximadamente 2,500 despidos y reestructuración dentro del segmento civil;

Riesgo de nuevos recortes presupuestarios bajo prioridades políticas cambiantes;

Revisiones a la baja repetidas de las expectativas de ingresos y ganancias.

¿Dónde podría estar equivocado el mercado?

Irónicamente, el argumento de inversión más sólido puede haber surgido precisamente después del colapso de la acción.

Los inversores se han centrado casi exclusivamente en la debilidad del segmento civil, ignorando en gran medida el hecho de que las operaciones de defensa, inteligencia, ciberseguridad e inteligencia artificial de la compañía continúan mostrando una resistencia considerable. Booz Allen cerró el ejercicio fiscal 2026 con una cartera de pedidos récord cercana a los 38,000 millones de dólares. Más importante aún, la dirección continúa destacando una aceleración de la demanda en las áreas de Seguridad Nacional, ciberseguridad y productos nativos de IA.

A diferencia de las consultoras tradicionales, Booz Allen está profundamente integrada en la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos. El aumento de las tensiones geopolíticas, la carrera global por la inteligencia artificial y la modernización de los sistemas militares continúan impulsando la demanda de capacidades que la empresa ha desarrollado durante décadas.

Los resultados del cuarto trimestre fiscal de 2026 pusieron de manifiesto una interesante paradoja. El crecimiento de los ingresos se ha desacelerado claramente, pero el BPA, la generación de flujo de caja libre y la rentabilidad superaron las expectativas gracias a una agresiva reestructuración y optimización de costos.

Dicho esto, la venta masiva no fue completamente irracional. La compañía entró en un período de menor crecimiento, perdió varios contratos y enfrentó una presión política significativa vinculada a la reducción del gasto federal. La pregunta clave es si esos desafíos justifican la valoración actual.

La valoración actual del mercado parece reflejar un escenario de estancamiento prolongado. Sin embargo, los negocios más estratégicos de la compañía, defensa, ciberseguridad, inteligencia artificial y servicios de inteligencia, continúan expandiéndose. La cartera de pedidos permanece cerca de niveles récord, lo que sugiere que los inversores deberían preguntarse no si Booz Allen tuvo problemas, sino si el mercado ha comenzado a valorar esos problemas como si fueran permanentes.

La adquisición de Ultra Mission Solutions es más importante de lo que parece

Booz Allen anunció recientemente la adquisición de Ultra I&C Mission Solutions por 720 millones de dólares, la mayor adquisición de la compañía desde la compra de Liberty IT Solutions por 725 millones de dólares en 2021.

Ultra Mission Solutions es una empresa relativamente pequeña con aproximadamente 220 empleados, incluidos alrededor de 135 ingenieros especializados. A primera vista, el precio de adquisición puede parecer elevado. Sin embargo, Booz Allen no está comprando escala de ingresos; está adquiriendo tecnologías que son cada vez más críticas para las comunicaciones militares modernas y los sistemas de gestión del campo de batalla.

La compañía opera en tres áreas principales de negocio:

Mission Software . Software de mando y control y gestión del campo de batalla;

. Software de mando y control y gestión del campo de batalla; Edge Compute . Procesamiento de datos directamente en el punto de recopilación;

. Procesamiento de datos directamente en el punto de recopilación; Encryption Management. Sistemas de comunicaciones seguras y gestión de cifrado.

Su cartera incluye plataformas como Apex, ADSI, ACTS, Rain y Knox, que respaldan operaciones de mando y control, transferencia segura de datos, computación en el borde de la red y gestión de cifrado en entornos hostiles o desconectados.

Entre los clientes de Ultra se encuentran programas que apoyan al Ejército de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Marina y organizaciones de defensa aliadas.

La dirección espera que el negocio adquirido genere un crecimiento de ingresos de dos dígitos durante varios años, manteniendo márgenes EBITDA superiores al 20%.

A modo de comparación, Booz Allen generó aproximadamente 1,230 millones de dólares de EBITDA sobre 11,200 millones de dólares de ingresos durante el ejercicio fiscal 2026, lo que implica un margen EBITDA cercano al 11%. Por lo tanto, Ultra opera con una rentabilidad casi dos veces superior a la de la compañía en su conjunto.

Hace algunos años, Booz Allen era vista principalmente como una consultora y contratista de servicios federales. Hoy, una parte cada vez mayor de sus inversiones se dirige hacia inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas de mando y control, computación en el borde de la red, comunicaciones resilientes y tecnologías de defensa de próxima generación.

Estas son precisamente las áreas que la dirección identificó como los principales motores de crecimiento a largo plazo durante la presentación de resultados del ejercicio fiscal 2026. A pesar de una caída del 6.4% en los ingresos hasta 11,200 millones de dólares, Booz Allen mantuvo una sólida rentabilidad y finalizó el año con una cartera de pedidos récord de 38,000 millones de dólares.

La adquisición de Ultra Mission Solutions fortalece precisamente los negocios que actualmente experimentan la mayor demanda. En lugar de limitarse a esperar una mejora en las condiciones del gasto gubernamental, Booz Allen está utilizando este período de debilidad para aumentar su exposición a los mercados de defensa, ciberseguridad e inteligencia artificial, que ya se están convirtiendo en las áreas de mayor crecimiento dentro de su cartera de pedidos.

RTX vs. Booz Allen Hamilton (Gráfico Diario)

El gráfico a continuación compara a RTX (anteriormente Raytheon), uno de los contratistas de defensa más sólidos de Estados Unidos, con Booz Allen Hamilton (gráfico dorado).

El sentimiento de los inversores ha divergido de forma significativa. Mientras que RTX continúa beneficiándose de las sólidas tendencias de gasto en defensa, Booz Allen es percibida cada vez más como una empresa vulnerable a la disrupción impulsada por la inteligencia artificial dentro de sus operaciones de consultoría.

Fuente: xStation5

Eryk Szmyd Analista de Mercados Financieros, XTB