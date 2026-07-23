Acción de la semana: TSMC, el motor de fabricación detrás de la revolución de la IA

En los últimos años, el mercado tecnológico se ha centrado principalmente en las compañías que desarrollan soluciones de inteligencia artificial. Nvidia proporciona los chips que impulsan los centros de datos modernos, Microsoft y Google están invirtiendo miles de millones de dólares en infraestructura informática, y numerosas empresas intentan integrar la IA generativa en sus productos y servicios. Sin embargo, detrás de cada gran historia de éxito de la IA se encuentra una compañía cuyo papel suele recibir mucha menos atención, a pesar de ser uno de los elementos más importantes que permiten el crecimiento de toda la industria.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, es el lugar donde se produce una parte significativa de los semiconductores más avanzados del mundo. Los chips diseñados por compañías como Nvidia, AMD, Apple y Broadcom se fabrican en las instalaciones de TSMC antes de convertirse en la base de los dispositivos, servidores y centros de datos más importantes que respaldan la economía mundial.

La posición de la compañía es única porque TSMC no compite con sus clientes. A diferencia de las empresas tradicionales de semiconductores, no diseña sus propios procesadores ni tarjetas gráficas. En cambio, se centra exclusivamente en la etapa más compleja de la cadena de valor de los semiconductores: la fabricación de chips a gran escala. Este modelo de negocio ha permitido que TSMC se convierta en el vínculo esencial entre el diseño de semiconductores y su producción física.

Los resultados trimestrales recientes mostraron que el ciclo de inversión relacionado con la inteligencia artificial continúa acelerándose. La compañía alcanzó niveles récord de ingresos, mantuvo una rentabilidad excepcionalmente alta y presentó unas perspectivas muy positivas para los próximos trimestres. Especialmente importante fue la creciente contribución del segmento de Computación de Alto Rendimiento, que incluye los chips utilizados en la infraestructura de inteligencia artificial y en centros de datos avanzados.

Para los inversionistas, los resultados de TSMC son relevantes mucho más allá del desempeño de una sola compañía. En muchas empresas tecnológicas, un informe trimestral refleja principalmente la situación de una empresa específica. Sin embargo, TSMC proporciona una de las señales más claras de la demanda real por las tecnologías más avanzadas. Cuando las mayores compañías tecnológicas del mundo aumentan el gasto en el desarrollo de inteligencia artificial, la demanda por la capacidad de producción de TSMC también aumenta.

Por lo tanto, la historia de TSMC es, en muchos sentidos, la historia de toda la industria de semiconductores. La compañía no solo se está beneficiando del crecimiento de la inteligencia artificial, sino que también está haciendo posible ese crecimiento. Cada nueva etapa del desarrollo de la IA requiere chips más avanzados, y su producción se encuentra en el centro mismo del negocio de TSMC.

Por lo tanto, la pregunta clave para los inversionistas no es solamente cuánto puede crecer la inteligencia artificial, sino también quién capturará el valor económico creado por esta transformación. TSMC está posicionada en uno de los puntos más importantes de todo el ecosistema tecnológico.

En las siguientes secciones, examinaremos por qué la compañía taiwanesa ha construido una de las ventajas competitivas más difíciles de replicar en el mundo, cómo la inteligencia artificial está cambiando la estructura de su negocio y si la valorización actual todavía deja espacio para un mayor crecimiento.

Por qué TSMC es una de las compañías de semiconductores más importantes del mundo

En el caso de TSMC, la mayor ventaja no es un solo producto, sino la posición de la compañía dentro de la cadena mundial de suministro tecnológico. La compañía taiwanesa creó el modelo de fundición pura, lo que significa que es un fabricante de semiconductores que produce chips exclusivamente para clientes externos. Este enfoque permite que las mayores compañías tecnológicas del mundo diseñen sus chips más avanzados mientras dependen de un socio con capacidades de fabricación inigualables.

Este modelo ha convertido a TSMC en uno de los pilares más importantes de la economía digital. La compañía produce chips utilizados por Nvidia, AMD, Apple y muchos otros líderes tecnológicos, mientras que el auge de la inteligencia artificial ha incrementado aún más su importancia estratégica.

La estructura del negocio de TSMC se ha desplazado claramente hacia la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento. El segmento de Computación de Alto Rendimiento se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la compañía, reemplazando el anterior predominio de los productos electrónicos de consumo. Esto significa que el actual ciclo de los semiconductores no está impulsado principalmente por la renovación de smartphones o computadoras, sino por la expansión de largo plazo de la infraestructura necesaria para desarrollar y operar modelos de IA.

Sin embargo, la ventaja de TSMC no se basa únicamente en su escala. La fabricación de los semiconductores más avanzados del mundo es uno de los procesos industriales más complejos jamás creados. Construir una planta de semiconductores no es suficiente. El verdadero desafío consiste en lograr una producción masiva con el nivel requerido de calidad, eficiencia y consistencia.

Esta es precisamente la razón por la que la posición de TSMC es tan difícil de desafiar. A lo largo de décadas, la compañía ha construido relaciones con las mayores empresas tecnológicas del mundo, ha desarrollado un poderoso ecosistema de proveedores y ha invertido cientos de miles de millones de dólares en generaciones sucesivas de tecnología de fabricación. Actualmente, TSMC se beneficia tanto del aumento de la demanda de chips de IA como del creciente valor de cada semiconductor producido.

La ventaja tecnológica de TSMC: de los 3 nm a la era de los 2 nm

En la industria de semiconductores, desarrollar una nueva tecnología no es el mayor desafío. La verdadera dificultad reside en la capacidad de fabricar esa tecnología a gran escala, manteniendo al mismo tiempo una alta calidad, eficiencia y confiabilidad. Es en este ámbito donde TSMC ha construido una de sus ventajas competitivas más sólidas.

Los procesos de fabricación más avanzados, incluidos los de 3 nm y la próxima tecnología de 2 nm, permiten a las compañías crear chips con un mayor rendimiento y un menor consumo energético. Esto es especialmente importante para los centros de datos de inteligencia artificial, donde incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden traducirse en reducciones significativas de los costos operativos en enormes infraestructuras informáticas.

El proceso de 3 nm se ha convertido en uno de los principales impulsores del crecimiento actual de TSMC. A medida que la compañía avanza hacia la producción masiva de chips de 2 nm, está entrando en una nueva etapa de desarrollo tecnológico que debería ayudarla a mantener su liderazgo en los segmentos más exigentes del mercado de semiconductores.

Al mismo tiempo, el empaquetado avanzado de semiconductores está adquiriendo una importancia cada vez mayor. El futuro de la inteligencia artificial ya no se basa únicamente en reducir el tamaño de los transistores. Los sistemas de IA más potentes requieren la integración de múltiples chips en sistemas informáticos altamente eficientes.

Esto crea dos oportunidades de crecimiento paralelas para TSMC. Por un lado, la demanda de los procesos de fabricación más avanzados continúa aumentando. Por otro lado, las tecnologías adicionales relacionadas con la integración de chips y el empaquetado avanzado se están convirtiendo en componentes cada vez más valiosos del ecosistema de semiconductores.

El mercado recibió exactamente lo que estaba esperando

Los resultados trimestrales de TSMC se han convertido en uno de los acontecimientos más importantes de la temporada de resultados para la industria de semiconductores. La razón es sencilla. La compañía taiwanesa se encuentra en el centro de la cadena mundial de suministro tecnológico, lo que significa que sus resultados ofrecen información no solo sobre el desempeño de su propio negocio, sino también sobre la actividad de inversión de las mayores compañías del mundo que desarrollan inteligencia artificial.

El segundo trimestre de 2026 presentó exactamente el tipo de desempeño que los inversionistas esperaban. TSMC superó sus propias previsiones, alcanzó niveles récord de ingresos y mantuvo una rentabilidad excepcional. Incluso más importantes que las cifras principales fueron los comentarios de la dirección sobre los próximos trimestres. La compañía elevó sus expectativas de crecimiento de los ingresos y mantuvo unas perspectivas muy positivas para la demanda de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento.

Los ingresos alcanzaron los $40,2 mil millones , lo que representa un aumento del 36% en comparación con el año anterior y el nivel más alto de la historia de la compañía.

, lo que representa un aumento del 36% en comparación con el año anterior y el nivel más alto de la historia de la compañía. El beneficio neto aumentó aproximadamente un 77% interanual .

. El margen bruto alcanzó el 67,7% , superando las expectativas anteriores.

, superando las expectativas anteriores. El segmento de Computación de Alto Rendimiento representó aproximadamente el 66% de los ingresos totales .

. Las tecnologías basadas en procesos de 7 nm y nodos más avanzados representaron cerca del 77% de los ingresos por obleas, mientras que la demanda de la tecnología de 3 nm continuó creciendo rápidamente.

Los resultados destacaron varias tendencias importantes. En primer lugar, el actual ciclo de crecimiento de los semiconductores es fundamentalmente diferente de los periodos anteriores. Esta vez, el principal impulsor no es la electrónica de consumo, sino la infraestructura necesaria para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Hace algunos años, los resultados de TSMC estaban estrechamente relacionados con la situación del mercado de smartphones. Actualmente, los chips utilizados en centros de datos, aceleradores de IA y sistemas de computación de alto rendimiento desempeñan un papel mucho más importante. Este segmento se ha convertido en la mayor parte del negocio de la compañía y continúa siendo su principal fuente de crecimiento.

Otra señal importante es la rentabilidad. En la industria de semiconductores, el rápido crecimiento suele requerir enormes inversiones y puede generar presión sobre los márgenes. TSMC demuestra una realidad diferente. La sólida demanda por los chips más avanzados permite que la compañía mantenga una rentabilidad excepcional, porque los clientes están dispuestos a pagar precios premium para acceder a una capacidad de fabricación limitada basada en las tecnologías más recientes.

Es importante destacar que TSMC no se está beneficiando únicamente de mayores volúmenes de producción. A medida que los clientes avanzan hacia procesos de fabricación cada vez más avanzados, el valor de cada pedido individual también aumenta. La producción de chips de 3 nm, el desarrollo de la tecnología de 2 nm y la expansión de las capacidades de empaquetado avanzado posicionan a la compañía en la parte más atractiva del mercado de semiconductores.

Los inversionistas también reaccionaron positivamente a las perspectivas de la compañía para los siguientes trimestres. La dirección espera que la demanda continúe siendo sólida, con unos ingresos proyectados para el tercer trimestre que aumentarían hasta aproximadamente entre $44,6 mil millones y $45,8 mil millones. Al mismo tiempo, TSMC continúa esperando márgenes muy elevados, lo que confirma que las condiciones actuales del mercado permanecen excepcionalmente favorables.

Sin embargo, una expansión tan rápida requiere inversiones masivas. TSMC está aumentando el gasto en nuevas plantas de fabricación, desarrollo tecnológico y ampliación de la capacidad productiva para satisfacer la demanda de clientes como Nvidia, AMD y Apple. La magnitud de estas inversiones representa tanto la mayor fortaleza de la compañía como uno de sus principales desafíos. Estas permiten que TSMC mantenga su ventaja tecnológica, pero también requieren una cantidad significativa de capital y una gestión cuidadosa del ciclo de inversión.

El informe trimestral confirmó el elemento central de la tesis de inversión de TSMC. La compañía no se está beneficiando simplemente del auge de la inteligencia artificial. Ocupa una posición en la que este auge debe materializarse físicamente. Cada nueva etapa del desarrollo de la IA requiere una mayor potencia informática, chips más avanzados y una fabricación de semiconductores cada vez más compleja.

Análisis financiero: convertir el liderazgo tecnológico en resultados récord

Una posición tecnológica dominante por sí sola no es suficiente para definir un negocio excepcional. La pregunta clave es si la ventaja competitiva de una compañía se traduce en un desempeño financiero superior. En el caso de TSMC, los últimos años han demostrado que la empresa se ha convertido no solo en el mayor fabricante de semiconductores del mundo, sino también en uno de los mayores beneficiarios del auge de la infraestructura de inteligencia artificial.

El primer factor que destaca es el crecimiento de los ingresos. Después de un periodo más débil en la industria de semiconductores, causado en parte por los ajustes de inventarios posteriores a la pandemia, TSMC volvió a una sólida trayectoria de crecimiento. En el segundo trimestre de 2026, los ingresos alcanzaron un récord de $40,2 mil millones, lo que representa un aumento interanual del 36%. Esta recuperación demuestra que la compañía está posicionada directamente en el centro del actual ciclo de inversión en IA.

Aún más impresionante es la estructura de este crecimiento. No está impulsado únicamente por mayores volúmenes de producción, sino principalmente por un cambio hacia las tecnologías más avanzadas. El segmento de Computación de Alto Rendimiento, que incluye chips de IA y procesadores utilizados en centros de datos, representa actualmente cerca de dos tercios de los ingresos de la compañía. Este es un cambio fundamental en comparación con ciclos anteriores de los semiconductores, cuando la electrónica de consumo desempeñaba un papel mucho más importante.

La característica financiera más sólida de TSMC continúa siendo su rentabilidad. La fabricación de semiconductores requiere enormes gastos de capital, lo que significa que muchas compañías del sector enfrentan presiones sobre los márgenes. TSMC opera en un entorno completamente diferente. Gracias a su liderazgo tecnológico, sus elevadas tasas de utilización y su sólido poder de negociación con los clientes, la compañía mantiene márgenes poco habituales en los negocios tradicionales de fabricación.

En el segundo trimestre de 2026, el margen operativo alcanzó el 56,1%, mientras que el margen neto se situó en el 50,4%. Esta rentabilidad demuestra que TSMC no compite únicamente mediante la escala de fabricación. El mayor valor proviene de las tecnologías más avanzadas, donde el número de competidores potenciales es extremadamente limitado.

Uno de los aspectos más impresionantes del modelo de negocio de TSMC es su capacidad para mantener márgenes elevados a pesar de los niveles récord de inversión. Cada año, la compañía gasta decenas de miles de millones de dólares en nuevas fábricas, investigación y desarrollo, y ampliación de la capacidad productiva. En teoría, una expansión tan agresiva podría reducir el retorno sobre el capital, pero la estructura actual del mercado permite que TSMC monetice exitosamente estas inversiones.

Una medida clave de la calidad de un negocio es el retorno sobre el capital invertido, ROIC. Un ROIC sólido demuestra que las enormes inversiones de TSMC no son simplemente costos, sino activos que generan valor de largo plazo para los accionistas.

La posición financiera de la compañía también es extremadamente sólida. TSMC mantiene un balance robusto, lo que le proporciona una flexibilidad significativa para ejecutar futuros proyectos de inversión. Esto es especialmente importante en una industria donde mantener una ventaja competitiva requiere un gasto constante en investigación, nuevas instalaciones y tecnologías de próxima generación.

La generación de flujo de caja es otra fortaleza importante. A pesar de sus enormes gastos de capital, TSMC continúa siendo un negocio capaz de generar cantidades sustanciales de efectivo. La compañía financia su expansión principalmente mediante la solidez de sus propias operaciones, reduciendo su dependencia del financiamiento externo y preservando su independencia estratégica.

Por lo tanto, la mayor prueba de la calidad del negocio de TSMC no es solamente su tasa de crecimiento, sino su capacidad para combinar al mismo tiempo varias características difíciles de conseguir. La compañía está ampliando su escala, invirtiendo cantidades récord en el futuro y manteniendo algunos de los márgenes más elevados de todo el sector tecnológico.

Esta combinación es lo que convierte a TSMC en mucho más que un simple fabricante de chips. Es una de las compañías más importantes que respaldan el desarrollo de la infraestructura mundial de inteligencia artificial.

¿Qué impulsará a TSMC durante los próximos años?

Para TSMC, la pregunta más importante no es si la compañía es actualmente la líder del mercado de semiconductores. Su posición continúa siendo excepcionalmente sólida. La pregunta mucho más importante es si el ritmo actual de crecimiento puede mantenerse durante los próximos años y si las inversiones actuales se traducirán en una mayor expansión financiera.

El principal motor de crecimiento continúa siendo la inteligencia artificial. El ciclo de inversión actual es diferente de los ciclos alcistas anteriores de los semiconductores, porque no está impulsado principalmente por la renovación de dispositivos de consumo. Esta vez, el factor clave es la construcción de toda la infraestructura necesaria para desarrollar modelos de IA, operar centros de datos y respaldar sistemas que requieren una enorme potencia informática.

Es precisamente en este ámbito donde TSMC ocupa una posición única. La compañía fabrica algunos de los chips más avanzados para las mayores compañías tecnológicas del mundo, y la creciente demanda de aceleradores de IA y procesadores para servidores se traduce directamente en mayores pedidos. El segmento de Computación de Alto Rendimiento se ha convertido en la parte más importante del negocio de TSMC, y todo indica que su importancia continuará aumentando.

Otro importante factor de crecimiento es el desarrollo de nuevas generaciones de tecnología de fabricación. La transición al proceso de 2 nm será uno de los hitos más importantes en la historia de TSMC, porque debería permitir que la compañía mantenga su liderazgo en las áreas más exigentes del mercado de semiconductores. Para las compañías que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, cada mejora en el rendimiento y la eficiencia energética de los chips tiene una enorme importancia, especialmente a medida que los centros de datos consumen cantidades cada vez mayores de electricidad.

Al mismo tiempo, el empaquetado avanzado de semiconductores se está convirtiendo en una fuente cada vez más importante de ventaja competitiva. Los sistemas modernos de IA ya no se construyen únicamente alrededor de chips individuales producidos mediante los procesos de fabricación más recientes. La capacidad de combinar múltiples componentes en un único sistema informático altamente eficiente está adquiriendo la misma importancia.

Por lo tanto, tecnologías como CoWoS se están convirtiendo en otro pilar de la ventaja de TSMC y en una fuente adicional de crecimiento de los ingresos. A medida que los modelos de inteligencia artificial se vuelven más complejos, la demanda por soluciones avanzadas de empaquetado debería continuar aumentando.

Otro factor importante es la capacidad de TSMC para mantener márgenes elevados. La sólida demanda de las tecnologías más avanzadas proporciona a la compañía la capacidad de aumentar gradualmente los precios y mejorar la calidad de su combinación de ingresos. Cuando la capacidad de producción continúa siendo limitada y los clientes compiten por acceder a las tecnologías de fabricación más recientes, la posición negociadora de TSMC permanece extremadamente sólida.

Sin embargo, la compañía también enfrenta desafíos significativos. La expansión de la capacidad de fabricación fuera de Taiwán, incluidas nuevas instalaciones en Estados Unidos, Japón y Europa, requiere enormes inversiones de capital. Un gasto anual que alcanza decenas de miles de millones de dólares demuestra cuán intensiva en capital se ha vuelto la industria de semiconductores. Al mismo tiempo, estas inversiones son esenciales si TSMC desea mantener su liderazgo tecnológico y satisfacer la creciente demanda de sus clientes.

A largo plazo, la mayor ventaja de TSMC es el hecho de que casi todos los escenarios que implican un mayor desarrollo de la inteligencia artificial requieren semiconductores más avanzados. Si las compañías tecnológicas continúan aumentando el gasto en infraestructura de IA, TSMC debería seguir siendo una de las principales beneficiarias de esta transformación.

Por lo tanto, la historia de crecimiento de la compañía no se basa en un producto específico ni en una tendencia de mercado de corto plazo. Está construida sobre la creciente importancia de los semiconductores en toda la economía mundial y sobre el hecho de que cada vez más industrias están pasando a depender de una potencia informática avanzada.

Un negocio sólido con ventajas excepcionales, pero también con expectativas extremadamente elevadas

La mayor fortaleza de TSMC es su ventaja competitiva difícil de replicar. Décadas de inversión en tecnología, una enorme escala de producción y estrechas relaciones con las mayores compañías tecnológicas del mundo han creado un modelo de negocio extremadamente difícil de desafiar. Los competidores pueden invertir miles de millones de dólares en nuevas fábricas, pero reconstruir el ecosistema completo, la experiencia de fabricación y la confianza de los clientes desarrollados por TSMC requeriría muchos años.

Al mismo tiempo, la compañía enfrenta desafíos habituales para una organización posicionada en el centro de una carrera tecnológica mundial. La creciente magnitud de las inversiones requiere una demanda que continúe siendo sólida, mientras que la expansión de la producción fuera de Taiwán aumenta la complejidad operativa y los costos. Otro factor importante es la geopolítica y el riesgo asociado con la concentración de la capacidad de fabricación de los semiconductores más avanzados del mundo en una sola isla.

Sin embargo, para los inversionistas, la mayor pregunta no es si TSMC es una compañía excepcional. Los fundamentos sugieren claramente que lo es. La cuestión clave es si el ritmo de desarrollo de la inteligencia artificial, la creciente demanda de potencia informática y la continua adopción de semiconductores avanzados serán lo suficientemente sólidos como para justificar las expectativas actuales del mercado.

La tesis de inversión de TSMC se basa en la creencia de que la inteligencia artificial no es una tendencia temporal, sino una transformación tecnológica comparable con las revoluciones digitales anteriores. Si este escenario se materializa, la compañía taiwanesa debería continuar siendo una de las mayores beneficiarias de este cambio estructural.

TSMC representa un negocio con características excepcionales: enormes barreras de entrada, una rentabilidad extraordinaria y una importancia estratégica para todo el ecosistema tecnológico. Sin embargo, esta misma fortaleza también genera expectativas elevadas. Durante los próximos años, los inversionistas tendrán que evaluar no solo si TSMC puede continuar creciendo más rápido que el mercado general, sino también si la magnitud del crecimiento futuro será suficiente para justificar la valorización actual de la compañía.

TSMC ya no es simplemente un fabricante de semiconductores. Se ha convertido en una de las compañías de infraestructura más importantes detrás de la revolución de la inteligencia artificial. El desempeño futuro de la compañía dependerá no solo de su liderazgo tecnológico, sino también de si la demanda mundial por capacidades de IA continúa expandiéndose a un ritmo capaz de respaldar las ambiciosas expectativas actuales.

Fuente: xStation5