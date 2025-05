Acción del mes: ¿Qué está pasando con Repsol?

Las acciones de Repsol han registrado una caída de casi el 30 % en el último año, principalmente debido a los fuertes descensos en los precios del crudo. Pero atención, porque varias tendencias podrían impulsar nuevamente los precios del petróleo en el medio plazo. Sin embargo, la estrategia de Repsol no resulta convincente para algunos sectores del mercado. ¿Qué podemos esperar de Repsol? El petróleo sigue siendo el rey de la energía Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Contrario al discurso dominante, la realidad es que el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía a nivel mundial, representando más del 30 % del consumo energético global, seguido por el carbón. De hecho, el consumo mundial de petróleo creció a una tasa anualizada del 1,9 % entre 1965 y 2023, si bien es cierto que este crecimiento se ha desacelerado a un 0,95 % anual desde 2013. No obstante, la importancia relativa del petróleo está disminuyendo, con un mayor crecimiento en otras fuentes de energía como las renovables. En cualquier caso, sigue siendo fundamental para nuestra economía y lo seguirá siendo en los próximos años. El crecimiento de la demanda energética es tal que seguirá aumentando a un ritmo acelerado en continentes como Sudamérica y Asia, debido a la mejora de las condiciones de vida y al incremento generalizado del consumo de energía. Por ejemplo, China e India han incrementado su consumo energético en un 5,6 % y 3,4 % anualizado desde el año 2000. En concreto, el consumo energético primario per cápita se sitúa en 33.267 kW en China, mientras que en India es de solo 7.586 kW, una brecha que se reducirá considerablemente en los próximos años. Perspectivas del precio del petróleo A corto plazo, se espera que los precios del crudo se mantengan por debajo de los 70 dólares por barril, lo que probablemente llevará a una reducción de la inversión por parte de las empresas del sector. De hecho, aquellas con un precio de equilibrio más bajo serán las ganadoras en el futuro, una vez que disminuya la competencia. En el caso de Repsol, ese precio de equilibrio ronda los 50 dólares por barril, por lo que incluso a estos niveles podría generar beneficios. Modelo de negocio de Repsol El modelo de negocio de Repsol puede resumirse en los siguientes segmentos: Exploración y producción: incluye la parte upstream (9,1 % de los ingresos). Industrial: abarca actividades de refino de petróleo, petroquímica y comercialización (57,2 % de los ingresos). Cliente: comprende el negocio de estaciones de servicio, la comercialización de combustibles como gasolina y queroseno de aviación, y la venta de electricidad y gas. Esta es la rama comercial de Repsol (32,9 % de los ingresos). Generación baja en carbono: consiste en la generación eléctrica a partir de fuentes renovables y ciclos combinados (0,8 % de los ingresos). Sin embargo, observamos que Repsol está poniendo un fuerte énfasis en la generación de energía baja en carbono, a pesar de que sus retornos siguen siendo bajos. No comprendemos del todo este compromiso con las energías renovables, dado que el sector está recibiendo una entrada significativa de capital, lo cual normalmente conlleva una caída en la rentabilidad. Esto también puede observarse en la reducción de su producción de hidrocarburos, la cual, junto con la caída en los precios de estas materias primas, está provocando una disminución en sus ingresos. Los resultados del primer trimestre de 2025 de Repsol mostraron la debilidad esperada tras la caída en los precios del petróleo. De hecho, sus ingresos cayeron un 4,7 %, mientras que su EBITDA se redujo un 26 % debido al apalancamiento operativo. Por ello, hemos desarrollado dos escenarios para calcular el precio objetivo de sus acciones. El primero se centra en 2025, mientras que el segundo estima cifras normalizadas. El precio objetivo de las acciones de Repsol ha sido calculado utilizando un múltiplo EV/EBITDA, y si bien no observamos potencial para 2025, sí lo hay en niveles normalizados. Su margen de seguridad es limitado, pero la acción debe ser monitoreada de cerca si se produce un repunte en los precios del gas natural o del petróleo.

