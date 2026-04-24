Acción meme de Avis Budget se desploma tras euforia: fin del rally del 600%

Las acciones de la compañía de arriendo de autos Avis Budget (CAR.US) atravesaron un ciclo completo de euforia y colapso en apenas unos días, evidenciando cuán rápido pueden deshacerse las dinámicas especulativas. El movimiento comenzó con un agresivo short squeeze, seguido casi de inmediato por un fuerte retorno hacia niveles de valoración más racionales. Actualmente, la acción intenta estabilizarse tras el pánico observado en las últimas dos sesiones.

Las comparaciones con episodios de acciones meme como GameStop ya han comenzado a surgir, y los paralelismos parecen al menos parcialmente justificados. La capitalización bursátil actual de la compañía se sitúa en torno a 8.000 millones de dólares.

Puntos clave:

Rally máximo de 600% (desde menos de 100 USD hasta más de 700 USD)

(desde menos de 100 USD hasta más de 700 USD) Caída de más del 70% en dos días tras el máximo

tras el máximo Ganancias de vendedores en corto en un día: aproximadamente 2.800 millones de dólares

Interés corto alcanzando cerca del 64% del free float

Volatilidad implícita en opciones: 235%

Punto de partida: baja oferta y presión sobre posiciones cortas

El origen del movimiento radica en una estructura de mercado muy específica. Avis Budget combinaba un alto nivel de posiciones cortas con un free float limitado. En la práctica, esto significaba que muchos inversores apostaban a la baja, mientras que la oferta real de acciones disponibles era reducida.

Este desequilibrio generó condiciones ideales para un fuerte movimiento alcista. Incluso una demanda moderada podía provocar alzas desproporcionadas debido a la escasez estructural de acciones.

Concentración de propiedad como catalizador clave

Un factor crítico fue la estructura de propiedad de la compañía. Dos hedge funds controlaban más del 70% de las acciones, restringiendo aún más el free float.

En este contexto, pequeños cambios en la demanda podían traducirse en grandes movimientos de precio. Un catalizador adicional fue la revelación de una gran posición por parte de Pentwater Capital, interpretada por el mercado como señal de respaldo institucional.

El short squeeze: un mecanismo autoalimentado

A medida que el precio subía, se activó la dinámica clásica de short squeeze. Los inversores posicionados a la baja se vieron obligados a cerrar posiciones, comprando acciones a precios cada vez más altos.

Cada recompra forzada generaba nueva demanda, impulsando aún más el precio. En el punto máximo, el interés corto alcanzó cerca del 64% del free float, amplificando el efecto.

La conclusión es clara: el precio subió no por mejora de fundamentales, sino porque la estructura de mercado obligó a comprar.

CAR.US (D1)



Fuente: xStation

Punto de inflexión: ausencia de nuevo capital

El giro comenzó cuando este mecanismo perdió fuerza. La presión sobre los vendedores en corto disminuyó, mientras que no ingresó nuevo capital al mercado.

Esto fue suficiente para romper la tendencia. Tras alcanzar un máximo por encima de 713 USD, la acción cayó un 40% en una sola sesión, seguida de nuevas caídas en los días posteriores. En total, el retroceso superó el 70% en muy poco tiempo, un desenlace típico tras el agotamiento de un short squeeze.

Cambio de roles: los cortos retoman el control

La corrección revirtió completamente la dinámica. Los inversores que antes estaban bajo presión comenzaron a generar ganancias.

Según S3 Partners, la caída generó aproximadamente 2.800 millones de dólares en beneficios para los vendedores en corto en un solo día, compensando gran parte de las pérdidas previas.

Al mismo tiempo, el aumento del interés corto sugiere que el mercado volvió rápidamente a posicionarse a la baja.

Fundamentales en segundo plano: perfil típico de acción meme

El movimiento de precio no estuvo respaldado por mejoras en el desempeño financiero. La compañía ha registrado pérdidas netas en los últimos años, lo que confirma que el rally estuvo desconectado de los fundamentales.

Esto sitúa a Avis Budget dentro del universo de acciones meme, donde los movimientos dependen principalmente de:

Narrativa de mercado

Participación de inversores minoristas

Dinámicas de mercado (short interest, liquidez)

Opciones y volatilidad: combustible especulativo

La actividad en derivados alcanzó niveles extremos. El volumen de opciones superó los 200.000 contratos diarios, mientras que la volatilidad implícita se disparó hasta 235%.

En respuesta, los brokers impusieron requisitos de margen del 100%, lo que implica que las posiciones deben financiarse completamente en efectivo, una medida típica en escenarios de alta inestabilidad.

Tras el auge y posterior colapso, el mercado comienza a volver a una valoración más basada en fundamentales, lo que también se refleja en un tono más cauteloso por parte de los analistas.

Este episodio sigue un patrón conocido en casos como GameStop o Hertz:

Alto interés corto

Baja oferta de acciones

Entrada de capital especulativo

Short squeeze

Agotamiento de la demanda y fuerte corrección

Actualmente, la incertidumbre sobre la acción sigue siendo extremadamente alta. Aunque no se puede descartar un rebote en el corto plazo, el panorama es mucho menos claro que durante el punto máximo del rally.