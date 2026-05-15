Cierre de Mercado: La semana cerró con caídas. ¿El mercado está comenzando a temer a la inflación?

El principal factor que está moldeando la volatilidad

La razón detrás de la aversión al riesgo observada en los mercados puede atribuirse a la aparentemente poco fructífera visita de Trump a China. Sin embargo, observando los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, también se puede concluir que el mercado está cada vez más preocupado de que la situación inflacionaria en EE.UU. se salga del control de la Fed.

Geopolítica

La visita diplomática del presidente Trump a China concluyó. La falta de avances significativos en temas clave, como las importaciones de tierras raras, las exportaciones de microprocesadores estadounidenses y, sobre todo, la cooperación para la reapertura del Estrecho de Ormuz, genera preocupación.

Datos macroeconómicos

La publicación de hoy de los datos de producción industrial de EE.UU. correspondientes a abril sorprendió al alza (0,7%). Sin embargo, los inversionistas continúan enfocándose principalmente en las recientes cifras inflacionarias. Tanto los datos de IPC como de IPP sorprendieron al alza, especialmente este último. La presión de precios en Estados Unidos se encuentra en su nivel más alto desde finales de 2022 e inicios de 2023, lo que está aumentando las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Fed. Actualmente, una subida de tasas antes de fin de año es el escenario base del mercado, con una probabilidad implícita de 60%.

Índices

Casi todos los principales índices cerraron en rojo hoy, aunque tanto el S&P 500 (-0,8%) como el NASDAQ Composite (-0,8%) lograron recuperar parte de las pérdidas registradas tras la Apertura de Mercado en EE.UU.

El KOSPI coreano (-6,1%), el alemán DAX (-2,2%), el francés CAC40 (-1,6%) y el polaco WIG20 (-2,4%) cerraron la jornada con pérdidas significativas.

Acciones

Las expectativas iniciales respecto a una relación comercial más estrecha entre EE.UU. y China en el sector de microprocesadores no se materializaron, lo que está afectando a las compañías del sector, especialmente considerando la magnitud de las recientes alzas. Entre las mayores caídas del día destacan:

ARM Holdings (-7,1%)

(-7,1%) Intel Corp (-6,6%)

(-6,6%) NVIDIA Corp (-2,9%)

Divisas

En medio de una creciente inestabilidad geopolítica y mayores preocupaciones inflacionarias, el dólar continúa fortaleciéndose y volvió a cerrar la jornada en la cima del tablero de divisas del G10. La ganancia semanal de la divisa estadounidense frente al euro superó el 1,3%.

Los reportes relacionados con la implicación de Flavio Bolsonaro , candidato de derecha en las elecciones presidenciales, continúan presionando al real brasileño.

El peso chileno se debilita debido a la caída en los precios del cobre.

También se observan pérdidas en las monedas más vulnerables a un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz: el florín húngaro, el rand sudafricano y el baht tailandés.

Materias primas

El aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense hasta su nivel más alto en un año, con un alza de 20 puntos base desde comienzos de la semana en el bono a 10 años (actualmente 4,59%), no está favoreciendo a la plata (-7,8%) ni al oro (-2%). Los precios del cobre también retrocedieron (-1,6%). La falta de avances para reabrir el Estrecho de Ormuz está llevando al precio del Brent a acercarse a los 110 dólares, mientras el GNL supera el umbral de 50 euros por MWh en el mercado holandés TTF.

Criptomonedas

El deterioro del sentimiento de mercado hacia los activos de riesgo provocó caídas en Bitcoin (-2,4%) y Ethereum (-3%). Tras un breakout de un solo día, Bitcoin volvió a caer por debajo del nivel psicológico de 80.000 dólares.

—

Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB