Apertura de Mercado en EE.UU.: Wall Street sangra tras la visita de Trump a Beijing

Todos los principales índices bursátiles estadounidenses registran pérdidas hoy. El Russell 2000 (-2,4%) lidera las caídas, mientras que el NASDAQ Composite (-1,4%) y el S&P 500 (-1,1%) también retroceden más de un punto porcentual.

¿Por qué estamos viendo una venta masiva?

1. Una lista de acuerdos poco impresionante tras la reciente visita de Trump a Beijing

La falta de un acuerdo respecto a la venta de chips de NVIDIA es particularmente negativa para el mercado. Trump afirmó que la parte china decidió no comprar tecnología estadounidense y, en cambio, planea mejorar sus propias soluciones.

Las acciones de NVIDIA abrieron con una caída de 3,6%, la mayor desde el 30 de abril, y actualmente retroceden 4,4%.

Otras compañías productoras de microprocesadores también registran fuertes pérdidas: Intel (-7,4%), Micron (-6,8%), AMD (-5%) and ARM Holdings (-7,8%)

Los temas clave para el sector de Inteligencia Artificial continúan sin resolverse, incluyendo el comercio de tierras raras. Tampoco hubo novedades respecto a esfuerzos conjuntos para reabrir el Estrecho de Ormuz.

2. Crecientes preocupaciones sobre la situación inflacionaria tras la publicación de datos superiores a lo esperado en los últimos días.

Inflación al consumidor ( IPC ) en su nivel más alto desde mayo de 2023 (3,8%). Particular preocupación genera el aumento del componente subyacente del sector servicios (3,4%).

Inflación al productor ( IPP ) en su nivel más alto desde diciembre de 2022 (6%). Datos por encima de las expectativas en todas las métricas, incluyendo core (5,2%) y super-core (4,4%).

También aumentaron los precios de importación (4,2%) y exportación (8,8%).

Esto provocó:

Un fuerte aumento en los rendimientos de bonos estadounidenses. El rendimiento a 10 años subió 18 puntos base semanalmente. El nivel de 4,57% es el más alto en un año.

Un reajuste alcista en las expectativas de tasas del FOMC . Una subida de tasas antes de fin de año es actualmente el escenario base del mercado (60% de probabilidad implícita).

El dólar se fortaleció. La divisa estadounidense se apreció cerca de 1,5% frente al euro.

Ninguno de los factores anteriores puede considerarse favorable para el mercado accionario estadounidense.

3. La exposición de los índices a caídas debido a toma de ganancias tras las impresionantes alzas registradas en las últimas semanas.

El NASDAQ 100 ha subido cerca de 30% desde el mínimo registrado a finales de marzo.

El ratio P/E del NASDAQ 100 recientemente superó 38, significativamente por encima de la mediana histórica cercana a 25.

Análisis técnico

US100 (H4)



Fuente: xStation, 15.05.2026

La ola alcista perdió impulso cerca de los 29.700 puntos, encontrando una fuerte barrera de oferta en la zona de máximos históricos. Aunque el sistema de medias móviles exponenciales (EMA 50, 100 y 200) mantiene una estructura fuertemente alcista, el precio comienza a acercarse peligrosamente a un test de la EMA 50 (actualmente cerca de los 29.000 puntos). La magnitud y pendiente del impulso actual sugieren la necesidad de una corrección técnica del sentimiento antes de un posible intento de ataque al nivel psicológico de 30.000 puntos. El soporte estático más cercano sigue siendo el FIBO 23,6%, que coincide con extremos previos de precio y podría representar la primera parada de una eventual corrección.

Noticias corporativas

NVIDIA (NVDA.US): Las acciones de la compañía están sufriendo debido a una clara divergencia entre las declaraciones iniciales y los resultados finales del viaje diplomático de Trump a Beijing. La cumbre Trump-Xi inicialmente generó titulares optimistas sobre la apertura del mercado chino a los chips H200 , pero los reportes de hoy sobre la falta de aprobaciones formales desde Beijing y la reticencia de gigantes chinos a concretar compras desencadenaron una ola de decepción. Esto llevó a inversionistas a tomar ganancias y cerrar posiciones antes del importante reporte financiero programado para el 20 de mayo.

Intel Corp. (INTC.US): Las acciones de Intel se desplomaron más de 6% hoy (hasta alrededor de 109 dólares), continuando una tendencia iniciada a comienzos de esta semana. Desde comienzos de año, las acciones de la compañía se habían triplicado, impulsadas, entre otros factores, por un contrato clave con Apple para la producción de procesadores de la serie M en Intel Foundry. Esto generó un amplio espacio para toma de ganancias ante incluso un pequeño deterioro en el sentimiento del mercado. Los fundamentos de la compañía parecen los más sólidos en años, aunque algunos inversionistas temen que la valoración actual sea demasiado optimista considerando el ritmo real esperado de crecimiento de márgenes.

Figma (FIG.US): La plataforma de diseño y prototipado digital, que debutó en la NYSE en julio de 2025, publicó sus resultados del primer trimestre de 2026. Los ingresos crecieron 46% anual hasta 333,4 millones de dólares, impulsados por la creciente monetización de productos vinculados a IA . Las acciones suben más de 13%, aunque la compañía todavía acumula una caída superior al 70% interanual.

Klarna (KLAR.US): El gigante sueco de pagos diferidos y banca digital publicó sus resultados del primer trimestre de 2026, sorprendiendo al mercado por la magnitud de la mejora en rentabilidad. El BPA fue de -0,01 dólares frente a los -0,20 esperados, mientras los ingresos superaron los 1.000 millones de dólares (consenso bajo 945 millones). La utilidad operativa ajustada aumentó hasta 68 millones de dólares desde apenas 3 millones hace un año, y la utilidad neta finalmente pasó a terreno positivo con 1 millón de dólares, frente a una pérdida de 99 millones en el primer trimestre de 2025. El número de usuarios activos aumentó 21% anual hasta 119 millones. El sentimiento se vio afectado por una proyección para el segundo trimestre más débil de lo esperado, aunque la administración mantuvo su guidance anual. Tras ganancias iniciales, las acciones retrocedieron hasta 15 dólares, un nivel más de 65% inferior respecto al año pasado.

---

Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB