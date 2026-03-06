Acciones de Ryanair bajo presión en medio del conflicto en Medio Oriente

Las acciones de Ryanair Holdings (RYAAY.US) ya han caído más de 10% desde los máximos recientes y registran nuevas pérdidas en el pre-market en Estados Unidos, en línea con otras compañías del sector de viajes y hospitalidad.

En primer lugar, el mercado está descontando el riesgo de una demanda más débil para las rutas de la compañía durante la temporada de verano, en medio de preocupaciones sobre la situación de seguridad y la posible pérdida de rutas en Medio Oriente y Turquía.

Las perspectivas para los viajes hacia Chipre, Turquía, Egipto o incluso las islas griegas (Mar Egeo; Mediterráneo Oriental) también se han vuelto más inciertas. Una posible temporada turística más débil en 2026, combinada con la presión de precios más altos del combustible de aviación y un consumidor más cauteloso (que podría preferir viajes vacacionales más cortos), está afectando el sentimiento del mercado, a pesar de que la empresa reportó resultados muy sólidos recientemente.

¿No basta un fuerte inicio de año?

Febrero confirmó que la demanda por los servicios de Ryanair a comienzos del año se mantuvo excepcionalmente fuerte.

La aerolínea transportó 13,3 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento interanual de 6% y una clara aceleración frente a los 12,7 millones de pasajeros de enero. Esto es una señal importante, ya que Ryanair no solo continúa expandiéndose interanualmente, sino que también mantiene un comienzo muy sólido de 2026.

Es importante destacar que el aumento del tráfico no se produjo a costa de la utilización de la flota. El factor de ocupación se mantuvo en un elevado 92%, estable interanualmente y mejorando frente al 91% registrado en enero.

En la práctica, esto refleja una estructura operativa muy saludable: más pasajeros, más vuelos y aviones que permanecen casi completamente llenos.

Expansión operativa y ventaja de costos

Ryanair está expandiendo sus operaciones de manera controlada y económicamente racional. En febrero, la aerolínea operó más de 75.000 vuelos, frente a 73.000 en enero, confirmando una mayor capacidad y preparación para absorber una fuerte demanda.

En el modelo de Ryanair, esto es especialmente importante porque la ventaja de la compañía no proviene solo de precios de billetes bajos, sino también de su capacidad para desplegar rápidamente capacidad adicional donde la demanda y la rentabilidad son mayores.

El modelo de negocio de Ryanair continúa beneficiándose de una ventaja estructural de costos que los competidores europeos encuentran difícil de replicar.

En el ejercicio fiscal finalizado en marzo de 2025, la aerolínea transportó 200,2 millones de pasajeros, creciendo 9% interanual y convirtiéndose en la primera aerolínea en Europa en superar los 200 millones de pasajeros en un solo año.

Esto no es solo una cuestión de escala, sino una demostración de que el modelo ultra low-cost continúa funcionando incluso en un entorno de costos y competencia exigente.

Posición estratégica en el sector

Desde una perspectiva estratégica, Ryanair sigue siendo el referente de la aviación de bajo costo en Europa.

Al ser ahora la mayor aerolínea de tarifas bajas del mundo por tráfico de pasajeros, los inversores la ven cada vez más no como una aerolínea tradicional, sino como un operador de movilidad masiva en Europa.

Esta posición otorga una fuerte capacidad de negociación con aeropuertos, proveedores de servicios y, de forma indirecta, con sus competidores.

Los datos de los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2026 respaldan esta narrativa. El tráfico de pasajeros aumentó 4% interanual hasta 166,5 millones, lo que indica que el crecimiento no depende de un solo mes fuerte, sino que forma parte de una tendencia más amplia.

Perspectiva para 2026 y riesgos geopolíticos

Otra señal positiva para el mercado fue la revisión al alza de las previsiones de tráfico para el ejercicio fiscal 2026.

La compañía ahora espera 208 millones de pasajeros, frente a la previsión anterior de 207 millones, lo que implica un crecimiento anual del 4%.

Aunque el ajuste es relativamente modesto, los inversores temen ahora que la guerra en Irán pueda alterar significativamente este objetivo en los próximos meses.

Otro elemento clave en la historia de Ryanair es Boeing. La mejora en la disponibilidad de entregas de aeronaves por parte de Boeing permite a la aerolínea aumentar la capacidad más rápidamente y aprovechar la fuerte demanda durante los periodos de mayor actividad turística.

Para Ryanair, la flota no es solo un activo, sino una herramienta estratégica para ganar cuota de mercado.

Ryanair continúa ejecutando su modelo de negocio casi de forma perfecta: el tráfico de pasajeros crece, los factores de ocupación siguen siendo muy elevados, el número de vuelos aumenta, la escala alcanza niveles récord y las previsiones para el año completo han sido revisadas al alza.

La compañía sigue siendo uno de los operadores más sólidos de la aviación europea, aunque el conflicto en Medio Oriente introduce nuevas fuentes de riesgo.

Perspectiva técnica

Ryanair Holdings (gráfico D1)



Fuente: xStation

Las acciones de Ryanair están experimentando una fuerte caída y han descendido por debajo de la media móvil exponencial de largo plazo EMA200 (línea roja).

La última vez que el precio cayó por debajo de este nivel fue en abril de 2025, cuando la corrección alcanzó casi 30% respecto a la media móvil.

Los niveles de soporte clave parecen situarse ahora en torno a: