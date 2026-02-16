Agenda macroeconómica semanal (16.02.2026)

Agenda económica internacional
El calendario combina datos clave de inflación y termómetros de actividad con resoluciones de bancos centrales, en una semana marcada inicialmente por una menor liquidez debido a feriados en Norteamérica y Asia. En EE. UU., tras un lunes sin operaciones, el pulso se reparte entre la inflación PCE, el informe del PIB, los pedidos de bienes duraderos y el dato de la UoM, reportes cruciales para reordenar las expectativas macroeconómicas. En Europa, la semana concentra la atención en los datos de inflación del Reino Unido y Alemania, reportes del mercado laboral británico y la publicación global de los PMI de febrero, que buscarán confirmar la reciente expansión y mejora del sentimiento en las principales economías. En Asia-Pacífico, con China inactiva por feriados durante toda la semana, la decisión de tasas del RBNZ y las minutas del RBA (junto a datos de empleo australianos) añadirán volatilidad a las divisas oceánicas, mientras que Japón aportará cifras clave de PIB e IPC.
Agenda económica regional
En Latinoamérica, el calendario concentra la atención inicialmente en Colombia, donde el reporte del PIB del lunes y los datos de balanza comercial e importaciones del martes servirán como termómetros clave del crecimiento y el flujo comercial para definir la fortaleza fundamental del peso (COP). Por su parte, hacia la segunda mitad de la semana el pulso se trasladará a México con la publicación de las minutas de política monetaria de Banxico el jueves, un evento crucial para calibrar las expectativas sobre futuros recortes de tasas y evaluar el diferencial de rendimientos que sostiene al peso mexicano (MXN), para finalmente cerrar el viernes con el reporte de ventas minoristas que medirá la solidez del consumo interno y la salud de la economía real frente a la volatilidad externa.
Agenda macroeconómica detallada (GMT-3)
Lunes 16 de febrero de 2026
- 01:30 → Japón → Producción Industrial (dic.)
- 07:00 → Eurozona → Producción Industrial (dic.)
- 10:25 → EE.UU. → Discurso de Bowman de la Reserva Federal
- 13:00 → Colombia → Reporte del PIB de Colombia
- 21:30 → Australia → Actas del RBA
- todo el día → sin operaciones en EE.UU., Canadá o China
Martes 17 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → Tasa de desempleo (dic.)
- 07:00 → Alemania → Índice de sentimiento económico ZEW
- 10:15 → EE. UU. → Cambio de empleo semanal ADP
- 10:30 → Canadá → Inflación IPC de Canadá
- 12:00 → Colombia → Balanza comercial
- 12:00 → Colombia → Importaciones YoY (dic.)
- 21:30 → Australia → Datos salariales de Australia
- 22:00 → Australia → Decisión del RBNZ
- todo el día → sin operaciones en China, Taiwán, Corea del Sur
Miércoles 18 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → IPC Inflación Yoy (ene.)
- 10:30 → EE. UU. → Pedidos de bienes duraderos Mom (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Inicio de la construcción de viviendas (nov.) (dic.)
- 11:15 → EE. UU. → Producción Industrial Mom (ene.)
- 18:40 → EE. UU. → Datos del API sobre inventarios de petróleo en EE.UU.
- 21:30 → Australia → Datos del mercado laboral Australiano
- todo el día → sin operaciones en China
Jueves 19 de febrero de 2026
- 06:30 → Polonia → Datos del mercado laboral Polaco
- 10:30 → EE.UU → Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo
- 12:30 → EE.UU → Datos de la EIA sobre reservas de gas en EE.UU.
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de viviendas pendientes Yoy (ene.)
- 12:00 → México → Minutas de la reunión de Politica monetaria
- 14:00 → EE.UU. → Datos del DoE sobre inventarios de crudo
- 20:30 → Japón → Inflación IPC Yoy (ene.)
- todo el día → sin operaciones en China
Viernes 20 de febrero de 2026
- 04:00 → Reino Unido → Ventas minoristas MoM (ene.)
- 05:30 → Alemania → PMI manufacturero de HCOB Flash (feb.)
- 06:30 → Reino Unido → Flash del PMI manufacturero global del S&P (feb.)
- 06:30 → Reino Unido → Flash del PMI de servicios globales de S&P (feb.)
- 09:00 → México → Ventas minoritas (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE (Core) MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Índice de precios PCE YoY (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral anticipada
- 10:30 → EE. UU. → Ingresos personales MoM (dic.)
- 10:30 → EE. UU. → Gastos personales MoM (dic.)
- 10:30 → EE.UU. → Reporte del PIB de EE.UU.
- 11:45 → EE. UU. → Discurso de Bostic de la Reserva Federal
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI compuesto global del S&P Flash (feb.)
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI manufacturero global del S&P Flash (feb.)
- 11:45 → EE. UU. → Índice PMI de servicios global del S&P Flash (feb.)
- 12:00 → EE. UU. → Sentimiento del consumidor de Michigan final (feb.)
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de casas nuevas (nov.) (dic.)
- 12:00 → EE. UU. → Ventas de casas nuevas MoM (nov.) (dic.)
- todo el día → sin operaciones en China
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "