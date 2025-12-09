Alemania impulsa mercados con gasto militar récord

Thyssenkrupp prevé una pérdida neta de €400–800 millones en el actual ejercicio fiscal, debido a la debilidad del mercado del acero y a una reestructuración costosa ; sus acciones caen cerca de 10% .

Alemania aprobará la próxima semana un gasto de defensa récord de €52.000 millones (unos US$61.000 millones), que cubrirá 29 contratos para la Bundeswehr.

Se trata de la mayor decisión presupuestaria única en la historia de las Fuerzas Armadas alemanas, con el objetivo de transformarlas en la fuerza militar convencional más sólida de Europa. Entre las inversiones clave destacan:

€22.000 millones para equipamiento militar básico y uniformes,

€4.200 millones para vehículos de combate de infantería Puma,

€3.000 millones para misiles interceptores Arrow 3 en cooperación con Israel,

€1.600 millones para satélites de reconocimiento, que fortalecerán notablemente las capacidades de inteligencia y vigilancia.

La magnitud de estas medidas refleja una aceleración del proceso de modernización militar, iniciado tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. En aquel entonces, el ex canciller Olaf Scholz anunció un “punto de inflexión histórico” (Zeitenwende), y el actual canciller Friedrich Merz ha intensificado este enfoque, destinando cientos de miles de millones de euros para reconstruir capacidades y redefinir la arquitectura de seguridad europea.

Merz ha subrayado reiteradamente que el propósito de esta inversión es proteger la libertad de las futuras generaciones. En una reciente reunión con ciudadanos, afirmó: “El mundo que nos rodea ha cambiado por completo. Queremos ser capaces de defendernos para no tener que hacerlo nunca.”

El gasto récord de Alemania se integra en un esfuerzo europeo más amplio para fortalecer la seguridad frente a amenazas crecientes desde Rusia. Incluye tanto la compra de sistemas modernos de defensa aérea como el desarrollo de la industria nacional de defensa, además de una cooperación internacional más profunda. El objetivo no solo es garantizar la estabilidad del continente, sino también construir un ejército moderno y bien equipado, capaz de responder rápidamente a amenazas actuales.

La escala inédita de estas inversiones demuestra que Alemania se toma en serio la seguridad europea y está ejecutando de forma consistente su ambicioso plan de modernización militar.

Actualmente se observa volatilidad en el mercado europeo en general.

Durante la sesión de hoy, los futuros de índices europeos muestran alzas destacadas, recuperando parte de las caídas previas y confirmando una mejora en el sentimiento de mercado de corto plazo. No obstante, en un marco más amplio, los precios continúan moviéndose dentro de un rango de consolidación de largo plazo, lo que indica que, pese al rebote actual, aún no se observa un quiebre sostenido por encima del rango previo ni un cambio claro en la estructura de tendencia dominante.

Noticias Corporativas:

Acciones de Rheinmetall, Renk y Hensoldt avanzan tras la decisión del Parlamento alemán de aprobar órdenes de defensa récord por €52.000 millones (alrededor de US$61.000 millones). Los contratos —29 en total— consideran equipamiento y servicios para la Bundeswehr, en línea con el plan para convertirla en el ejército convencional más fuerte de Europa. Este paquete representa el mayor volumen de contratos aprobados simultáneamente en la historia del Bundestag, subrayando la magnitud del proceso de modernización militar y reforzando el optimismo entre los inversionistas.

Acciones de empresas de energía limpia como Orsted y Vestas también suben después de que un juez federal en EE. UU. revocara la prohibición nacional sobre nuevos proyectos eólicos impuesta por Donald Trump. Esta decisión permite reactivar proyectos onshore y offshore en Estados Unidos, otorgando un impulso al sector tras meses de incertidumbre regulatoria.

Thyssenkrupp prevé una pérdida neta significativa en su actual ejercicio fiscal (octubre 2025–septiembre 2026), debido a la debilidad del mercado del acero y a elevados costos de reestructuración, estimados en €350 millones. Como resultado, la compañía anticipa una pérdida de €400–800 millones, lo que ha afectado negativamente al sentimiento inversor, con sus acciones cayendo cerca de 10% durante la sesión.

El plan de reestructuración incluye una reducción del 40% del personal en sus plantas de acero (alrededor de 11.000 empleados) y una disminución de la producción desde 11,5 millones de toneladas a 8,7–9 millones, junto con inversiones en tecnologías de fabricación de acero bajo en carbono.

