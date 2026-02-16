Alibaba, BYD y Baidu caen tras inclusión en lista militar del Pentágono que luego fue retirada

Las acciones de las principales empresas tecnológicas chinas cayeron después de que el Pentágono las añadiera a una lista de compañías con presuntos vínculos con el ejército chino. Alibaba (BABA.US) retrocedió más del 3% en Hong Kong, mientras que BYD (BY6.DE) y Baidu (BIDU.US) cayeron alrededor del 1% (No hubo movimientos en los precios de las acciones de estas compañías cotizadas en la Bolsa de Nueva York por día festivo). Minutos después, el documento fue retirado del Registro Federal sin explicación.

Pentágono publica y retira lista sin explicación

Las acciones de Alibaba Group, el gigante chino del comercio electrónico y líder en inteligencia artificial, cayeron más del 3% en Hong Kong. Por su parte, BYD (el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo) y Baidu (motor de búsqueda) retrocedieron alrededor del 1%.

Las tres empresas aparecieron en la lista actualizada del Pentágono publicada en el Registro Federal de EE.UU. el viernes, aunque posteriormente el documento fue declarado "no publicado" y retirado abruptamente del sitio web. Un funcionario de defensa indicó que el Pentágono publicará la nueva lista la próxima semana.

Cumbre Trump-Xi en abril y tensiones tecnológicas

Las medidas llegan en un momento sensible para las relaciones entre Washington y Pekín. El Pentágono ha determinado que Alibaba, Baidu y Tencent Holdings (tres de las empresas líderes en inteligencia artificial de China) ayudan al ejército del país asiático. La inclusión de BYD se dirige específicamente a la principal empresa de vehículos eléctricos china.

La designación se produce apenas dos meses antes de la reunión prevista entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín en abril, generando nuevas tensiones pese a que las fricciones comerciales se han aliviado desde que ambos líderes se reunieron en Corea del Sur en octubre.

Qué significa la lista 1260H

La denominada lista 1260H, publicada por primera vez en 2021, incluye ahora más de 130 entidades acusadas de colaborar con el ejército chino, desde aerolíneas y fabricantes de hardware informático hasta empresas de construcción, transporte marítimo y comunicaciones.

Si bien la inclusión conlleva pocas repercusiones legales inmediatas, el Pentágono la utiliza cada vez más para restringir la capacidad de las empresas para contratar con el ejército o conseguir financiación para investigación. La designación también sirve como advertencia para inversionistas estadounidenses y se considera ampliamente una señal de alerta que puede preceder a restricciones comerciales más severas.

Alibaba declaró que no había "ninguna base" para concluir que debía ser añadida a la lista. Baidu calificó la afirmación del Pentágono como "totalmente infundada". BYD afirmó que cualquier propuesta para incluirlo era "completamente infundada" y que no ha participado en ninguna estrategia de fusión militar-civil.

En lo que va del año 2026, la acción de Alibaba (BABA.US) acumula un ligero rendimiento positivo cercano al 6% cotizando en torno a los 155 USD, aunque ha sufrido un fuerte retroceso desde los máximos cercanos a 180 USD que alcanzó a finales de enero.

