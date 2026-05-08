Nvidia se alía con IREN para acelerar el despliegue de infraestructura de IA

Nvidia (NVDA.US) e IREN (IREN.US) anunciaron una alianza estratégica para acelerar el despliegue de hasta 5 gigavatios de infraestructura de inteligencia artificial, una noticia que vuelve a poner a la compañía en el centro del mercado y refuerza su transformación hacia el negocio de centros de datos. El acuerdo contempla el desarrollo de infraestructura alineada con NVIDIA DSX dentro del pipeline global de IREN y apunta, en una primera etapa, al campus de Sweetwater, Texas, con capacidad de 2 gigavatios, que ambas compañías proyectan como una de las plataformas más relevantes para futuras fábricas de IA.

El anuncio tiene peso propio porque llega desde el actor dominante del ecosistema. Para IREN, la alianza representa visibilidad bursátil, además supone una validación industrial que el mercado suele premiar con rapidez. Cuando un socio como Nvidia decide vincular su arquitectura y su hoja de ruta a una plataforma determinada, la percepción cambia. La empresa pasa a ser tratada como un vehículo concreto para desplegar cómputo a gran escala.

El componente financiero refuerza el alcance del acuerdo

El entendimiento incluye además un componente de capital muy relevante, Nvidia recibió un derecho a cinco años para comprar hasta 30 millones de acciones de IREN a un precio de ejercicio de US$70 por papel, lo que implica una inversión potencial de hasta US$2.100 millones, sujeta a ciertas condiciones, entre ellas regulatorias. IREN también anunció un contrato de US$3.400 millones de cloud de IA con Nvidia para obtener y desplegar procesadores Blackwell.

En términos de mercado, esa combinación fortalece la historia de la compañía por dos vías. Por un lado, mejora la lectura sobre acceso a tecnología, escala y financiamiento. Por otro, ordena mejor la narrativa estratégica, porque confirma que IREN quiere consolidarse como operador de infraestructura para IA y no solo como una firma que intenta aprovechar el ciclo desde un segundo plano.

IREN profundiza su cambio de perfil

La evolución de la empresa ya venía apuntando en esa dirección, su pasado estaba mucho más asociado a minería de bitcoin, pero en los últimos trimestres el foco se desplazó con claridad hacia la venta de capacidad computacional para IA. El año pasado, Microsoft firmó un acuerdo de alrededor de US$9.700 millones para comprar capacidad de IA a la compañía, con la entrada de Nvidia en la ecuación, ese giro gana una escala distinta y se vuelve más creíble para el mercado.

La reacción bursátil refleja esa lectura, una vez que la acción sube 2,4% en la sesión y acumula un alza cercana a 53,5% en lo que va de 2026. La subida es coherente con una noticia que combina expansión, validación de socio y mayor proyección dentro del negocio de infraestructura de IA.

Fuente: xStation5.

Desde el punto de vista técnico, el sesgo sigue siendo favorable, IREN vuelve a presionar la zona de US$58,37, un nivel que aparece como referencia de resistencia relevante. El precio se mantiene por encima de la SMA 50 y de la SMA 200, dos señales que sostienen una estructura alcista de fondo. A eso se suma un RSI consistente con un momentum todavía positivo.

La noticia fortalece la tendencia, pero también sitúa a la acción en una franja donde el mercado va a exigir confirmación. Si el precio logra consolidarse por encima del área de US$58,37, la siguiente referencia natural pasa a ser la zona del precio de ejercicio de US$70 vinculada al derecho de compra otorgado a Nvidia. Si el papel no consigue romper con firmeza, es razonable esperar una pausa o una toma de utilidades después del rally reciente.

El mercado ya mira la siguiente fase

La alianza mejora de forma evidente el caso de inversión de IREN, pero también eleva la exigencia. A partir de aquí, la historia deja de depender solo de titulares favorables y empieza a depender de la ejecución, el mercado va a observar despliegue efectivo, velocidad de construcción, utilización de capacidad y capacidad de traducir escala en ingresos sostenibles. La noticia fue suficientemente fuerte como para reposicionar a la compañía dentro del universo de centros de datos para IA. Ahora la atención se moverá hacia la capacidad de convertir esa alianza en infraestructura operativa y crecimiento tangible.

La alianza entre Nvidia e IREN es una noticia claramente positiva para la acción y para la tesis de fondo de la compañía. El acuerdo aporta escala, credibilidad y una posición mucho más visible dentro del despliegue global de infraestructura de IA, también refuerza la idea de que el mercado ya no valora a IREN como un nombre ligado al ciclo cripto, ya la mira como una empresa cada vez más expuesta al crecimiento de los centros de datos.

La lectura de corto plazo sigue siendo constructiva, con una tendencia técnica positiva y una noticia que respalda el rerating reciente, sin embargo, la lectura de mediano plazo dependerá mucho más de la ejecución. El siguiente paso será comprobar cuánto de esa promesa se convierte en capacidad real, contratos y flujo operativo.