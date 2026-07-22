Alphabet abre la temporada tech con una advertencia: la IA crece, pero consume caja

A primera vista, el segundo trimestre de Alphabet (GOOGL.US) luce con ingresos por encima del consenso, una nube que casi duplica su facturación y un beneficio por acción que se multiplicó por cuatro. Y sin embargo, la acción apenas se movió tras el cierre, con un avance cercano a 0,5% después de haber caído 1,24% en la sesión regular.

Sin embargo, debajo de esos puntos conviven un negocio operativo que aceleró de verdad y dos señales que el mercado ya aprendió a descontar, un beneficio inflado por ganancias contables y un flujo de caja que la inversión en inteligencia artificial empujó a terreno negativo. El trimestre importa, además, porque Alphabet es la primera gran tecnológica en reportar y su lectura marca el tono de la temporada.

La nube acelera y sostiene el trimestre

El dato genuinamente fuerte vino de Google Cloud, la división facturó US$24.770 millones, un salto de 82% interanual que superó con holgura los US$22.460 millones que esperaba el consenso. Más relevante que el crecimiento fue la rentabilidad, dado que el resultado operativo del segmento se triplicó hasta US$8.810 millones y su margen pasó de 20,7% a 35,6% en un año, la prueba más clara de que la inversión en infraestructura de IA está encontrando demanda dispuesta a pagar por ella.

Ingresos y beneficios operativos de Google Cloud. Fuente: Investor Relations de Alphabet.

La cartera de contratos pendientes de ejecución refuerza esa lectura, el backlog (contratos pendientes) alcanzó US$514.000 millones, por encima de los US$488.100 millones proyectados, lo que da visibilidad de ingresos futuros y respalda la tesis de que la nube seguirá siendo el motor de la aceleración. A ese impulso empresarial se sumó la tracción en el consumidor, la aplicación de Gemini llegó a 950 millones de usuarios activos mensuales, sobre los 920 millones estimados, un avance que acerca al producto al umbral de los mil millones que ya cruzaron AI Overviews y AI Mode.

El resto del negocio publicitario cumplió sin brillar, por ejemplo, Google Services facturó US$94.540 millones, en línea con lo esperado, y los ingresos por publicidad totalizaron US$81.630 millones. La Búsqueda aportó US$63.270 millones, un crecimiento sólido de 17% interanual aunque marginalmente por debajo del consenso, mientras YouTube elevó su publicidad 13% hasta US$11.060 millones, superando las estimaciones. Nada de esto es débil, pero tampoco explica por sí solo el tamaño del salto en la última línea.

El beneficio por acción esconde una letra pequeña

Aquí se puede entender la reacción moderada del mercado, el BPA diluido de US$9,11, un alza de 294%, no refleja la marcha del negocio operativo, sino una ganancia extraordinaria. Alphabet contabilizó US$99.000 millones en plusvalías, en su mayoría no realizadas, sobre su cartera de participaciones, que incluye posiciones en Anthropic y SpaceX. Solo ese efecto añadió US$6,26 al beneficio por acción del trimestre.

Depurado ese componente, el cuadro cambia de tono, porque el BPA operativo se ubica en torno a US$2,85, apenas por debajo de los US$2,90 que anticipaba el consenso, de modo que lo que puede parecer una superación descomunal es, en términos recurrentes, un resultado en línea o levemente inferior.

El resultado operativo lo confirma, con los US$40.770 millones, con un margen operativo que se expandió dos puntos hasta 34%, batieron el consenso por un margen estrecho. La calidad del beneficio pesa más que su magnitud, y una ganancia contable atada a valuaciones de mercado puede revertirse con la misma velocidad con que apareció, dado que la propia compañía advirtió que esas fluctuaciones aumentarán la volatilidad de esa partida en el futuro.

El capex devora el flujo de caja

El capex ascendió a US$44.920 millones, el doble que un año atrás y por encima de los US$44.150 millones esperados, en el marco de una escalada que llevó la inversión trimestral de US$22.400 millones a casi US$45.000 millones en cuatro trimestres. El problema es que esa cifra superó al flujo de caja operativo del período, de US$39.070 millones, produciendo un flujo de caja libre negativo de US$5.860 millones, algo inusual para una empresa acostumbrada a generar excedentes abultados.

El deterioro se extiende al acumulado móvil de doce meses, que cayó 20% hasta US$53.270 millones desde los US$66.730 millones de un año antes. No sorprende, entonces, que Alphabet haya recurrido al mercado de capitales para financiar la expansión: en junio emitió acciones y preferentes convertibles por US$49.600 millones y colocó bonos por otros US$20.300 millones, aunque hasta ahora no ha vendido acciones bajo su programa de emisión continua. Es la misma disyuntiva que enfrenta cada hyperscaler en esta fase del ciclo de IA, y que define el debate entre quienes ven una inversión que ya rinde y quienes temen que erosione la rentabilidad antes de madurar.

El gasto de capital de Alphabet. Fuente: Investor Relations de Alphabet.

Por ahora, los márgenes de la nube dan la razón a los optimistas, pero el flujo de caja recuerda que la factura se paga hoy y los retornos plenos llegan después. El mercado parece inclinarse por la cautela, ya que pese al desempeño, Alphabet cotiza por debajo de su máximo de 52 semanas, aunque su acción, con un alza cercana a 4% en tres meses, ha resistido mejor que las de Amazon, Meta y Microsoft, todas planas o en negativo en el mismo lapso. A eso se suma el ruido competitivo del retraso reportado en su modelo Gemini 3.5 Pro, que la compañía relativizó al señalar que mantiene un ritmo acelerado de lanzamientos.

El veredicto de esta temporada dependerá menos del titular de beneficios y más de si el capex creciente se traduce en crecimiento sostenido, y Alphabet, por ser la primera en reportar, acaba de plantear la pregunta que perseguirá al resto del sector.

Fuente: xStation5.