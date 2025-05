Alphabet cae un 8 % tras los planes de Apple de incorporar inteligencia artificial a la búsqueda en Safari.📉

Las acciones de Alphabet (Alphabet Inc.) registraron una ca铆da del 8 % tras conocerse que Apple (Apple Inc.) planea incorporar funciones de inteligencia artificial a su motor de b煤squeda en Safari. Los mercados consideran que esta medida podr铆a representar un riesgo para la posici贸n dominante de Google en el sector de las b煤squedas. Pese a haber presentado s贸lidos beneficios en el primer trimestre, el precio de las acciones de Alphabet volvi贸 a retroceder, acerc谩ndose a los m铆nimos de mediados de abril. Apple busca revolucionar el navegador Safari en todos sus dispositivos, centr谩ndose en motores de b煤squeda impulsados por IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Eddy Cue, ejecutivo de Apple, testific贸 en el caso antimonopolio que el Departamento de Justicia de EE. UU. mantiene contra Alphabet, afirmando que las b煤squedas realizadas en Safari disminuyeron por primera vez en abril debido a que los usuarios recurren cada vez m谩s a la inteligencia artificial. Los inversores interpretan este hecho como una se帽al de que la posici贸n de Google podr铆a verse alterada a largo plazo. 聽 Fuente: xStation5

