Alphabet – Qué esperar de los resultados del primer trimestre de 2025❓

Alphabet publicará hoy su informe de resultados del primer trimestre de 2025, después del cierre del mercado. Será el segundo informe entre los denominados “Magnificent Seven”, después de Tesla, que, a pesar de presentar resultados decepcionantes, subió tras conocerse una mayor implicación de Elon Musk en la gestión de la empresa. Dada la debilidad generalizada entre las principales empresas Big Tech (todas han tenido caídas superiores al mercado estadounidense desde comienzos de año), los resultados de hoy de Alphabet representarán una prueba clave para ver cómo la empresa está operando en un entorno nuevo, dominado por la incertidumbre. Durante la publicación de resultados, no solo serán relevantes los datos financieros, sino también el mensaje de la dirección que indique a los inversores si Alphabet está navegando de forma segura en un mercado turbulento. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desde el punto de vista técnico, el gráfico de Alphabet muestra la posible formación de un patrón de doble suelo. Si los resultados de hoy son una sorpresa positiva y el precio de la acción supera los 160,77 USD, podría señalar una reversión de la tendencia bajista que ha afectado a las acciones del gigante tecnológico desde comienzos de 2025. Desde el punto de vista técnico, el gráfico de Alphabet muestra la posible formación de un patrón de doble suelo. Si los resultados de hoy son una sorpresa positiva y el precio de la acción supera los 160,77 USD, podría señalar una reversión de la tendencia bajista que ha afectado a las acciones del gigante tecnológico desde comienzos de 2025. Fuente: xStation Sentimiento del mercado antes del informe La acción sube alrededor de 2% en la jornada de hoy antes de la publicación, lo que refleja cierto optimismo. En dos de los últimos cuatro trimestres, Alphabet también subió antes de sus resultados. A pesar de la caída en lo que va del año, el sentimiento de los analistas sigue siendo positivo. Aunque el porcentaje de recomendaciones de “compra” ha disminuido ligeramente desde enero, sigue por encima del 80%. Además, el precio objetivo promedio se sitúa actualmente en 202,96 USD, por encima del nivel actual, manteniendo un margen amplio respecto a la cotización, similar al observado durante el mínimo local de septiembre de 2024. Sentimiento del mercado antes de los resultados de Alphabet. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Previsiones financieras del 1T 2025 Ingresos : $89.1 mil millones (+11% interanual)

Ingresos operativos : $28.58 mil millones (+12% interanual)

Margen operativo estimado : 32.08% (+0.45 pp)

BPA ajustado: $2.01 (+6% interanual) Este crecimiento de las ganancias sugiere una leve mejora en los márgenes. Una gestión eficaz de los costos será uno de los mayores desafíos para Alphabet en el entorno actual. Aunque mantener un sólido crecimiento de ingresos parece menos amenazado, el control del gasto —especialmente con los ambiciosos planes de inversión en IA— podría complicarse. Los inversores están particularmente atentos a los cambios en el ingreso operativo. No obstante, unos resultados más débiles no necesariamente provocarían una venta masiva si la dirección logra transmitir confianza en su capacidad para mantener la rentabilidad a largo plazo.

Resultados financieros previstos en comparación con el primer trimestre de 2024 (en miles de millones de dólares, excepto BPA). Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Entre los segmentos, Google Cloud sigue siendo uno de los motores de crecimiento. Sin embargo, el foco también estará en la publicidad, que representa más del 70% de los ingresos totales de Alphabet y podría verse afectada por la incertidumbre geopolítica.

Ingresos previstos por segmento en comparación con el primer trimestre de 2024 (en miles de millones de dólares). Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Segmento de nube aún en el punto de mira Alphabet se encuentra en un punto crítico. Ante las señales de sus rivales de una desaceleración en la expansión de centros de datos en medio de la creciente incertidumbre, Alphabet podría adoptar una estrategia cautelosa (que probablemente frenaría el crecimiento) o aprovechar la oportunidad de ganar cuota de mercado actuando con agresividad. El segundo enfoque sería más arriesgado y costoso, y podría erosionar el margen operativo del segmento. Sin embargo, representaría una inversión para mejorar su posición de mercado en el futuro. Los inversores estarán atentos no solo a los resultados trimestrales, sino también a las perspectivas y al tono de la dirección respecto al negocio de nube. Los ingresos previstos del segmento de nube para el primer trimestre de 2025 son de 12.320 millones de dólares, lo que representaría el resultado trimestral más alto en la historia de Alphabet. No obstante, se espera que los ingresos operativos disminuyan ligeramente con respecto al trimestre anterior, pero con 1.940 millones de dólares, seguirían siendo más del doble del resultado del primer trimestre de 2024. Los ingresos y los ingresos operativos del segmento Cloud de Alphabet se mantienen en tendencia al alza desde el tercer trimestre de 2022 (salvo una caída puntual del margen en el tercer trimestre de 2023). Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Los aranceles siguen siendo un tema clave Uno de los temas clave que los inversores seguirán de cerca durante la conferencia de resultados es el impacto de los aranceles y la incertidumbre macroeconómica en las operaciones de la compañía. Entre las grandes tecnológicas, Alphabet ha demostrado la mayor resiliencia ante posibles turbulencias geopolíticas y, con frecuencia, ha mostrado la recuperación más rápida tras periodos de incertidumbre. En este momento, Alphabet no parece estar en una situación mucho mejor que sus competidores, con sus acciones cayendo aproximadamente un 17% en lo que va de año, lo que la sitúa en medio de la lista de los "Siete Magníficos". El primer paso para recuperar la confianza de los inversores será definir el alcance y el impacto de los aranceles y la incertidumbre geopolítica general en las operaciones de la compañía. Por lo tanto, cabe esperar preguntas durante la conferencia de hoy sobre la magnitud del impacto de los aranceles en el negocio de Alphabet. Cabe destacar que esto no se refiere necesariamente al impacto directo, que probablemente será limitado, sino más bien al efecto indirecto de la incertidumbre sobre la disposición de los clientes de Alphabet a invertir en publicidad, que constituye una parte significativa de los ingresos de la compañía. IA: ¿amenaza u oportunidad? Otro elemento clave del informe de resultados de hoy será analizar si el creciente segmento de IA representa una oportunidad o una amenaza creciente para Alphabet. Si bien el modelo de lenguaje Gemini de Alphabet es un fuerte competidor en el mercado, es importante destacar que la expansión de los modelos de inteligencia artificial, que cada vez cuenta con más usuarios, podría representar un riesgo para la fuente de ingresos más importante de la compañía: la Búsqueda de Google. Hasta ahora, Google ha sido el gigante indiscutible en el mercado de los motores de búsqueda, pero los cambios en los hábitos de los usuarios y el rápido desarrollo de herramientas alternativas a los motores de búsqueda tradicionales podrían alterar significativamente el equilibrio de poder actual. En consecuencia, los inversores buscarán señales claras en los comentarios de la gerencia de hoy sobre si Gemini servirá como una protección suficiente para proteger el segmento principal de ingresos de la compañía.

