Alphabet supera expectativas, pero el mercado se frena por el salto del gasto en infraestructura de IA

El reporte confirma tracción en el negocio central, pero reabre el debate sobre el costo de competir en infraestructura y capacidades de IA .

La reacción cauta del mercado se explica por el salto en la guía de capex 2026 y la presión potencial sobre márgenes.

Alphabet entregó resultados trimestrales por encima de lo esperado en utilidades e ingresos, pero el mercado inicialmente reaccionó con cautela por el salto en la guía de inversión. La acción cae cerca de 1,3% en el after hours, luego de haber retrocedido alrededor de 2% durante la sesión, en una rueda marcada por debilidad general en tecnológicas.

En el cuarto trimestre, Alphabet reportó un BPA de 2,82 dólares frente a una estimación de 2,65, mientras que los ingresos llegaron a 113,83 mil millones de dólares contra 111,4 mil millones esperados. La métrica de ingresos ex TAC se ubicó en 97,23 mil millones, por encima de 95,17 mil millones estimados, señal de un desempeño comercial más sólido en el negocio central. El punto más débil del reporte estuvo en la rentabilidad operativa, ya que el operating income fue de 35,93 mil millones, por debajo del consenso de 36,95 mil millones.

Alphabet $GOOGL Resultados 4T 2025

BPA (EPS): US$2,82, estimado: US$2,65

US$2,82, estimado: US$2,65 Ingresos: US$113,83 mil millones, estimado: US$111,4 mil millones

US$113,83 mil millones, estimado: US$111,4 mil millones Ingresos excluyendo TAC: US$97,23 mil millones, estimado: US$95,17 mil millones

US$97,23 mil millones, estimado: US$95,17 mil millones Resultado operativo: US$35,93 mil millones, estimado: US$36,95 mil millones

US$35,93 mil millones, estimado: US$36,95 mil millones Ingresos Google Services: US$95,86 mil millones, estimado: US$94,9 mil millones

US$95,86 mil millones, estimado: US$94,9 mil millones Ingresos Google Advertising: US$82,28 mil millones, estimado: US$80,89 mil millones

US$82,28 mil millones, estimado: US$80,89 mil millones Ingresos Google Search y otros: US$63,07 mil millones, estimado: US$61,37 mil millones

US$63,07 mil millones, estimado: US$61,37 mil millones Ingresos publicidad YouTube: US$11,38 mil millones, estimado: US$11,78 mil millones

US$11,38 mil millones, estimado: US$11,78 mil millones Ingresos Google Cloud: US$17,66 mil millones, estimado: US$16,2 mil millones

US$17,66 mil millones, estimado: US$16,2 mil millones Capex (inversión de capital): US$91,45 mil millones, estimado: US$28,17 mil millones

US$91,45 mil millones, estimado: US$28,17 mil millones Capex 2026 esperado por la empresa: entre US$175 y US$185 mil millones, estimado: US$119,5 mil millones

Search sorprende, YouTube queda bajo lo previsto

En publicidad, el dato fue mejor que el del mercado. Google Advertising sumó 82,28 mil millones frente a 80,89 mil millones estimados, y Search and Other alcanzó 63,07 mil millones versus 61,37 mil millones. YouTube Ads, en cambio, quedó por debajo de lo previsto con 11,38 mil millones frente a 11,78 mil millones, una señal de que el mix de crecimiento en video todavía no acompaña al ritmo del buscador. En servicios, Google Services totalizó 95,86 mil millones, también por encima del consenso de 94,9 mil millones.

Google Cloud vuelve a sorprender, pero el mercado mira el costo de competir

El otro foco fue Google Cloud, que volvió a sorprender al alza con 17,66 mil millones de ingresos frente a 16,2 mil millones esperados, reforzando la narrativa de tracción en la nube. Aun así, la lectura de mercado se inclinó hacia el costo de sostener esa carrera, luego de que la compañía proyectara capex 2026 entre 175 y 185 mil millones de dólares, muy por encima de lo que venía incorporando el consenso, alrededor de 116 a 120 mil millones.

En la práctica, el reporte confirma que el crecimiento se mantiene firme en búsqueda y nube, pero que el precio de competir en infraestructura y capacidades de IA podría seguir presionando márgenes, que es justamente lo que el mercado castigó en la reacción inicial.