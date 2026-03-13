BlackRock enfrenta presión en el crédito privado, pero no una crisis

Los mercados de private credit y private equity no son nuevos, pero lo que sí es relativamente reciente es la forma en que se perciben y la visibilidad que han adquirido ante el mercado en general. Parte de los problemas actuales en este segmento provienen precisamente de ese cambio.

Las empresas de crédito privado y capital privado han registrado caídas significativas en los últimos meses. BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, ha perdido más de 20% de su valoración en los últimos dos meses. Sin embargo, este no es un caso aislado, sino una tendencia claramente sectorial.

Fuente: Bloomberg Finance LP

¿De dónde provienen las caídas y los rumores?

Las firmas de crédito privado y capital privado son conocidas por varias características. Entre ellas destacan una menor transparencia y supervisión en comparación con otras instituciones financieras, así como una tolerancia al riesgo superior al promedio. La combinación de mayor riesgo y menor supervisión suele ser una mezcla que puede resultar problemática para las valoraciones.

No obstante, en esta etapa no se debería esperar una crisis financiera inevitable, como parece asumir una parte del mercado. La caída de las valoraciones refleja una reevaluación del modelo de negocio, que durante años se apoyó en supuestos difíciles de sostener, junto con cierta sobreinterpretación por parte de algunos participantes del mercado. Una serie de acontecimientos, como las restricciones a los rescates de fondos por parte de empresas como BlackRock o Blue Owl, así como ajustes puntuales en el valor de activos dentro de los fondos, ha alimentado las preocupaciones sobre liquidez y calidad de los activos.

El punto clave es que lo que está ocurriendo es una corrección en la percepción del mercado, no necesariamente en el valor real de los activos subyacentes.

La verdadera naturaleza del crédito privado

En el mercado de crédito privado y capital privado, muchos de sus inversores intentaron presentar este tipo de inversión como un método de asignación de capital “como cualquier otro”, supuestamente sin grandes riesgos o limitaciones y con retornos superiores. Sin embargo, los mercados no funcionan de esa manera. Estos activos están mostrando ahora su verdadera naturaleza: se trata de un mercado diseñado para ser ilíquido, y los activos presentes en los balances de estos fondos a menudo permanecen allí por una razón.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Exposición tecnológica y percepción de riesgo

Esta revalorización del riesgo también se ve reforzada por la exposición al sector tecnológico. Según Finch, las firmas de private credit y private equity podrían tener una exposición significativamente mayor a empresas tecnológicas de lo que revelan a sus clientes.Las valoraciones tecnológicas no indican por sí mismas un colapso inminente, pero la percepción del riesgo por parte del mercado es distinta, y mayor riesgo exige una mayor compensación.

La necesidad de pagar por ese riesgo es una de las principales razones detrás de las caídas recientes. Estas firmas resultaron más riesgosas de lo que muchos inversores asumieron inicialmente. Tras reconocerlo, los inversores exigen mayores retornos o buscan retirar capital, algo que entra en conflicto con la estructura y estrategia de la mayoría de los fondos del sector.

¿Dónde está el mayor problema?

El mayor desafío se concentra en BlackRock y Blue Owl, no porque estas compañías muestren señales de problemas de liquidez o riesgo de quiebra, sino porque deben afrontar las consecuencias de haber ampliado el mercado más allá de límites razonables, principalmente al permitir que inversores minoristas accedieran a productos cuyo perfil de riesgo no es compatible con la naturaleza de los mercados privados.

Métricas y valoración de BlackRock

Si se analizan las métricas, BlackRock presenta un P/E cercano a 26, frente a aproximadamente 28 del S&P 500. Su rendimiento por dividendo ronda el 2.5%, con pagos trimestrales, y su margen bruto supera el 47%.Se pueden decir muchas cosas sobre BlackRock, pero no resulta razonable describir a la empresa como sobrevalorada o “en crisis”.

Escala del mercado y riesgos sistémicos

También conviene recordar la escala de la empresa y del mercado en el que opera. BlackRock gestiona alrededor de 14 billones de dólares en activos. El mercado de crédito privado se estima entre 3 y 5 billones de dólares, mientras que el mercado total de activos privados ronda entre 10 y 20 billones de dólares, teniendo en cuenta que algunos segmentos se superponen.

Si el mercado estuviera descontando una pérdida masiva de valor en la mayoría de los activos gestionados por la firma hasta el punto de poner en riesgo su liquidez, los mercados de derivados reflejarían un escenario cercano al colapso. Nada de eso está ocurriendo. Las expectativas se mantienen estables, la volatilidad es moderada y los CDS permanecen en niveles habituales y aún bajos.