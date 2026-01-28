Aluminio y cobre suben: el dólar afloja y los fundamentos toman el mando

El movimiento de los metales industriales en este arranque de semana no es casual. Cobre y aluminio reaccionan a un mismo catalizador (la debilidad persistente del dólar) pero cada uno lo hace desde una estructura de mercado distinta. Mientras el cobre avanza con cautela sobre los US$13.100 por tonelada, el aluminio lidera con fuerza y alcanza máximos no vistos desde abril de 2022 por encima de US$3.260.

Dólar débil abre la puerta a los metales

El catalizador común es la debilidad persistente del dólar, que beneficia a las materias primas denominadas en esa moneda. Sin embargo, la respuesta de cada metal depende de su estructura de mercado específica.

El cobre cotiza por encima de los US$13.100 por tonelada en la LME, apoyado por el contexto macro y el reposicionamiento de carteras. No obstante, la estructura del mercado envía una señal clara de que el cobre al contado negocia con descuento frente al contrato a tres meses, reflejando ausencia de urgencia física a corto plazo.

Parte de esta dinámica tiene que ver con China, donde empresas están liberando material hacia almacenes de la LME antes del Año Nuevo Lunar, suavizando temporalmente la presión sobre el spot. En el cobre, el viento sopla a favor, pero no hay sensación de escasez inmediata.

El aluminio lidera con fundamentos sólidos

El aluminio es otra historia. Aquí se están alineando macro, estructura y narrativa. El precio ha alcanzado máximos no vistos desde abril de 2022, superando con claridad los US$3.260 por tonelada en un movimiento que combina dólar débil, inventarios ajustados y crecientes dudas sobre la capacidad del sistema para responder por el lado de la oferta.

China, el mayor productor mundial, ya ha rozado el techo de producción impuesto por el gobierno, con 45,02 millones de toneladas en 2025 frente a un límite teórico de 45 millones. El mercado asume que el crecimiento adicional tendrá que venir de fuera, y no está claro ni lo rápido ni lo barato que puede hacerse.

A este contexto se suman interrupciones en fundiciones clave en Islandia, Mozambique y Australia, junto con incertidumbres sobre la disponibilidad de energía para nuevas plantas en Indonesia. El aluminio es intensivo en electricidad, y en un mundo donde la transición energética compite por cada megavatio, esto se ha convertido en un cuello de botella estructural.

Goldman Sachs revisa al alza

Goldman Sachs revisó al alza su previsión de precio medio para el primer semestre de 2026 hasta US$3.150 por tonelada, frente a los US$2.575 anteriores. El banco citó inventarios bajos, restricciones energéticas y fuerte crecimiento de la demanda ligada a vehículos eléctricos y redes eléctricas.

Sin embargo, Goldman advierte que no espera precios sostenidos por encima de US$3.000 en el largo plazo. Anticipa una aceleración de la oferta a lo largo de 2026, junto con una moderación del crecimiento de la demanda, especialmente si se enfría la producción de automóviles o el sector solar en China.

Pero ese es un debate de horizonte más amplio. A corto y medio plazo, el mercado está operando el desequilibrio actual, no su resolución futura.

Perspectiva técnica

Desde el punto de vista técnico, el gráfico del aluminio está haciendo lo que tiene que hacer un activo fuerte. La ruptura del nivel de US$3.211 marca un cambio claro de estructura dentro de una tendencia que ya era alcista.

Mientras el precio se mantenga por encima de esa zona, cualquier retroceso entra dentro de una lógica de continuidad y no de debilidad. El mercado está aceptando precios más altos con volumen, lo que refuerza la validez del movimiento.

La tendencia permanece intacta mientras no se pierda ese nivel, y las noticias actuales no solo no lo contradicen, sino que lo respaldan.

El soporte clave en aluminio es US$3.211; por encima, el sesgo sigue siendo claramente alcista. En cobre, el precio sobre US$13.100 mantiene la tendencia favorable, pero la estructura de contango sugiere menor urgencia que en el aluminio.

Fuente: xStation5

________

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí