Resumen diario: La plata se desploma 9%: índices, criptomonedas y metales preciosos bajo presión

- Una serie de datos económicos relativamente sólidos en EE.UU. ha ayudado a frenar la caída del dólar, mientras que los índices bursátiles y los metales preciosos estadounidenses están a la baja. La plata ha caído hasta un 9%, alcanzando los 76 dólares por onza, mientras que el oro ha bajado casi un 3%, situándose en torno a los 4.950 dólares por onza.
- Los futuros del Nasdaq 100 (US100) han bajado casi un 1,5%, mientras que los futuros del S&P 500 (US500) han bajado más del 1%. El sector tecnológico se ve lastrado por Apple, que cae más del 5% debido a la decepción generada por su última actualización de inteligencia artificial para Siri. Los datos de Counterpoint Research también apuntan a una menor demanda de teléfonos móviles en China; si bien Apple se ha mantenido mejor que algunas marcas chinas en ese mercado, las perspectivas siguen siendo inciertas.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. de hoy se situaron en 227.000, frente a las 223.000 esperadas, y las solicitudes continuas subieron ligeramente. Las ventas de viviendas también decepcionaron, cayendo más de un 8% frente al 4% esperado, aunque la caída sigue a un fuerte aumento en el mes anterior.
- Los futuros del cacao se desplomaron un 4% hoy, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2023, cerca de los 3700 dólares por tonelada, en medio del aumento de la oferta procedente de África Occidental y la caída de las cifras de Costa de Marfil. Las cifras muestran que, al 8 de febrero, las llegadas/envíos acumulados a puerto desde el inicio de la temporada de cosecha 2025/26 el 1 de octubre han caído un 4,5% interanual, hasta los 1,263 millones de toneladas.
- Variación en los inventarios de gas natural de EE.UU. según el informe de la EIA (en miles de millones de pies cúbicos – bcf): -249 bcf (Pronóstico: -258 bcf, Anterior: -360 bcf). El gas natural (NATGAS) bajó ligeramente hoy, pero los futuros del petróleo Brent cayeron casi un 3%. Trump y Netanyahu señalaron que el acuerdo entre Irán y EE.UU. aún es posible.
- Bitcoin cayó un 2% hoy, hasta los 65.500 dólares, en medio de la liquidación de acciones de software en Wall Street y el fortalecimiento del dólar estadounidense. Los mercados prevén una "pausa de la Fed" más larga de lo previsto, lo que podría perjudicar a los criptoactivos. Ethereum ha bajado casi un 1% hoy, hasta los 1.900 dólares. Standard Chartered prevé que Bitcoin caiga hasta los 50.000 dólares este año, finalizando 2026 en el nivel de los 100.000 dólares, y que Ethereum toque fondo en los 1.400 y 4.000 dólares hasta fin de año.
