Alza del peso chileno en la apertura por factores externos mientras el cobre retrocede

El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con un avance del 0,4%, cotizando en torno a 967 pesos por unidad, impulsado principalmente por factores externos, dado que la agenda económica local se mantiene sin novedades relevantes. La atención de los inversionistas se dirige al comportamiento del dólar a nivel global y a la evolución de los mercados de commodities, elementos clave en la dinámica del peso chileno. Cobre cae por señales de menor demanda externa El precio del cobre registró una baja del 0,3% en la apertura, afectado por expectativas de menor demanda, particularmente desde Estados Unidos, en un contexto de creciente incertidumbre comercial. Las recientes medidas arancelarias anunciadas por la administración de Donald Trump han elevado la inquietud sobre posibles distorsiones en los flujos de comercio internacional, lo que podría impactar negativamente a los principales países exportadores de cobre, como Chile. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas para el tipo de cambio En este contexto, los analistas anticipan que el tipo de cambio local se moverá dentro de un rango técnico amplio entre 947 y 983 pesos, destacando los siguientes niveles: Soporte técnico : 947 y 939 (zona de consolidación previa).

Resistencia inmediata : 973 (resistencia marcada por máximos anteriores).

Resistencia mayor: 995 (nivel psicológico). Además: La ruptura de la línea de tendencia bajista que conectaba los máximos de abril y junio refuerza el sesgo alcista de corto plazo.

La zona de los 951-953 pesos podría actuar ahora como soporte técnico tras la ruptura. La volatilidad podría intensificarse en los próximos días dependiendo de los datos económicos estadounidenses, particularmente los indicadores de consumo, que serán determinantes para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal. Hasta entonces, el mercado local se mantiene en modo cautela, equilibrando la presión del escenario externo con la ausencia de catalizadores domésticos.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "