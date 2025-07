Netflix cae un 1,6 % tras presentar resultados mejores de lo esperado 🔎📌

Las acciones de Netflix retroceden alrededor de 1,6聽% en operaciones posteriores al cierre, pese a haber reportado s贸lidos resultados del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street tanto en ingresos como en beneficios. La compa帽铆a mostr贸 crecimiento de dos d铆gitos, una mejora en el margen operativo y elev贸 su previsi贸n anual, reflejando confianza en el impulso de suscriptores y en el negocio publicitario. No obstante, la direcci贸n advirti贸 que el aumento de costes en contenido y marketing durante el segundo semestre podr铆a presionar los m谩rgenes.

Datos financieros clave 馃搩

Ingresos: 11.080 millones USD (+16聽% interanual) vs. 11.070 millones esperados

BPA: 7,19 USD vs. 7,08 USD esperados; 4,88 USD hace un a帽o

Beneficio neto: 3.130 millones USD (+45聽% interanual)

Resultado operativo: 3.780 millones USD (+45聽% interanual)

Margen operativo: 34,1聽% vs. 27,2聽% hace un a帽o

Flujo de caja libre (FCF): 2.270 millones USD (+91聽% interanual)

Flujo de caja operativo: 2.420 millones USD

Previsi贸n anual de ingresos: 44.800鈥45.200 millones USD (anterior: 43.500鈥44.500 millones)

Previsi贸n anual de margen operativo: 30聽% (anterior: 29聽%)

Previsi贸n para el 3T: ingresos de 11.530 millones USD, BPA de 6,87 USD, margen operativo del 31,5聽%

Resultados financieros 馃攳

Los ingresos de 11.080 millones USD (un aumento del 16聽% interanual) estuvieron impulsados por el crecimiento de usuarios, precios m谩s altos de suscripci贸n y mayores ingresos por publicidad. El beneficio neto alcanz贸 los 3.130 millones USD, y el BPA subi贸 a 7,19 USD, casi un 47聽% m谩s que hace un a帽o. El margen operativo mejor贸 hasta el 34,1聽%, apoyado por efectos de tipo de cambio favorables y control de costes.

Todas las regiones geogr谩ficas reportaron crecimiento de ingresos de dos d铆gitos en t茅rminos constantes, lideradas por Asia-Pac铆fico (+24聽%).

El flujo de caja libre aument贸 un 91聽%, hasta los 2.300 millones USD, gracias a una fuerte rentabilidad operativa y disciplina en inversiones. Netflix recompr贸 acciones por valor de 1.600 millones USD y redujo su deuda a 14.500 millones USD, manteniendo una posici贸n de 8.200 millones en efectivo.

Comentarios de la direcci贸n 馃摚

La empresa destac贸 avances en sus prioridades estrat茅gicas:

Escalar el negocio publicitario

Mejorar la experiencia de usuario

Invertir en contenido global

El nuevo Netflix Ads Suite ya cubre todos los mercados publicitarios, con mejores herramientas de segmentaci贸n y medici贸n de rendimiento. Se espera que los ingresos por publicidad se dupliquen en 2025.

La interacci贸n de usuarios sigue siendo alta, impulsada por grandes 茅xitos como:

Squid Game T3 (122 millones de visualizaciones)

STRAW de Tyler Perry (109 millones)

KPop Demon Hunters (animaci贸n que bati贸 r茅cords de streaming en banda sonora)

Las m茅tricas de retenci贸n permanecen 鈥estables y l铆deres en la industria鈥, incluso tras las subidas de precios.

Outlook and Forecasts 馃搱

Netflix raised its full-year revenue forecast to $44.8鈥45.2 billion (from $43.5鈥44.5 billion) and expects an operating margin around 30% (previously 29%). The upward revision reflects USD weakness and strong business momentum. For Q3, the company forecasts $11.53 billion in revenue (+17% YoY), EPS of $6.87, and an operating margin of 31.5%.

However, management expects margin pressure in the second half due to higher amortization of content costs and increased marketing spend. It reaffirmed its 2025 free cash flow target in the range of $8鈥8.5 billion. Upcoming releases include Wednesday S2, the Stranger Things finale, Happy Gilmore 2, Guillermo del Toro鈥檚 Frankenstein, and live events 鈥 the Canelo鈥揅rawford boxing match and NFL games on Christmas.

Perspectivas 馃搱

Netflix elev贸 su previsi贸n anual de ingresos a 44.800鈥45.200 millones USD (desde 43.500鈥44.500 millones) y prev茅 un margen operativo del 30聽% (vs. 29聽% anterior). La revisi贸n al alza se atribuye a la debilidad del USD y al s贸lido momento del negocio. Para el 3T, anticipa ingresos de 11.530 millones USD (+17聽% interanual), BPA de 6,87 USD y margen operativo del 31,5聽%.

Sin embargo, la direcci贸n advirti贸 sobre presi贸n en m谩rgenes en la segunda mitad del a帽o por la amortizaci贸n de contenidos y el aumento en marketing. Se reafirma el objetivo de FCF para 2025 entre 8.000 y 8.500 millones USD.

Pr贸ximos estrenos clave:

Wednesday T2

Final de Stranger Things

Happy Gilmore 2

Frankenstein de Guillermo del Toro

Eventos en vivo: pelea Canelo鈥揅rawford, partidos de NFL en Navidad

Actualizaciones operativas y comerciales 馃攷

Netflix contin煤a invirtiendo en:

Contenido local

Infraestructura de producci贸n

Nuevos formatos: deportes en vivo, videojuegos y experiencias interactivas

En el 2T anunci贸 una inversi贸n de 1.000 millones de euros en Espa帽a hasta 2028 y la expansi贸n de centros de producci贸n en Nueva Jersey y Nuevo M茅xico. Tambi茅n est谩 lanzando una nueva interfaz de TV y un motor de recomendaciones mejorado para aumentar el engagement.

En monetizaci贸n, el plan con publicidad alcanz贸 94 millones de usuarios activos mensuales, consolid谩ndose como uno de los motores clave de crecimiento futuro.

Fuente: xStation 5

聽

__________

聽

馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽

聽