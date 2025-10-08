Alzas en la mayoría de los mercados, metales preciosos en nuevos máximos históricos

Las actas del último encuentro del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) publicadas hoy muestran que la mayoría de los miembros del comité considera que, aunque la inflación sigue representando un riesgo, podría ser necesaria una mayor flexibilización de la política monetaria más adelante este año.

El documento refleja que la autoridad monetaria observa una desaceleración gradual del mercado laboral y destaca la necesidad de monitorear los niveles de reservas bancarias y las condiciones financieras.

A diferencia de periodos anteriores, el comité no considera que la política actual sea especialmente restrictiva, lo que sugiere un mayor margen para apoyar el crecimiento económico mientras se combate la presión inflacionaria.

Mercados de EE. UU.: avances pese a la incertidumbre política

La sesión en Estados Unidos estuvo marcada por alzas generalizadas.

El Nasdaq subió un 0,9 % ,

el Russell 2000 avanzó un 1 % ,

el S&P 500 registró un alza del 0,5 % ,

mientras que el Dow Jones limitó su avance al 0,2 %.

Estos resultados se produjeron a pesar del cierre del gobierno estadounidense y las dificultades recientes en la aprobación del presupuesto federal.

El evento más relevante del día fueron las actas del FOMC, que los inversores analizaron en busca de señales sobre la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal.

Consulta más análisis de mercado en XTB Análisis y Noticias.

Bolsas europeas impulsadas por el apetito por el riesgo

Las bolsas europeas también cerraron la sesión del miércoles con claras alzas. Casi todos los principales índices terminaron en territorio positivo, con un marcado apetito por el riesgo.

Los sectores industrial y financiero lideraron los avances. El DAX subió un 0,9 % y el CAC 40 más de un 1,1 %, pese a los débiles datos de producción industrial alemana de agosto, que mostró una caída del 4 %, muy por debajo de las expectativas del mercado.

Criptomonedas y metales preciosos: jornada de contrastes

El mercado de criptomonedas mantuvo un tono moderadamente positivo, con la mayoría de los principales tokens cerrando con alzas de un solo dígito.

ZCash destacó con un avance del 30 % en una sola sesión.

Bitcoin finalizó el día en torno a los 123.940 USD, mientras que Ethereum se mantuvo cerca de los 4.530 USD.

Por otro lado, los metales preciosos tuvieron un desempeño sobresaliente.

El oro superó los 4.040 USD por onza, alcanzando nuevos máximos históricos. También subieron la plata, el paladio y el platino, reflejando la continua rotación del capital hacia activos refugio.

Aprende más sobre cómo operar con oro y criptomonedas en nuestra sección de Formación en XTB.

Energía: caída en el gas natural y señales mixtas del petróleo

El mercado energético mostró un comportamiento dispar. El gas natural (NATGAS) cayó cerca de un 5 %, presionado por las preocupaciones sobre la demanda durante la temporada de calefacción y el exceso de oferta.

Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el aumento de las existencias de crudo podría reflejar una menor demanda o un incremento de la producción, mientras que los inventarios de gasolina y diésel mostraron descensos, lo que sugiere una posible recuperación del consumo de combustibles.

Micron sube tras mejora de recomendación de UBS

Finalmente, UBS elevó su precio objetivo para Micron de 195 a 225 USD, manteniendo su recomendación de compra (“Buy”).

La decisión se basa en las sólidas perspectivas de crecimiento de la demanda de memorias HBM y en el fortalecimiento del sector tecnológico. Tras el anuncio, las acciones de Micron subieron cerca de un 5 %.