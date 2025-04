Amazon presenta una oferta para adquirir TikTok. 📢

Seg煤n informes de The New York Times, Amazon (Amazon, EE.鈥疷U.) ha presentado una oferta para adquirir TikTok justo antes del plazo final establecido para ByteDance. El presidente Donald Trump extendi贸 este plazo hasta el 5 de abril (s谩bado), aunque en declaraciones recientes dio a entender que espera que la adquisici贸n se concrete antes. Debido a preocupaciones sobre el acceso a datos de usuarios estadounidenses, se ha impuesto a ByteDance un ultim谩tum que exige la venta de la parte de TikTok que opera en Estados Unidos. Si no lo hace antes del 5 de abril, entrar谩 en vigor una prohibici贸n del funcionamiento de la plataforma en el pa铆s. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Hoy, Amazon se sum贸 a las empresas interesadas en adquirir TikTok (entre ellas, Oracle, Rumble y Perplexity AI) al presentar una oferta mediante una carta dirigida al vicepresidente JD Vance y al secretario de Comercio Howard Lutnick. Sin embargo, seg煤n informes internos, la propuesta de Amazon no estar铆a siendo tomada con demasiada seriedad.

Las acciones de Amazon han seguido una marcada tendencia bajista desde principios de febrero. Sin embargo, en los 煤ltimos tres d铆as, la compa帽铆a ha intentado retomar la senda de alza observada a finales de marzo. En la sesi贸n de hoy, pese a un inicio negativo, el valor ha superado el cierre del d铆a anterior y actualmente cotiza con un alza cercana al 2鈥%.

Fuente: xStation

