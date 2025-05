Amazon sube más de 7% impulsada por expansión de Scale AI en Medio Oriente

Las acciones de Amazon (AMZN.US) suben más de 7% durante la jornada de este lunes, en medio de un renovado entusiasmo por su exposición al sector de inteligencia artificial. El repunte se da tras el anuncio de que Scale AI, una startup respaldada por Amazon, abrirá una oficina en Arabia Saudita antes de fin de año, como parte de una expansión estratégica en Medio Oriente. La firma con sede en San Francisco también abrirá una sede en los Emiratos Árabes Unidos, aunque sin plazo definido. Esta decisión responde al fuerte impulso que los países del Golfo están dando a la inversión en tecnología, con el objetivo de diversificar sus economías y posicionarse como centros regionales de innovación en IA. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Trevor Thompson, director general global de Scale AI, afirmó que "fuera de Estados Unidos y China, esta es probablemente la región con mayor crecimiento en adopción de IA". En los últimos meses, la startup firmó acuerdos relevantes con Qatar y Abu Dhabi, mientras se prepara para una posible oferta secundaria que podría duplicar su valoración actual. Datos clave: Scale AI alcanzó una valoración de 13.800 millones de dólares tras una ronda de inversión en 2024 que incluyó a Amazon, Meta y otros actores corporativos.

Ingresos de 870 millones de dólares en 2024 respaldan su creciente influencia en el ecosistema de IA.

Arabia Saudita y sus vecinos están solicitando a las tecnológicas globales que establezcan presencia directa en la región, alineándose con sus planes de digitalización.

La expansión ocurre en un contexto geopolítico sensible, con el expresidente Donald Trump programando una visita a Arabia Saudita esta semana. Fuente. xStation5.

