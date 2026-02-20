Amazon supera a Walmart en ventas anuales impulsado por la nube y la IA

Amazon.com Inc. ha desplazado a Walmart Inc. como la empresa con mayores ingresos anuales a nivel global. La empresa reportó ventas por 717.000 millones de dólares en 2025, superando los 713.200 millones reportados por Walmart para su año fiscal finalizado en enero de 2026. Este hito demuestra la transformación de la economía moderna, ya que el liderazgo de Amazon no proviene únicamente de su tienda online, sino de su ecosistema diversificado donde los servicios a terceros representan el 24% de las ventas y Amazon Web Services (AWS) aporta el 18%.





Walmart, sin embargo, no ha cedido espacio. La compañía ha duplicado sus ingresos en las últimas dos décadas y su negocio digital creció un 27% en el último trimestre. Su reciente migración al Nasdaq y el hecho de haber superado la valoración de 1 billón de dólares (1T) demuestran que el mercado ahora valora a Walmart más como una empresa tecnológica que como un minorista tradicional. Mientras Walmart refina sus 4.600 tiendas como centros logísticos, Amazon presiona en las zonas rurales para capturar mayor alcance de los consumidores físicos.



Escepticismo en Wall Street

A pesar del récord de ingresos, los inversionistas de Amazon se muestran cautelosos ante el agresivo plan de gastos del CEO Andy Jassy. La compañía ha anunciado planes para invertir 200.000 millones de dólares en 2026 destinados a infraestructura de inteligencia artificial, chips y centros de datos. Este compromiso masivo, que busca asegurar el futuro del cómputo en la nube, ha borrado más de 450.000 millones de dólares en valor de mercado de Amazon tras su último reporte, debido al temor de que el retorno de esta inversión tarde años en materializarse.

Rufus vs. Sparky

Walmart ha reportado resultados positivos con su asistente Sparky, señalando que los clientes que utilizan la herramienta tienen un valor promedio de pedido un 35% superior a los que no la usan. A diferencia de Amazon, Walmart apuesta por asociaciones externas con OpenAI y Google para potenciar su experiencia de compra. Por su parte, Amazon ha optado por un ecosistema cerrado, bloqueando agentes externos y apostando todo a Rufus, su propio chatbot basado en modelos internos y en Anthropic. Según la compañía, Rufus ya ha sido utilizado por 300 millones de clientes y generó aproximadamente 12.000 millones de dólares en ventas anuales incrementales el año pasado. Mientras Walmart busca la eficiencia a través de socios, Amazon está construyendo desde cero la infraestructura que, según Jassy, reemplazará la forma en que el mundo descubre productos.



Análisis técnico

La cotización de Amazon (AMZN.US) registró ayer una fluctuación marginal, cerrando con una rentabilidad cercana al 0%. Este estancamiento refleja la inseguridad de los inversionistas respecto a la magnitud de los próximos gastos de capital, ya que el mercado cuestiona si los hitos en ingresos recientemente alcanzados podrán absorber las inversiones proyectadas para infraestructura, chips y centros de datos. Esta indecisión se manifiesta en el ancho de las bandas de Bollinger, que actualmente ofrecen espacio para una oscilación de corto plazo sin una dirección definida. Aunque el precio de los US$ 204,84 ha logrado posicionarse ligeramente por encima de la media de las bandas, el RSI en los 54 puntos ratifica la ausencia de un sesgo fuerte, situando al activo en una zona de neutralidad técnica.



A pesar de la estabilidad puntual en el precio, la estructura sigue condicionada por una brecha significativa del 7% entre sus promedios móviles principales. La EMA de 200 periodos (roja) se sitúa en los US$ 221,12, posicionándose muy por encima de la EMA de 50 (morada) ubicada en los US$ 205,99, una divergencia negativa que refuerza un sesgo bajista que el activo aún no logra revertir. Para que la valorización recupere su atractivo, será fundamental observar la materialización de los retornos en inversiones de IA y nube, de lo contrario en un escenario de baja eficiencia operativa, la resistencia histórica de los US$ 235,52 se mantendrá como un objetivo fuera del alcance para la cotización actual.



