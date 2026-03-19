Ryanair en mínimos de 5 meses; el rally del combustible presiona a la industria aeronáutica

Las acciones de Ryanair han caído a su nivel más bajo desde octubre de 2025, a pesar de que la compañía sigue siendo una de las aerolíneas más eficientes de Europa. Los últimos acontecimientos sugieren que la empresa está entrando en una nueva fase de crecimiento, aunque en un entorno marcado por mayores costos regulatorios e incertidumbre operativa. Al mismo tiempo, el aumento en los precios del combustible para aviones está presionando los márgenes, mientras que la demanda de viajes de verano sigue siendo incierta debido a las tensiones en Medio Oriente, actualmente la principal preocupación del mercado.

Actualizaciones de la compañía

Ryanair espera la certificación del Boeing 737 MAX 10 en el tercer trimestre del año, con entregas previstas para comenzar puntualmente a inicios del próximo año. La puntualidad en la entrega de aeronaves es clave para ampliar la capacidad y sostener el crecimiento de su red. La aerolínea planea aumentar el número de pasajeros desde 207 millones hasta aproximadamente 215 millones en el próximo ejercicio fiscal, acompañado de incrementos moderados en tarifas. Esto apunta a un crecimiento impulsado por volumen, manteniendo disciplina en precios.

Además, Ryanair reducirá sus operaciones en el aeropuerto de Bruselas Charleroi en aproximadamente un 10%, debido a un nuevo impuesto a pasajeros, eliminando cerca de 1.1 millones de asientos anuales. Esta decisión refleja la sensibilidad del modelo a la regulación y la capacidad de la empresa para reasignar rápidamente su capacidad.

La compañía también ha decidido no instalar internet satelital Starlink en sus aeronaves, argumentando un mayor consumo de combustible y falta de justificación económica en rutas de corta distancia, lo que refuerza su enfoque en la optimización de costos.Entre los principales riesgos se encuentran el ritmo de entregas de aviones y posibles retrasos en certificaciones de Boeing. Aun así, el liderazgo en costos y una asignación disciplinada de capital siguen siendo pilares clave de su tesis de inversión.

Desde el punto de vista de valoración, la acción luce relativamente atractiva, con un P/E cercano a 12 y un PEG alrededor de 0.3, lo que sugiere potencial alcista frente a sus perspectivas de crecimiento. Evercore ISI elevó la recomendación a “outperform” con un precio objetivo de $80, mientras Bernstein ajustó su objetivo a $71, destacando el progreso operativo, incluyendo un crecimiento del 1.1% en el ingreso por asiento-kilómetro disponible (RASK). No obstante, el conflicto en Medio Oriente, que impulsa el precio del combustible, junto con la incertidumbre macroeconómica, sigue presionando al sector aéreo en general. Ryanair mantiene una sólida posición financiera, con aproximadamente €1.000 millones en caja neta, una estructura de balance robusta y fuerte generación de efectivo. Su rentabilidad también destaca, con un ROE cercano al 26%, mientras su modelo de ultra bajo costo le permite sostener ventajas estructurales incluso en un entorno de mayores precios del combustible.

Fuente: xStation

El riesgo del combustible: un problema estructural para la aviación

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advierte que el conflicto entre EE. UU., Israel e Irán ha expuesto vulnerabilidades significativas en las cadenas de suministro de combustible para aviación. Según el organismo, la guerra podría provocar escasez severa de combustible y afectar operaciones aéreas. El estrecho de Ormuz es un punto crítico para los mercados energéticos globales, por donde normalmente transita cerca del 20% del suministro mundial de petróleo, aunque actualmente el tráfico ha colapsado.Es por ello que una interrupción en los flujos desde el Golfo Pérsico podría trasladarse rápidamente al sector aéreo. Menor disponibilidad de crudo y daños en refinerías reducirían la producción global de combustible para aviones.

Europa aparece como una de las regiones más vulnerables, ya que entre 25% y 30% del suministro de combustible de aviación proviene del Golfo Pérsico, con reservas que cubren apenas un mes de demanda normal. Asia también enfrenta presiones, limitando alternativas de abastecimiento. Aproximadamente el 84% del crudo que pasa por Ormuz se dirige a Asia, especialmente a India y China, lo que reduce su capacidad de compensar déficits en otras regiones. Además, las aerolíneas ya están enfrentando mayores costos por desvíos de rutas. Los conflictos en Ucrania y Medio Oriente obligan a vuelos más largos, aumentando el consumo de combustible.

La IATA subraya que el sector aéreo es especialmente vulnerable, ya que el combustible para aviones no puede sustituirse fácilmente a gran escala. A diferencia de otros sectores, las aerolíneas tienen alternativas limitadas en el corto plazo si se intensifican las interrupciones. El organismo solicita medidas urgentes, incluyendo reservas estratégicas de combustible, diversificación de suministros y mayor coordinación entre gobiernos, aerolíneas y refinerías.

Expertos legales y del sector advierten que daños en refinerías de Oriente Medio podrían agravar significativamente la situación. Si las reservas en aeropuertos y aerolíneas se agotan durante un periodo prolongado, las compañías podrían verse obligadas a recortar operaciones y cancelar vuelos.Una escasez significativa de combustible tendría impacto directo en los pasajeros, afectando viajes en periodos clave como Semana Santa, vuelos chárter e incluso servicios médicos aéreos internacionales. En este contexto, la caída de las acciones de Ryanair encuentra justificación. No obstante, un eventual proceso de desescalada en Oriente Medio podría apoyar una recuperación del valor.