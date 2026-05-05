AMD supera estimaciones en todas las métricas del Q1 y sube un 6% mientras la demanda de IA impulsa el Data Center

Advanced Micro Devices (AMD.US) reportó este martes sus resultados del primer trimestre de 2026 con un trimestre que superó el consenso en todas las métricas operativas clave y presentó una guía para el Q2 que excedió ampliamente las expectativas del mercado.

Las acciones subieron un 6% en el aftermarket, una reacción que refleja los números del trimestre cerrado junto a la aceleración visible en la demanda de infraestructura de inteligencia artificial que la dirección describió como el motor central del crecimiento futuro de la compañía.

Los números del trimestre

Resultados financieros trimestrales no GAAP (*). Fuente. Investor Relations AMD.

Los ingresos del Q1 2026 alcanzaron los 10.250 millones de dólares, superando los 9.890 millones estimados por el consenso con un crecimiento del 36% interanual desde la base del Q1 2025. El BPA ajustado de 1,37 dólares superó los 1,28 esperados, con el ingreso operativo ajustado en 2.540 millones frente a los 2.410 millones del consenso y un margen operativo ajustado del 25% frente al 24,3% esperado. El flujo de caja libre fue récord trimestral según la CFO Jean Hu, quien destacó que los resultados reflejan el apalancamiento del modelo operativo mientras la compañía invierte para acelerar el crecimiento.

El gasto en I+D alcanzó los 2.400 millones, por encima de los 2.260 millones estimados, una señal de que AMD (AMD.US) está acelerando la inversión en las próximas generaciones de productos incluso mientras expande márgenes. El CapEx de 389 millones casi duplicó los 215 millones del consenso, reflejando el compromiso de escalar la capacidad de suministro para responder a una demanda que según la CEO Lisa Su supera las expectativas iniciales.

Data Center

El segmento Data Center es donde se concentra la tesis de inversión en AMD y donde el Q1 2026 entregó el resultado más relevante. Los ingresos del segmento alcanzaron los 5.800 millones, un crecimiento del 57% interanual, impulsados por la demanda de procesadores EPYC y el ramp continuo de los envíos de GPU Instinct. El Data Center representa ya el segmento dominante de ingresos y beneficios de la compañía, un cambio estructural, en que la demanda de inferencia y IA agéntica está generando una demanda creciente de CPUs de alto rendimiento y aceleradores.

Ingresos por segmento. Fuente: Investor Relations de AMD (2026).

Meta y AMD anunciaron planes para desplegar hasta 6 gigawatts de GPU Instinct, con el primer gigavatio basado en la GPU Instinct MI450 personalizada. Meta también será cliente líder de la próxima generación de procesadores EPYC. AWS, Google Cloud, Microsoft Azure y Tencent han anunciado nuevas instancias cloud basadas en EPYC de quinta generación. En los últimos benchmarks MLPerf, el Instinct MI355X de AMD entregó resultados competitivos en toda la suite con liderazgo en múltiples categorías. La colaboración con Samsung para suministro de HBM4 para las GPU Instinct MI455X refuerza la cadena de suministro de memoria de alto ancho de banda que es crítica para el rendimiento de los aceleradores de IA.

Client, Gaming y Embedded

Más allá del Data Center, el trimestre mostró solidez en todos los segmentos, el segmento Client y Gaming generó 3.600 millones, un crecimiento del 23% interanual. Dentro de ese bloque, el negocio de Client creció un 26% hasta los 2.900 millones impulsado por la demanda de procesadores Ryzen y ganancias de cuota de mercado continuadas. Gaming creció un 11% hasta los 720 millones por demanda de GPU Radeon, parcialmente compensada por menor ingreso semi-custom. El segmento Embedded generó 873 millones con un crecimiento del 6% interanual, señal de que la recuperación de ese mercado, que había sufrido una corrección de inventarios prolongada, continúa consolidándose.

La guía que el mercado necesitaba

La reacción del 6% en el aftermarket se explica tanto por los números del Q1 como por la guía del Q2, que superó con amplitud el consenso. AMD proyecta ingresos de aproximadamente 11.200 millones en el Q2 2026 con un margen de más o menos 300 millones, frente a los 10.520 millones que estimaba el mercado. El punto medio representa un crecimiento interanual del 46% y un aumento secuencial del 9%, ambos muy por encima de lo esperado. El margen bruto ajustado guiado del 56% también supera el 55,3% del consenso.

Los pronósticos de los clientes líderes para el MI450 Series y Helios superan las expectativas iniciales de la compañía, y un pipeline creciente de despliegues a gran escala proporciona visibilidad sobre la trayectoria de crecimiento. Esa visibilidad era exactamente lo que los inversores necesitaban escuchar en un entorno donde la pregunta central del mercado tecnológico es si el gasto en infraestructura de inteligencia artificial de los hiperscaladores está generando demanda real y sostenida aguas abajo en la cadena de semiconductores. Los resultados de AMD sugieren que sí.