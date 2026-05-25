Todo lo que debes saber de la IPO de SpaceX

SpaceX ya no es solo una empresa privada muy valiosa. Ahora es, además, una prueba de resistencia para Wall Street. Si sale a bolsa en los términos que hoy maneja el mercado, no será simplemente otra gran oferta tecnológica. Será un evento que puede alterar índices, flujos pasivos, posiciones de hedge funds y la conversación entera sobre qué se está comprando realmente cuando se compra “inteligencia artificial” o “infraestructura del futuro”. La clave no está solo en el tamaño de la operación. Está en la mezcla: cohetes, satélites, conectividad global, centros de datos, xAI, gasto masivo en capital y un control de Musk que seguirá siendo prácticamente absoluto.

La salida a bolsa de SpaceX

Lo confirmado es claro. SpaceX presentó su S-1 ante la SEC para cotizar en Nasdaq con el ticker SPCX. Lo que todavía no está cerrado oficialmente es el precio final, el tamaño exacto de la oferta y la valoración definitiva. En mercado se ha hablado de una operación de hasta 75.000 millones de dólares y de una valoración en torno a 1,75 billones, pero esas cifras siguen siendo referencias de mercado previas al pricing final, no una verdad reflejada en el folleto. En una operación de este tamaño, esa diferencia importa. Lo que se comenta antes de la salida suele parecer definitivo hasta que llega la letra pequeña.

¿Qué está comprando realmente el inversor?

No solo una empresa espacial. Está comprando una estructura con tres grandes motores: Space, Connectivity y AI. La industria espacial aporta la narrativa, la opción de largo plazo y el componente casi mítico de la historia. La conectividad, es decir, Starlink, aporta hoy el grueso de la calidad industrial y de la caja. Y la división de IA, tras la integración de xAI y X en el perímetro financiero presentado, aporta el gasto, la narrativa más caliente del mercado y buena parte del riesgo de ejecución. Esa mezcla hace que SpaceX no sea comparable del todo ni con una gran tecnológica tradicional ni con una empresa aeroespacial clásica.

Las cifras ayudan a verlo con mucha más claridad. Según el folleto y los análisis publicados sobre él, SpaceX generó 18.674 millones de dólares en ingresos en 2025 y registró una pérdida neta de 4.900 millones. En el primer trimestre de 2026 ingresó 4.694 millones y perdió 4.300 millones netos. Pero esas cifras agregadas esconden una realidad mucho más útil para el inversor. El segmento de conectividad, impulsado por Starlink, facturó 11.387 millones en 2025 y generó 4.423 millones de beneficio operativo. En cambio, la división de IA facturó 3.201 millones y dejó una pérdida operativa de 6.355 millones. Dicho de forma simple: hoy hay una parte del grupo que financia la historia y otra que la consume.

¿Dónde está hoy el negocio de verdad?

La respuesta es Starlink. Y no por relato, sino por números. El servicio ya alcanza alrededor de 10,3 millones de suscriptores en 164 países y opera con una red de más de 9.600 satélites desplegados. Esa escala ya no es experimental. Ya no es el típico proyecto visionario con ingresos testimoniales. Starlink es el activo que convierte a SpaceX en algo más sólido que una promesa tecnológica gigante. Si muchos inversores se sienten atraídos por la IPO, en realidad una parte muy importante de lo que quieren comprar es precisamente eso: una compañía de conectividad global con barreras de entrada enormes, aunque venga envuelta dentro de un conglomerado mucho más ambicioso y más difícil de valorar.

La otra gran variable es el gasto. Y aquí el mercado no podrá hacerse el distraído. SpaceX invirtió 20.730 millones de dólares en capex en 2025 y otros 10.100 millones solo en el primer trimestre de 2026, de los cuales 7.720 millones fueron atribuidos a IA. Al mismo tiempo, la caja cayó desde 24.750 millones al cierre de 2025 a 15.850 millones al cierre del primer trimestre de 2026. Eso significa que el grupo tiene activos extraordinarios, sí, pero también una intensidad de capital que lo aleja bastante del perfil cómodo de muchas grandes tecnológicas cotizadas. No es una empresa que pueda vender solo sueños. Tiene que seguir financiándolos.

¿Es eso un problema?

Depende de lo que el mercado quiera pagar. Si la valoración implícita se justifica casi entera por Starlink y el resto se trata como opcionalidad, el mercado puede ser razonable. Si, en cambio, se intenta pagar a la vez como si Starlink ya fuera una utility premium, la IA fuera una máquina de beneficios y el negocio espacial estuviera mucho más cerca de su madurez de lo que realmente está, entonces la operación empieza a parecer otra cosa: una gran historia, sí, pero carísima.

También pesa la estructura de control. Musk mantiene aproximadamente 85,1% del poder de voto gracias a la clase especial de acciones. Eso deja una conclusión evidente: quien compre SpaceX comprará exposición económica, pero no una influencia real sobre la dirección estratégica. Para algunos inversores eso será aceptable, porque precisamente lo que quieren es apostar por una visión de largo plazo sin la presión típica del mercado. Para otros será un motivo claro de descuento. La historia de Wall Street está llena de compañías extraordinarias con gobernanza incómoda. A veces funciona. A veces el mercado tarda años en decidir cuánto quiere perdonar.

Los riesgos reales de la IPO

Luego están los riesgos de verdad, los que no suenan tan bien en la presentación comercial. El folleto incluye desde colisiones con residuos espaciales u otras naves, hasta obstáculos regulatorios, dependencia del tiempo y atención de Musk, dificultad para contratar talento de IA y la posibilidad de que proyectos de computación orbital, chips, economía lunar o transporte a Marte no consigan viabilidad comercial. Es importante decirlo sin adornos: esta IPO no se apoya solo en negocios maduros. También se apoya en una cadena de apuestas técnicas y comerciales todavía muy abiertas.

Ahora bien, el verdadero detonante del corto plazo quizá no sea el negocio, sino los índices.

Nasdaq actualizó el 1 de mayo su metodología del Nasdaq-100 para permitir la entrada rápida de IPOs megacap. La nueva regla permite evaluar a una compañía al cierre de su séptimo día de cotización y, normalmente, incorporarla tras 15 días de negociación, con anuncio alrededor del décimo día. Además, para valores con free float escaso, el cálculo de ponderación usa el menor entre las acciones totales o tres veces las acciones en circulación, lo que puede otorgar un peso inicial mucho mayor del que las reglas antiguas permitían. Incluso Nasdaq aclara que una entrada rápida no obliga de inmediato a sacar otro valor, por lo que el recuento puede elevarse temporalmente por encima de 100 componentes. Todo esto no es teoría; es una pista bastante clara de que el mercado de índices se ha preparado específicamente para un caso como SpaceX.

¿Por qué esto importa tanto?

Porque comprime el tiempo. En una IPO tradicional, el mercado tiene más margen para asimilar la oferta, precio y posicionamiento antes de que entren los grandes compradores pasivos. Aquí el proceso puede acelerarse muchísimo. Si el free float inicial es pequeño y el dinero indexado tiene que entrar muy pronto, la presión compradora puede volverse mucho más agresiva. Morningstar ya advertía de que la combinación entre poca oferta libre y demanda pasiva forzada podía hacer el proceso “muy poco elegante”. Esa es una forma suave de decir que el debut puede ser bastante “volátil”.

Y Nasdaq no es el único frente. S&P Dow Jones Indices abrió el 30 de abril una consulta sobre el tratamiento de compañías megacap. Entre las propuestas figura reducir el seasoning exigido para IPOs candidatas al S&P 500 de 12 meses a 6 meses, además de relajar ciertos requisitos para empresas gigantes. Eso no garantiza la entrada rápida de SpaceX en el S&P 500, pero sí demuestra que el ecosistema entero de índices está intentando adaptarse a la llegada de este tipo de nombres. Cuando los árbitros cambian las reglas antes del partido, suele ser porque saben que el partido va a ser raro.

La rotación forzada del mercado

Todo eso tiene una consecuencia directa que no debería subestimarse: la rotación forzada. Si SpaceX entra en índices con rapidez y con una ponderación relevante, los fondos pasivos tendrán que comprarla a costa de vender otras cosas. No se trata solo de cuánto suba SpaceX. Se trata también de quién tiene que hacerle espacio. Y en un mercado donde las mega caps tecnológicas ya pesan muchísimo, ese ajuste puede ser bastante más visible de lo que parece. El problema no es solo la entrada de un nombre enorme. El problema es la redistribución que exige su llegada.

¿Puede Wall Street absorber algo así sin problemas?

Probablemente sí, en el sentido de infraestructura de mercado. Pero eso no significa que vaya a ser limpio ni barato. Si SpaceX sale con poco free float y la acción corre con fuerza antes de la entrada pasiva, muchos fondos tendrán que comprar más arriba de lo que querrían simplemente porque están obligados. Esa es una de las razones por las que el mercado ya habla de un proceso “ruidoso” y potencialmente caro.

También influye el momento. Esta IPO llega en una fase en la que el mercado sigue dispuesto a pagar muchísimo por todo lo que suene a infraestructura de IA, satélites, conectividad o poder de cómputo. Pero, al mismo tiempo, los bonos siguen recordando que el dinero ya no es gratis. Esa mezcla puede jugar a favor y en contra. A favor, porque SpaceX se coloca justo en el centro del apetito más fuerte del mercado. En contra, porque una historia con tanto capex, tanta complejidad y tanto peso del fundador exige bastante más disciplina de valoración cuando los rendimientos siguen altos.

Así que, al final, el inversor que mire SpaceX debería hacerse unas pocas preguntas bastante directas.

Las preguntas clave para el inversor

¿Cuánto vale realmente Starlink por sí sola?

¿Cuánto está dispuesto a pagar por una división de IA que aún pierde mucho dinero?

¿Cuánto peso quiere dar a Starship y al negocio espacial, que es donde está gran parte del relato pero todavía no la caja?

¿Y cuánto descuento merece una estructura donde Musk seguirá mandando casi sin contrapeso?

La gracia de esta IPO es que no ofrece respuestas fáciles. Ofrece una empresa extraordinaria, pero difícil. Una compañía con un activo muy sólido ya funcionando, varios negocios de enorme potencial y una factura de inversión que puede volver todo mucho más volátil de lo que parece en el relato inicial. Por eso la salida a bolsa de SpaceX puede ser enorme y, al mismo tiempo, dejar muy abierto el debate sobre qué parte de su valor es negocio probado y qué parte sigue siendo promesa cara. Ahí estará casi todo lo importante.