Análisis de Bitcoin: qué hay detrás de la caída y qué niveles vigilar

Bitcoin cayó hasta 3,6% y perforó los US$92.000 tras el anuncio de aranceles de Trump a 8 países europeos.
Se liquidaron US$790 millones en posiciones largas apalancadas.
El soporte clave está en US$90.000; una pérdida de ese nivel abriría camino hacia US$85.000.
Bitcoin vuelve a demostrar que, en momentos de estrés macro, se comporta como un activo de riesgo y no como refugio. La amenaza de nuevos aranceles de Trump a ocho países europeos desató una ola de ventas que llevó al token por debajo de los US$92.000 y evaporó cerca de US$100.000 millones del mercado cripto en una sola jornada.
Aranceles como catalizador de aversión al riesgo
El fin de semana, Trump anunció aranceles del 10% a productos de ocho países europeos —Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Alemania, Reino Unido y Países Bajos— con entrada en vigor el 1 de febrero. Los gravámenes aumentarían al 25% en junio si no hay acuerdo sobre Groenlandia.
La reacción fue inmediata. Los futuros de índices bursátiles cayeron, mientras que el oro y la plata alcanzaron máximos históricos. La Unión Europea respondió preparando 93.000 millones de euros en aranceles de represalia, y los líderes europeos amenazaron con frenar un acuerdo comercial alcanzado el año pasado.
En este escenario, Bitcoin no funcionó como refugio. Cayó hasta 3,6% y perforó los US$92.000 hasta que se recuperó y retomó los US$93.000, mientras que Ethereum cedió en su momento 4,9% y Solana se desplomó hasta 8,6%. El mensaje del mercado es claro, cuando aumenta la incertidumbre geopolítica, los inversionistas rotan hacia activos tradicionales como el oro, no hacía criptomonedas.
Liquidaciones y estructura del mercado
La caída provocó liquidaciones masivas de posiciones largas apalancadas. Según CoinGlass, se liquidaron alrededor de US$790 millones en 24 horas.
¿Qué significa esto? El mercado ha expulsado parte del apalancamiento alcista acumulado durante el rally de enero. Esto puede interpretarse de dos formas:
- Perspectiva negativa: La convicción compradora se ha debilitado y el mercado podría necesitar consolidar antes de retomar la tendencia.
- Perspectiva constructiva: La limpieza de posiciones apalancadas genera condiciones más sanas para un eventual rebote, con menos "manos débiles" en el mercado.
Históricamente, las liquidaciones masivas suelen marcar puntos de inflexión, aunque no siempre inmediatos. El mercado necesita tiempo para absorber el shock y reconstruir posiciones.
El rally de enero se frena
Los activos digitales habían comenzado 2026 con impulso. Bitcoin subió a casi US$98.000 el 14 de enero, con fuertes entradas de capital en ETFs spot de Estados Unidos.
Sin embargo, la narrativa cambió rápidamente. Bitcoin ha vuelto a caer por debajo del nivel de soporte de US$94.500 y ahora corre el riesgo de regresar al rango de US$85.000-US$94.500 que dominó desde mediados de noviembre.
Bitcoin no logró consolidar por encima de US$98.000 y ahora enfrenta una prueba de soportes inferiores. La incapacidad de sostener los niveles altos sugiere que el mercado necesitaba un catalizador adicional (quizás claridad regulatoria o nuevos flujos institucionales) para romper al alza.
Perspectiva técnica
Escenarios a considerar:
- Escenario bajista: Si Bitcoin pierde los US$90.000, el siguiente soporte relevante está en US$85.000, el piso del rango que se formó desde noviembre. Una ruptura de ese nivel cambiaría la estructura a mediano plazo.
- Escenario de consolidación: Bitcoin se estabiliza entre US$90.000 y US$94.500, digiriendo las liquidaciones mientras el mercado evalúa el impacto real de los aranceles.
- Escenario alcista: Si la tensión comercial se modera o hay señales de negociación, Bitcoin podría recuperar US$94.500 y apuntar nuevamente hacia US$98.000.
El contexto macroeconómico se mantiene como el factor dominante, manteniendo a las criptomonedas bajo presión debido a la incertidumbre arancelaria y los riesgos geopolíticos en Oriente Medio. En el corto plazo, la atención del mercado se centrará en la publicación del PIB de EE. UU. y el índice de gasto de consumo personal (PCE), así como en el fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles de Trump.
Fuente: xStation5
