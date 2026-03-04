Bitcoin vuela pese al dólar más fuerte del año

Bitcoin reanuda su rally, incluso aunque el sentimiento en los mercados bursátiles globales sigue indicando aversión al riesgo, visible incluso en la caída de los metales preciosos, especialmente la plata. Existe la posibilidad de que parte del capital que abandona el mercado de la plata esté rotando hacia un bitcoin sorprendentemente resistente. Desde el ataque estadounidense a Irán, el precio de la criptomoneda ha subido alrededor de un 10%, después de caer inicialmente hasta unos 63.000 USD en la reacción inmediata.

Al mismo tiempo, la fortaleza del dólar no ha provocado caídas en el mercado cripto, y el desmantelamiento de diversas operaciones de momentum (incluyendo posiciones en proveedores de chips de memoria) no ha causado un desplome brusco en bitcoin. Una razón puede ser que el mercado cripto ya estaba fuertemente sobrevendido, lo que actualmente limita su correlación con el mercado más amplio.

Gráfica de Bitcoin en temporalidad diaria

Bitcoin cotiza actualmente cerca del límite superior de su canal de consolidación tras las recientes caídas. La principal prueba de fuerza podría aparecer si el precio se dirige hacia la zona de 76.000 dólares, donde se encuentra la EMA50. Este nivel ha actuado repetidamente como una zona de resistencia significativa desde otoño —especialmente a principios de octubre de 2025 y mediados de enero de 2026—.

Una ruptura por encima de este nivel podría señalar una presión renovada hacia la zona de 90.000 dólares. Por otro lado, una reacción bajista dentro del rango 70.000–76.000 USD podría desencadenar otro impulso bajista, potencialmente empujando el precio por debajo de 60.000 dólares.

Fuente: xStation5

Bitcoin ya ha superado el retroceso de Fibonacci del 23,6%, mientras que el retroceso del 38,2% refuerza la zona de 75.000 USD como un nivel de resistencia potencialmente clave.