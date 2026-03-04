Bitcoin vuela pese al dólar más fuerte del año

-
Bitcoin muestra resiliencia inusual en un entorno claramente adverso para los activos de riesgo.
-
Parte del capital podría estar rotando desde la plata hacia BTC, aprovechando su condición de sobreventa.
-
El sesgo técnico sigue frágil: una ruptura al alza abriría espacio, mientras que un rechazo podría reactivar la presión bajista.
-
Bitcoin muestra resiliencia inusual en un entorno claramente adverso para los activos de riesgo.
-
Parte del capital podría estar rotando desde la plata hacia BTC, aprovechando su condición de sobreventa.
-
El sesgo técnico sigue frágil: una ruptura al alza abriría espacio, mientras que un rechazo podría reactivar la presión bajista.
Bitcoin reanuda su rally, incluso aunque el sentimiento en los mercados bursátiles globales sigue indicando aversión al riesgo, visible incluso en la caída de los metales preciosos, especialmente la plata. Existe la posibilidad de que parte del capital que abandona el mercado de la plata esté rotando hacia un bitcoin sorprendentemente resistente. Desde el ataque estadounidense a Irán, el precio de la criptomoneda ha subido alrededor de un 10%, después de caer inicialmente hasta unos 63.000 USD en la reacción inmediata.
Al mismo tiempo, la fortaleza del dólar no ha provocado caídas en el mercado cripto, y el desmantelamiento de diversas operaciones de momentum (incluyendo posiciones en proveedores de chips de memoria) no ha causado un desplome brusco en bitcoin. Una razón puede ser que el mercado cripto ya estaba fuertemente sobrevendido, lo que actualmente limita su correlación con el mercado más amplio.
Gráfica de Bitcoin en temporalidad diaria
Bitcoin cotiza actualmente cerca del límite superior de su canal de consolidación tras las recientes caídas. La principal prueba de fuerza podría aparecer si el precio se dirige hacia la zona de 76.000 dólares, donde se encuentra la EMA50. Este nivel ha actuado repetidamente como una zona de resistencia significativa desde otoño —especialmente a principios de octubre de 2025 y mediados de enero de 2026—.
Una ruptura por encima de este nivel podría señalar una presión renovada hacia la zona de 90.000 dólares. Por otro lado, una reacción bajista dentro del rango 70.000–76.000 USD podría desencadenar otro impulso bajista, potencialmente empujando el precio por debajo de 60.000 dólares.
Bitcoin ya ha superado el retroceso de Fibonacci del 23,6%, mientras que el retroceso del 38,2% refuerza la zona de 75.000 USD como un nivel de resistencia potencialmente clave.
Bitcoin vuelve a perder impulso y Ethereum cae 5%
Cierre de mercado: Tecnológicas y petróleo marcan la jornada ante guerra en Irán
Bitcoin se estanca mientras la guerra entre EE.UU., Israel e Irán mantiene la volatilidad en los mercados
Cierre de mercado: Wall Street sube impulsado por datos económicos
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "