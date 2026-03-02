A pesar de la guerra en Oriente Medio y de un sentimiento claramente más débil en los mercados bursátiles, impulsado por la subida del petróleo y el resurgimiento de temores inflacionarios, Bitcoin ha reaccionado de forma relativamente calmada.

Tras los ataques israelíes y estadounidenses contra objetivos en Irán, Bitcoin cayó brevemente hasta alrededor de 63.000 dólares el sábado por la mañana, pero desde entonces ha rebotado aproximadamente un 5% y ahora se estabiliza cerca de 66.500 dólares.

Los datos on‑chain confirmaron inicialmente presión vendedora Bitcoin, con liquidaciones que alcanzaron aproximadamente 1.800 millones de dólares en posiciones, aunque el mercado recuperó el equilibrio rápidamente.

De forma algo sorprendente, los holders de corto plazo no participaron en ventas masivas, lo que podría sugerir una fase de “agotamiento de oferta” en esta etapa del ciclo e indica que Bitcoin está actualmente en manos relativamente más fuertes.

Fuente: CryptoQuant

Por otro lado, una parte significativa del suministro de BTC acumulado en los últimos dos años sigue en pérdidas. Una caída por debajo del nivel psicológico de 60.000 $ podría aumentar bruscamente las pérdidas no realizadas entre los holders de largo plazo.

Los ETFs de Bitcoin no están entrando en pánico (por ahora)

En esta fase del ciclo, la atención de los inversores sigue centrada firmemente en Bitcoin, mientras que Ethereum ha quedado claramente en segundo plano. Esto se ve en los flujos de ETFs: el capital continúa favoreciendo a Bitcoin y, sin un rebote sostenido en Bitcoin, un mercado alcista más amplio que incluya a ETH parece poco probable por ahora.

Con la excepción del lunes y viernes pasado, los ETFs de Bitcoin registraron flujos netos claramente positivos la semana pasada. Los ETFs de Ethereum, en cambio, vieron flujos solo marginalmente positivos.

El capital acumulado en ETFs cripto sigue siendo sustancial. Desde los niveles máximos, los activos han caído alrededor de un 15%, a pesar de que Bitcoin ha caído casi un 50% desde sus máximos históricos. Esto sugiere que, aunque las ventas relacionadas con ETFs se han acelerado en los últimos meses, todavía están lejos de niveles extremos.

Precio de Bitcoin y Ethereum en temporalidad diaria

Desde una perspectiva técnica, Bitcoin parece destinado a permanecer en consolidación entre 60.000 dólares y 72.000 dólares en el corto plazo.

El mercado probablemente está buscando un catalizador que desencadene un movimiento más decisivo en cualquier dirección.

Otro impulso bajista hacia 50.000 dólares no puede descartarse, especialmente si las condiciones de la renta variable global se deterioran aún más, favoreciendo al dólar estadounidense, los rendimientos de bonos y el petróleo.

Por el contrario, una ruptura decisiva por encima de la zona de 74.000–75.000 dólares aumentaría la probabilidad de un intento de recuperación más duradero.

Fuente: xStation5