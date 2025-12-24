Análisis del Gas Natural: Factores Técnicos y Fundamentales

La subida de ayer del gas natural fue todo menos casual. Fue el resultado de una combinación muy concreta de presión técnica acumulada, noticias favorables en el corto plazo y un mercado claramente mal posicionado. Cuando esas tres piezas encajan, los movimientos suelen ser rápidos y poco educados.Desde el 5 de diciembre, el gas natural venía atrapado en una tendencia bajista muy acusada, con caídas continuadas que llevaron al precio a mínimos de siete semanas. Ese tramo no fue una simple corrección, sino una fase de acumulación de posiciones cortas bastante evidente. El mercado había interiorizado un escenario cómodo: exceso de inventarios, temperaturas suaves y producción elevada. Eso generó consenso bajista y, como suele ocurrir, el consenso acabó siendo el problema.El detonante fundamental llegó por el lado que menos margen dejaba para reaccionar: los flujos de exportación de LNG. Los datos publicados mostraron. En un mercado tan sensible como el gas natural estadounidense, ese dato cambia el equilibrio inmediato entre oferta y demanda. No es una previsión, es consumo real saliendo del sistema. Y eso obliga a recalibrar posiciones.A ese factor se sumó un segundo elemento clave:, incluso partiendo de inventarios por encima de la media de cinco años. El mensaje es sutil pero importante. El mercado no está diciendo que falte gas hoy, sino que el colchón puede empezar a reducirse más rápido de lo esperado si el invierno entra con más fuerza en enero, algo que los modelos meteorológicos empiezan a insinuar tras este paréntesis de temperaturas suaves.Con ese trasfondo, el movimiento del precio encaja perfectamente con un cierre de cortos. Técnicamente, el gas venía de una caída tan limpia y prolongada que muchos sistemas tendenciales estaban seguían completamente vendidos. Cuando el precio empezó a reaccionar, el rally se alimentó solo. No hizo falta una narrativa nueva, bastó con que el mercado entendiera que seguir vendiendo ahí dejaba de ser una apuesta asimétrica.En términos técnicos,algo que rara vez ocurre sin ese componente de short covering. El precioúltimo máximo relevante clave. Ese nivel no es anecdótico: coincide con el último rango de aceptación antes del tramo final de la caída y con una zona donde se concentró volumen en gráfico horario.No tanto por ser un número redondo, sino porque representa la frontera entre un simple rebote técnico y un posible cambio de dinámica a corto plazo. Si el precio es capaz de romper y mantenerse por encima de 4, el mercado empezará a validar que la fase bajista inmediata ha terminado y que puede iniciarse una secuencia de máximos y mínimos crecientes en timeframes intradía. Ahí sí tendría sentido plantearse incorporarse al movimiento, siempre desde la confirmación y no desde la persecución.El riesgo está muy bien definido. Si el precio no logra consolidar y pierde de nuevo la zona de 3.77, especialmente si vuelve a situarse por debajo de 3.70, el escenario cambia. En ese caso, la subida de ayer quedaría como un rebote violento dentro de una tendencia bajista mayor, y el mercado podría retomar el sesgo negativo con bastante rapidez.En resumen, el gas natural reaccionó ayer porque estaba mal posicionado, porque, y porque técnicamente el mercado estaba preparado para saltar. Ahora ya no se trata de lo que pasó, sino de lo que confirme. Por encima de 4, el mercado empieza a hablar de continuidad. Por debajo de 3.77, vuelve a hablar el lado bajista. Aquí, más que nunca, el precio tendrá la última palabra.

Fuente: xStation5

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

