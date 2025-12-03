🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (03.12.2025)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo
El cobre sigue rompiendo récords mientras Citi refuerza el escenario alcista global
Baja el desempleo en Canadá y el 🌸USD/CAD registra una fuerte caída📉
Inflación en Chile estable y perspectivas del tipo de cambio: qué está moviendo al dólar
SoFi anuncia oferta de acciones por 1.500 millones USD y sus títulos retroceden: análisis completo
