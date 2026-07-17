¿La caída del KOSPI puede contagiar al Nasdaq 100?

La caída del KOSPI volvió a encender dudas sobre si el ajuste en Asia puede contagiar al Nasdaq 100, la pregunta tiene sentido porque Corea del Sur se ha transformado en uno de los epicentros bursátiles del ciclo de inteligencia artificial, con Samsung Electronics y SK Hynix como actores centrales en memoria avanzada y semiconductores. Sin embargo, el contagio no debe confundirse con una simple caída simultánea. Para hablar de contagio, el mercado necesita mostrar transmisión persistente de estrés, aumento de correlaciones y un canal común que conecte a ambos activos.

En 2026, el KOSPI acumula todavía una subida de 58,3%, pese a un drawdown actual cercano al 25,2%. El Nasdaq 100, en cambio, sube 14,5% en el año y muestra un drawdown actual de 5,9%. Esto sugiere que la corrección coreana parte desde un exceso mucho mayor. No es lo mismo caer después de una tendencia moderada que corregir tras una subida explosiva alimentada por IA, concentración sectorial y posiciones apalancadas.

El KOSPI cae por factores propios, no solo por Wall Street

El mercado coreano entró en una fase de ventas muy agresiva después de un rally extraordinario, reportes recientes apuntan a que el índice cayó alrededor de 25% desde sus máximos, pese a seguir siendo uno de los mercados de mejor desempeño del año. La presión se explica por la concentración en semiconductores, el uso de productos apalancados y la toma de ganancias tras una subida impulsada por IA.

Ese punto es importante para el Nasdaq 100, dado que si el ajuste del KOSPI se explica principalmente por factores locales, como exceso de apalancamiento, peso dominante de Samsung y SK Hynix, y ventas forzadas de inversionistas minoristas, entonces el contagio directo hacia Estados Unidos debería ser limitado. De hecho, en la mayor caída diaria del KOSPI durante 2026, el índice coreano retrocedió 12,8%, mientras el Nasdaq 100 subió 1,5% ese mismo día. Esa divergencia reduce la idea de un contagio mecánico.

La correlación existe, pero todavía no prueba contagio

Los datos de retornos diarios muestran una correlación contemporánea de 0,24 entre KOSPI y Nasdaq 100 en 2026. Es una relación positiva, pero moderada. La beta simple del Nasdaq frente al KOSPI es de apenas 0,08, lo que implica que un movimiento del índice coreano no se traduce en una reacción proporcional fuerte del Nasdaq.

La señal rezagada tampoco apunta a que Corea esté anticipando de forma clara la presión sobre Wall Street. La correlación entre KOSPI t-1 y Nasdaq 100 t es -0,14, mientras que la relación inversa, Nasdaq 100 t-1 frente a KOSPI t, llega a 0,42. Esa diferencia sugiere que el mercado estadounidense sigue teniendo mayor capacidad de arrastre sobre Corea que al revés. Las correlaciones de 30 y 60 ruedas subieron hasta 0,48 y 0,45, respectivamente. Eso indica que la conexión entre ambos mercados se ha fortalecido durante la reciente etapa de estrés, aunque todavía no alcanza niveles que permitan hablar de contagio fuerte. La literatura financiera muestra que, en períodos de alta volatilidad, las correlaciones entre mercados suelen aumentar y los activos tienden a moverse más en bloque, especialmente durante crisis.

El riesgo real está en el sentimiento sobre IA

El verdadero canal de transmisión no parece ser Corea como mercado, sino el sentimiento global sobre inteligencia artificial y semiconductores, porque cuando los inversionistas empiezan a cuestionar si el gasto en centros de datos, chips de memoria, GPUs y capacidad cloud podrá transformarse en retornos suficientes, la presión deja de ser local y se vuelve sectorial.

Esto ya se ha visto en los últimos días, la corrección de semiconductores no se limitó a Corea, también golpeó a Japón, Taiwán y Estados Unidos, con ventas en compañías vinculadas a memoria, equipos de chips y fabricantes de hardware para IA. Reportes de mercado señalan que los inversionistas están revisando valoraciones exigentes y la sostenibilidad del gasto en infraestructura de IA, aun cuando las tendencias de demanda y utilidades siguen siendo sólidas.

Un estudio de Baker y Wurgler muestra que el sentimiento del inversionista afecta con más fuerza a activos cuya valoración es más subjetiva y más difícil de arbitrar. Esa descripción encaja bien con parte del universo de IA, donde los precios dependen de expectativas de crecimiento, retornos futuros sobre capex y supuestos de adopción tecnológica difíciles de verificar en el corto plazo.

Por qué el Nasdaq 100 puede resistir mejor

El Nasdaq 100 no está libre de riesgo, pero tiene una estructura distinta al KOSPI. En Corea, el peso de Samsung y SK Hynix dentro del índice es muy elevado, por lo que un shock en dos grandes nombres puede dominar todo el mercado. En Estados Unidos, la concentración tecnológica también existe, pero el Nasdaq distribuye la exposición entre software, plataformas digitales, semiconductores, nube, consumo tecnológico y comunicación digital.

Además, el Nasdaq suele reaccionar más a tasas reales, resultados de mega caps, expectativas de gasto en IA y guía de empresas como Nvidia, Microsoft, Alphabet, Broadcom, AMD o Micron. Por eso, una caída del KOSPI puede pesar sobre el ánimo del sector, pero no necesariamente determina la trayectoria del Nasdaq si los resultados empresariales estadounidenses siguen validando crecimiento.

El riesgo aumentaría si aparecen tres señales al mismo tiempo. Primero, una caída adicional del KOSPI acompañada por ventas fuertes en Samsung y SK Hynix. Segundo, un aumento de la correlación móvil por encima de 0,5 de forma persistente. Tercero, una ampliación del ajuste hacia semiconductores estadounidenses, con presión en Nvidia, Micron, Broadcom, AMD e Intel.

Si eso ocurre, el mercado dejaría de leer la caída coreana como un ajuste local y empezaría a interpretarla como una revisión global del ciclo de IA. En ese escenario, el sentimiento podría mandar más que los fundamentales de corto plazo, especialmente si inversionistas apalancados reducen exposición de forma simultánea.