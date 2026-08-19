🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (19.08.2026)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
Dólar hoy en Chile: cobre pierde fuerza tras alivio en inventarios y empuja al dólar sobre $925
Claves del día: Petróleo alcanza los 94 dólares y presiona a las acciones
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (20.08.2026)
Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, GOLD y BITCOIN (20.08.2026)
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "