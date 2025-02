Análisis Técnico - OIL (23.07.2024)

Cae el Precio del Crudo en Medio de Expectativas de Alto el Fuego en Gaza Los futuros del crudo cayeron el martes hacia los 81.60 dólares por barril, su nivel más bajo en seis semanas. Las crecientes expectativas de un alto el fuego en Gaza han reducido el riesgo de interrupciones del suministro. Los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente estadounidense Biden, junto con la mediación de Egipto y Qatar, han ganado impulso en el último mes. El primer ministro israelí, Netanyahu, indicó que un acuerdo sobre los rehenes en Gaza podría estar cerca y tiene previsto reunirse con Biden en la Casa Blanca el jueves. Además, un dólar estadounidense más fuerte ha encarecido el petróleo para los tenedores de otras divisas. Los operadores ahora esperan las estimaciones de inventarios de petróleo del API más tarde en el día y los datos oficiales del gobierno estadounidense el miércoles. Se espera que las existencias de crudo de Estados Unidos hayan caído en 2,5 millones de barriles en la semana hasta el 19 de julio, mientras que las existencias de gasolina probablemente cayeron en 500.000 barriles. De cara al futuro, no se espera que la próxima reunión de la OPEP+ programada para el 1 de agosto cambie las políticas de producción actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil OIL Fuente: xStation 5 En el gráfico del OIL, se observa un movimiento significativo dentro de un rango lateral entre los precios 84.52 y 81.07. Inicialmente, el precio se movió dentro de este rango hasta que una ruptura hacia la baja lo llevó a un nivel de 81.07. Desde ese punto, el precio volvió a recuperar el rango lateral pero realizó un rápido movimiento alcista, lo que extendió el precio hacia el nivel de 88.22. Posteriormente, se produjo un movimiento bajista que posicionó el precio nuevamente en la parte baja del rango lateral en 81.07. Este comportamiento sugiere posibles escenarios para el futuro del precio del petróleo. Si el precio logra romper el nivel de 84.52 y mantener la tendencia alcista, podríamos ver una extensión hacia el extremo superior del gráfico en 88.22. En caso de que el precio rompa el nivel de soporte del rango en 81.07, podríamos esperar que el precio alcance la extensión inferior del gráfico, posiblemente dirigiéndose hacia niveles más bajos como 76.74.

