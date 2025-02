Análisis Técnico: OIL.WTI (29.07.2024)

Los futuros del crudo WTI caen por debajo de los 77 dólares por barril Los futuros del crudo WTI recortaron las ganancias iniciales para cotizar por debajo de los 77 dólares el barril el lunes, ampliando la caída del 1,4% del viernes y alcanzando niveles mínimos no vistos en más de un mes. Esta caída se debe a que los operadores siguen sopesando las perspectivas de una demanda lenta de China y posibles interrupciones del suministro debido a las tensiones en Oriente Medio. Tensiones en Oriente Medio El domingo, Israel prometió una fuerte represalia contra Hezbolá, acusando al grupo respaldado por Irán de matar a 12 niños y adolescentes en un ataque con cohetes en un campo de fútbol en los Altos del Golán ocupados por Israel. Sin embargo, Hezbolá "niega firmemente" su participación en el ataque. Estas tensiones geopolíticas añaden incertidumbre al mercado petrolero. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Disminución de la demanda en China Mientras tanto, las importaciones totales de fueloil de China cayeron un 11% en el primer semestre de 2024, lo que indica una disminución de la demanda de petróleo de uno de los principales consumidores del mundo. La ralentización económica en China sigue afectando las expectativas de demanda global de crudo. Los inversores y operadores del mercado petrolero continúan monitoreando de cerca estos desarrollos para evaluar su impacto en los precios del crudo y las condiciones de oferta y demanda global. OIL.WTI Fuente: xStation 5 En el ambito tecnico, se observa una tendencia bajista que ha llevado el precio a probar varias veces el nivel de soporte clave en 76.24. Este soporte ha actuado como un punto de inflexión importante en múltiples ocasiones, sugiriendo que los compradores están dispuestos a defender este nivel. Escenario bajista : Si el precio rompe definitivamente por debajo de 76.24 , podríamos ver una continuación de la tendencia bajista hacia el próximo nivel de soporte en 72.21 . La ruptura de este soporte clave podría indicar un fuerte impulso bajista, con los vendedores dominando el mercado.

Escenario alcista: Si el precio logra mantenerse por encima de 76.24 y supera la resistencia en 78.69, podríamos ver una reversión de la tendencia actual. En este caso, el siguiente objetivo alcista estaría en 80.65. Superar esta resistencia clave indicaría que los compradores están ganando fuerza y podrían llevar el precio hacia niveles más altos, como 84.55.

