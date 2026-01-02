Análisis Técnico – USDIDX (02.01.2026)

- El índice dólar (USDIDX) mantiene una estructura bajista; mientras no supere 98,15, el sesgo sigue apuntando a un nuevo test de 97,50.
El Índice del Dólar estadounidense (USDIDX) se encuentra en una tendencia descendente desde hace varias semanas. El máximo local se registró el 21 de noviembre de 2025, tras lo cual el precio inició un movimiento bajista sostenido. La zona de 97,50 fue testeada dos veces a mediados de diciembre, actuando como soporte relevante.
En los últimos días, el precio rebotó desde la media móvil simple (SMA) de 100 períodos (línea azul en el gráfico), pero dicho rebote se detuvo en la resistencia del retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que refuerza la lectura de debilidad estructural.
En los últimos días, el precio rebotó desde la media móvil simple (SMA) de 100 períodos (línea azul en el gráfico), pero dicho rebote se detuvo en la resistencia del retroceso de Fibonacci del 23,6%, lo que refuerza la lectura de debilidad estructural.
USDIDX – Gráfico diario (D1) | Fuente: xStation5
