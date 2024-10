Análisis USDCLP 11.10.2024

Perspectiva del tipo de cambio USDCLP tras datos del IPP en EE.UU. El tipo de cambio USDCLP está mostrando volatilidad en la sesión de hoy, con una apertura que continúa las caídas de ayer, acercándose a la zona de soporte clave en 927 pesos. Sin embargo, el panorama podría cambiar debido a las expectativas de un fortalecimiento del dólar tras la publicación de los datos del Índice de Precios del Productor (IPP) en EE.UU., que resultaron menores a lo esperado, pero aún influyen en las perspectivas de futuras decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal. Factores que afectan el tipo de cambio hoy: Fortaleza del dólar internacional: El dólar index, que había mostrado debilidad en la jornada anterior, ha comenzado a recuperar algo de fuerza debido a que los datos del IPP sugieren que la Fed podría mantener un enfoque restrictivo en las tasas, lo que fortalece al dólar. Expectativas sobre China: Los inversores están a la espera de la reunión de las autoridades monetarias chinas, donde se podrían anunciar nuevos estímulos para reactivar su economía. Esto podría tener un impacto significativo en el cobre, ya que China es el principal consumidor del metal, lo que a su vez afectaría el tipo de cambio en Chile, dado que las exportaciones de cobre son un motor clave para la economía chilena. Datos inflacionarios en EE.UU.: Además del IPP, las cifras de inflación subyacente (IPC) en EE.UU. siguen siendo relevantes para determinar las expectativas de política monetaria. El mercado sigue ajustando sus posiciones ante la incertidumbre sobre si la Fed recortará las tasas en su reunión de noviembre, lo que genera especulación sobre el comportamiento del dólar. Niveles técnicos clave en USD/CLP: Zona de soporte : Si el tipo de cambio sigue cayendo, podría buscar niveles más bajos cercanos a 923 pesos por dólar, pasando antes por el soporte inmediato en 926 .

: Si el tipo de cambio sigue cayendo, podría buscar niveles más bajos cercanos a por dólar, pasando antes por el . Resistencia al alza: En el caso de un fortalecimiento mayor del dólar, podríamos ver un repunte hacia niveles de 930 pesos, y si se mantiene por encima de este nivel, el precio podría llegar hasta los 935 pesos. La situación sigue siendo incierta, y el mercado se mantiene cauteloso a la espera de más señales tanto de la Fed como de las autoridades chinas, dado el peso que tienen ambos en el comportamiento del tipo de cambio en Chile. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "