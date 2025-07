Los datos de inflación de junio en Suiza muestran un repunte inesperado, con un aumento interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 0,1%. Esto rompe una serie de descensos y ofrece un ligero respiro al Banco Nacional Suizo (BNS). Este leve repunte podría indicar el fin del ciclo actual de recortes de tipos de interés e influir en la trayectoria futura del franco suizo. Los datos publicados muestran que la inflación suiza subió inesperadamente al 0,1% interanual, contradiciendo el pronóstico de consenso de Bloomberg de una lectura negativa persistente del -0,1%. El principal impulsor de este aumento fueron los gastos relacionados con las vacaciones, mientras que los precios de la gasolina, el transporte aéreo y las frutas de hueso registraron descensos. La inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles, se situó en el 0,6% interanual, ligeramente por encima del 0,5% anterior, pero en línea con las expectativas del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil

La inflación suiza se recuperó tras caer a territorio negativo en mayo. Fuente: Bloomberg Finance LP Alivio para la política monetaria del Banco Nacional Suizo El repunte de la inflación en junio ofrece un claro alivio al Banco Nacional Suizo (BNS), que redujo los tipos de interés al 0% en junio, alcanzando el umbral cero por primera vez desde que abandonó los tipos negativos a finales de 2022. El banco central se encontraba en una situación difícil cuando la inflación cayó por debajo de cero en mayo, lo que generó temores de una deflación más profunda. El Banco Nacional Suizo proyecta ahora una inflación media del 0,2% en 2025, del 0,5% en 2026 y del 0,7% en 2027. El Fondo Monetario Internacional había advertido previamente contra un ritmo excesivamente rápido de recortes de tipos, argumentando que una inflación negativa temporal no debería justificar nuevas reducciones. Cabe destacar que el entorno de inflación moderada se ha atribuido en gran medida a la excepcional fortaleza del franco suizo, que se ha apreciado en los últimos meses debido a los elevados riesgos del mercado, y que la moneda se considera ampliamente un refugio seguro. Perspectivas de nuevos recortes de tipos del Banco Suizo A pesar del repunte de junio, los economistas siguen divididos sobre las futuras medidas del Banco Suizo. Una encuesta de Bloomberg indica que solo una estrecha mayoría prevé que los tipos se mantendrán en su nivel actual hasta finales del próximo año. Sin embargo, algunos expertos no descartan un retorno a tipos negativos si las guerras comerciales se intensifican o el franco se fortalece significativamente. El presidente del Banco Nacional Suizo, Martin Schlegel, ha establecido un alto nivel de exigencia para cualquier nueva flexibilización de la política monetaria. El banco central ha declarado su disposición a ajustar la política monetaria si es necesario, pero su postura cautelosa sugiere que los tipos cero podrían mantenerse durante un período prolongado. Según las expectativas del mercado de tipos de interés, las probabilidades de recortes de tipos este año son bastante limitadas. Sin embargo, si la inflación vuelve a niveles negativos, la probabilidad aumentará significativamente. Fuente: Bloomberg Finance LP Los desafíos que plantea un franco fuerte El fortalecimiento del franco suizo sigue siendo un desafío clave, tras haber alcanzado sus niveles más altos frente al dólar en una década. La afluencia de capital a Suiza es consecuencia directa de la inquietud de los inversores ante los drásticos cambios en la política económica estadounidense. El Banco Nacional Suizo está considerando intervenciones cambiarias como alternativa a nuevos recortes de tipos. Sin embargo, hasta la fecha, el banco se ha mantenido mayormente pasivo en el mercado cambiario, comprando solo 49 millones de francos suizos en divisas en el primer trimestre de 2025. Esta moderación podría deberse en parte a la inclusión de Suiza en la lista de vigilancia estadounidense por manipulación de divisas. La economía suiza presenta señales mixtas. El PIB creció un 0,8% en el primer trimestre de 2025, impulsado principalmente por el aumento de las exportaciones a Estados Unidos antes de la introducción de nuevos aranceles. Sin embargo, el gobierno ha reducido sus previsiones de crecimiento para 2025 del 1,4% al 1,3%, y para 2026 del 1,6% al 1,2%. La incertidumbre en torno al comercio internacional y la política económica sigue siendo alta, lo que condiciona las perspectivas de las economías mundial y suiza. El índice PMI de mayo cayó a 42,1, su nivel más bajo desde mayo de 2023. Cotización del euro-franco suizo El la última vez que se registró un período tan prolongado de depreciación ininterrumpida fue en 2011. El par USD/CHF se hunde a su nivel más bajo desde 2011, una caída exacerbada no solo por la condición de refugio seguro del franco, sino también por la aversión generalizada al dólar estadounidense. En cuanto a caídas mensuales consecutivas, Desde una perspectiva histórica, el par se mantiene cerca de sus mínimos, ligeramente por encima del nivel de 0,9300. Por supuesto, existen riesgos, como posibles recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) o un nuevo brote de riesgo geopolítico.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "