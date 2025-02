Análisis USDCLP tras los datos de inflación

Aumento del IPC en Chile en Julio: La Inflación se Mantiene Alta En julio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile alcanzó un 0,7%, superando ligeramente las expectativas de los expertos. Los sectores que más contribuyeron a este incremento fueron vivienda y servicios básicos, así como equipamiento y mantención del hogar. Destacó especialmente el alza en el suministro eléctrico, que subió un 12% debido a reajustes de tarifas y al deterioro arrastrado desde la pandemia. Las cuentas de luz han experimentado incrementos sostenidos debido a la deuda fiscal acumulada, que ahora se está amortizando tras varios intentos de apaciguarla mediante leyes de sustento energético. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Proyecciones de Inflación y Tasa de Interés Con respecto a la inflación para el resto del año, se espera que se mantenga estable dentro de los rangos actuales. Las proyecciones sugieren que la tasa de interés nacional podría bajar de manera más desacelerada para potenciar el sector manufacturero, industrial minero y de servicios. La inflación interanual alcanzó el 4,7%, el nivel más alto desde noviembre de 2023, reflejando desafíos persistentes en áreas clave como la vivienda y los servicios básicos. Esto subraya la necesidad de vigilar de cerca los incrementos en la Unidad de Fomento (UF), que se espera aumente significativamente en los próximos 30 días. Tipo de Cambio y Precios del Cobre El tipo de cambio, por su parte, se posiciona en 937 pesos por dólar. Esta baja se debe principalmente al aumento de las importaciones en China, con un crecimiento del 7,2% respecto a los resultados previos. Es asi, como los precios del cobre empiezan a tener una perspectiva mas optimista de corto plazo, que hoy cotiza positivo y le dio este espacio a la baja al tipo de cambio, ademas, debido a la incertidumbre en el mercado estadounidense y la baja demanda en el sector vivienda en China. Las expectativas de recortes en las tasas de interés en Estados Unidos, comenzando en septiembre, podrían debilitar el dólar e impulsar una disminución en el tipo de cambio, que podría llegar a 928 pesos por dólar si la tendencia se mantiene.

