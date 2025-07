El peso chileno toca nuevos mínimos locales impulsado por cobre y debilidad del dólar

El peso chileno abrió la jornada en torno a 929 pesos por dólar, niveles significativamente más bajos que los registrados en meses anteriores. Este movimiento se da en un contexto de fortalecimiento de la moneda local, impulsado principalmente por dos factores clave: la debilidad persistente del dólar estadounidense y el repunte en los precios del cobre. Catalizadores macroeconómicos y de mercado: El índice dólar se mantiene bajo presión a pesar de los sólidos datos del PMI publicados ayer, que reflejaron una expansión de la actividad económica. Esta disonancia sugiere que el mercado aún no descuenta una recuperación sostenida del dólar.

El precio del cobre subió un 0,44 % diario , reforzando la apreciación del peso chileno. Esta materia prima es crucial para la economía chilena, por lo que sus movimientos suelen reflejarse directamente en el tipo de cambio.

Desde el análisis técnico, el cruce USDCLP rompió a la baja niveles de soporte intermedio cerca de 931, validando un sesgo bajista con proyecciones hacia los 919 pesos en el corto plazo, zona de extensión de Fibonacci (110 %). Panorama laboral en EE.UU. y tensión geopolítica El informe ADP de empleo no agrícola de junio sorprendió con una caída de 33 000 empleos , frente a la estimación de 98 000, lo que sugiere señales de enfriamiento en el mercado laboral estadounidense. Esto refuerza la expectativa de que la Reserva Federal pueda adoptar una postura más moderada en su política monetaria.

En el plano internacional, Irán reiteró que su programa nuclear continuará a pesar de los recientes ataques israelíes y estadounidenses. El jefe del programa nuclear iraní afirmó que "la industria atómica no puede ser destruida con bombardeos", aumentando la tensión en Medio Oriente y añadiendo volatilidad al escenario global. Proyección y expectativa: Se espera que el tipo de cambio USDCLP se mantenga oscilando entre los 919 y 932 pesos en los próximos días, con el mercado enfocado en los datos oficiales de empleo de EE.UU. que se publicarán el jueves. Este reporte será clave para definir el rumbo inmediato del dólar y, por ende, del tipo de cambio en Chile.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "