🔴Analizando el dato IPC de EE.UU.

- Comienza tu jornada con una visión clara del mercado. Revisamos el impacto del dato de inflación en EE.UU. y su efecto en los principales activos, con enfoque intradía y claves para el corto plazo.
⏬El petróleo y la plata caen tras las palabras de Trump
TSMC acaba de romper récords❗️💰 El beneficio aumenta un 35% 📈
La bolsa hoy: las bolsas se calman y TSMC presenta resultados
PayPal lidera €12M en Klearly y apuesta por pagos enfocados en hospitalidad
