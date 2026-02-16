Anthropic duplica ingresos en India y dispara su valoración a $380.000 millones

Expansión estratégica

Durante el Builder Summit celebrado en Bangalore, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, confirmó que India se ha convertido en el epicentro de la intensidad técnica para la compañía. La apertura oficial de su oficina en Bengaluru (Bangalore) no solo marca una expansión física, sino el reconocimiento de que la adopción de herramientas como Claude Code está creciendo a un ritmo incluso superior al de sus propios ingresos. Amodei destacó que la intensidad técnica en India es extrema, con una comunidad de desarrolladores que utiliza la IA no solo para tareas simples, sino para construir sistemas multilingües complejos y aplicaciones que operan en el mundo físico.

La estrategia de Anthropic se centra en desplazar el enfoque de la automatización de tareas aisladas hacia la automatización de flujos de trabajo completos. Amodei instó a los más de 250 desarrolladores presentes a "patinar hacia donde va el disco", sugiriendo que las empresas deben construir para las capacidades de los modelos que vendrán en uno o dos años, y no limitarse a la tecnología actual. En particular, señaló que los fosos competitivos (moats) más duraderos se encontrarán en la intersección de la IA con sectores físicos como la biología y la medicina, donde el conocimiento de dominio y la navegación regulatoria actúan como barreras de entrada naturales.



Dilema de la disrupción

El ascenso de Anthropic, valorada ahora en $380.000 millones (respaldada por Amazon y Alphabet recaudó 30 mil millones de dólares en una ronda de financiamiento la semana pasada), presenta una dicotomía para Wall Street y los mercados globales. Por un lado, la compañía demuestra una tracción comercial positiva con alianzas de alto perfil, mientras que Air India está utilizando Claude para integrar IA agéntica en sus operaciones y Cognizant emplea la herramienta para la modernización de infraestructura tecnológica. No obstante, este mismo éxito ha comenzado a proyectar lo que algunos analistas denominan el lado oscuro de la IA.

El temor a la disrupción estructural ha provocado una reacción defensiva en los mercados de renta variable. El lanzamiento en enero de una integración para Claude Cowork diseñada para automatizar tareas complejas de cuello blanco (manipulación financiera, malversación de fondos, entre otros) intensificó las preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo de la industria de servicios de IT en India, valorada en $283.000 millones. Se teme que la capacidad de estos agentes para acelerar la productividad entre 10 y 100 veces haga obsoletos los modelos tradicionales de facturación por horas y grandes plantillas de soporte técnico, lo que explica la masiva pérdida de valor de mercado en las exportadoras de software indias durante las últimas semanas.



Análisis del mercado

Anthropic se ha posicionado como el acelerador de una fase de eficiencia pronunciada del sector tecnológico (los ingresos recurrentes o run-rate revenue en India se han duplicado en los últimos cuatro meses). La valoración de la compañía refleja una confianza en que los agentes de IA no solo complementarán el trabajo humano, sino que absorberán gran parte de la cadena de valor que actualmente ocupan las empresas de servicios profesionales. Se debe observar este fenómeno como una transferencia de valor, mientras las firmas de servicios tradicionales sufren una contracción por el temor a la desintermediación, el valor se desplaza hacia las plataformas que controlan los modelos fundacionales y las capacidades agénticas.

Esta euforia por la valoración de Anthropic debe contrastarse con la volatilidad que está generando en los índices sectoriales. La venta de $47.000 millones en las tecnológicas indias (en lo que va de febrero) es una señal de que el mercado está comenzando a descontar el riesgo de una canibalización de ingresos en el software tradicional. Es importante identificar si esta disrupción es una amenaza existencial inmediata o una oportunidad de transformación para las empresas que, como Cognizant, decidan adoptar la tecnología de Anthropic para evolucionar su modelo de negocio antes de ser desplazadas por la automatización total. En paralelo, el Nasdaq refleja esta tensión, ya que el ascenso de Anthropic en semanas previas gatilló una nueva caída en el sector tecnológico y evidenció cómo la valoración de la compañía se ha convertido en un factor de presión para los mercados globales.



Análisis técnico

La venta masiva en las tecnológicas indias, representadas por firmas como TCS, Infosys y Wipro, ha generado un efecto directo en el sector global debido a la alta correlación de sus ADRs con el Nasdaq. Esta presión vendedora ha provocado una reacción negativa que acumula un retroceso superior al 2,5% desde el pasado 12 de febrero, situando al índice en una fase de clara debilidad. Esta caída se ha visto validada por una sobreventa notoria, manifestada en la rotura de la banda inferior de Bollinger y una divergencia prominente entre la EMA de 200 periodos y la EMA de 50 periodos, lo que refuerza el impulso bajista actual.

En la jornada de este lunes 16 de febrero, el mercado ha presenciado una nueva perforación de la banda inferior de Bollinger, apoyada por una estructura de medias móviles que mantiene una brecha del 0,97% entre sí. Si este sesgo bajista de corto plazo logra sostenerse, es altamente probable que el índice busque testear el soporte crítico de los 24.643,22, un nivel donde converge con el límite de la banda de volatilidad.

Por el contrario, si el sentimiento del mercado experimenta un cambio de tono o se priorizan factores macroeconómicos más favorables, el índice podría iniciar un rebote técnico hacia su resistencia dinámica. Este objetivo de recuperación se sitúa en torno a los 24.886 puntos, nivel donde la EMA de 50 periodos actúa actualmente como el principal obstáculo para invalidar la tendencia negativa y estabilizar la cotización dentro del rango previo.

Fuente: xStation5

