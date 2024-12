Apertura al alza del dólar en Chile, acercándose a los 1.000 pesos

El dólar en Chile inició la jornada con un incremento, acercándose a la barrera de los 1.000 pesos por dólar. Este movimiento se enmarca en un contexto internacional marcado por datos económicos mixtos provenientes de China y la expectativa ante la próxima decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Factores internacionales influyentes Datos económicos de China : Se han observado indicadores mixtos en la economía china. Aunque las ventas minoristas han disminuido, la producción industrial ha superado las expectativas. Además, los precios de las viviendas nuevas en las principales ciudades han disminuido a un ritmo más lento en noviembre, mejorando las perspectivas para el sector inmobiliario.

Reserva Federal de Estados Unidos: Los inversores están a la espera de la decisión de la Fed sobre la política monetaria, con la expectativa de un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés. La incertidumbre radica en el enfoque que tomará la Fed respecto a futuros recortes, lo que influye en los mercados financieros globales. Impacto en el peso chileno La combinación de estos factores ha llevado al peso chileno a debilitarse frente al dólar, acercando el tipo de cambio a los 1.000 pesos por dólar. Este nivel no se veía desde julio de 2022, cuando la divisa estadounidense superó por primera vez dicha barrera. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas a corto plazo Si las proyecciones económicas de China se mantienen favorables, es posible que el peso chileno experimente cierta recuperación. Sin embargo, la evolución del tipo de cambio dependerá en gran medida de las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y de la estabilidad de los mercados internacionales. Es importante que los actores del mercado y los analistas económicos se mantengan atentos a estos desarrollos, ya que la volatilidad en el tipo de cambio puede tener implicaciones significativas para la economía chilena, incluyendo efectos en la inflación y en los precios de bienes importados. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "