La sesión bursátil del lunes se presenta relativamente tranquila. Los contratos de futuros en Europa y Estados Unidos están revalorizándose tras las importantes caídas del viernes. Noticias de Asia-Pacífico En Asia, los índices chinos se comportan particularmente bien. Los contratos suben un 1,55 % y un 1,45 %, respectivamente, lo que podría estar relacionado con cambios fiscales en el país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil China ha anunciado inesperadamente planes para gravar los ingresos por intereses de los bonos emitidos por el gobierno y las instituciones financieras. Este es un cambio significativo en la política fiscal tradicional del país, que podría impulsar a los inversores a reevaluar sus tenencias de bonos y su atractivo. El negociador comercial jefe de Japón, Ryosei Akazawa, restó importancia al acuerdo comercial recientemente anunciado entre Estados Unidos y Japón, afirmando que no es un compromiso legalmente vinculante y advirtiendo que no se deben tomar al pie de la letra todos los comentarios de Estados Unidos al respecto. Otras noticias de la mañana El presidente estadounidense, Trump, declaró el domingo que anunciará el nombre del nuevo director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en los próximos tres o cuatro días tras destituir al actual. Los medios de comunicación sugieren que esto podría estar relacionado con una estrategia más amplia para socavar la credibilidad de los datos oficiales de inflación. El índice de inflación privada del Instituto de Melbourne mostró una fuerte aceleración en julio, con los índices subyacente y principal subiendo al ritmo más rápido en 19 meses. Las bolsas australianas están cerradas hoy por ser festivo. En los mercados de divisas, las fluctuaciones entre las monedas del G10 fueron limitadas, pero el dólar estadounidense recuperó cierta estabilidad tras las fuertes caídas del viernes. Fuentes del gobierno canadiense informan que el primer ministro Carney y Donald Trump se reunirán en los próximos días para negociar aumentos arancelarios sobre los productos canadienses (excluyendo el T-MEC), que actualmente se sitúan en el 35 %. Canadá espera un acuerdo que reduzca los aranceles. Los futuros del petróleo crudo comenzaron la semana con una brecha a la baja después de que la OPEP+ confirmara durante el fin de semana que aumentará la producción en 548.000 barriles por día en septiembre. Sin embargo, estos movimientos se revirtieron con relativa rapidez, ya que el mercado había anticipado tal alza. Los aumentos moderados de precios en la mayoría de los proyectos principales dominan el mercado. Ethereum actualmente sube un 0,7%, mientras que Stellar sube un 2,5%. Al mismo tiempo, Bitcoin pierde un 0,2%. El calendario macroeconómico de hoy se centrará en los datos del IPC de Suiza y los pedidos de bienes duraderos de EE. UU

