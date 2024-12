Apertura alcista del dólar en Chile a la espera de decisiones de los Bancos Centrales

El Dólar en Chile Abre Estable en un Entorno de Incertidumbre por las Decisiones de los Bancos Centrales El dólar en Chile abrió la semana con un comportamiento estable, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre en torno a las decisiones de política monetaria tanto del Banco Central de Chile (BCCh) como de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). A este panorama se suma la debilidad económica de China, que sigue afectando los precios del cobre y presionando al peso chileno. Contexto Internacional: Fortaleza del Dólar A nivel global, el dólar estadounidense ha mostrado fortaleza, impulsado por datos económicos positivos en Estados Unidos. En particular, el sector de servicios de la mayor economía mundial ha registrado un crecimiento sólido, lo que ha reforzado la idea de que la Fed mantendrá una postura cautelosa respecto a futuros recortes de tasas de interés. Aunque la inflación en EE. UU. ha comenzado a moderarse, los datos recientes mantienen en alerta a los inversionistas, quienes anticipan que la entidad postergará una política más expansiva hasta obtener señales más claras de una desaceleración económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta situación ha fortalecido al dólar a nivel internacional, en un contexto donde las monedas de economías emergentes —como el peso chileno— se encuentran particularmente vulnerables ante la revaluación de activos en dólares. Factores Locales: Tasas y Desafíos para el Peso En el plano local, el peso chileno enfrenta presiones adicionales derivadas de la política monetaria interna. El Banco Central de Chile, que en los últimos meses ha iniciado un ciclo de recortes en su tasa de interés, enfrenta un desafío importante: equilibrar el estímulo económico con la estabilidad cambiaria. La expectativa de nuevas reducciones en la tasa durante el segundo semestre podría ampliar el diferencial de tasas con Estados Unidos, incentivando salidas de capital y debilitando al peso. A esto se suma la desaceleración económica interna, con sectores claves mostrando un crecimiento moderado y señales de menor dinamismo en el consumo. En este sentido, la depreciación del peso podría generar presiones adicionales sobre la inflación importada, dificultando la tarea del BCCh para mantener un equilibrio en sus políticas. Recuperación Económica de China y el Precio del Cobre: A pesar de que China mantuvo su objetivo de crecimiento en 5% y anunció un aumento en su déficit fiscal, las medidas no han sido suficientes para reactivar la demanda global.

y anunció un aumento en su déficit fiscal, las medidas no han sido suficientes para reactivar la demanda global. Los precios del cobre —principal producto de exportación de Chile— continúan bajo presión, lo que reduce el flujo de divisas hacia el país y debilita al peso. Proyecciones del Tipo de Cambio En este escenario, las perspectivas para el tipo de cambio en Chile se mantienen cautelosas. Los factores externos, como la fortaleza global del dólar y la situación de China, junto con elementos internos como la política monetaria local, podrían llevar al dólar hacia niveles cercanos a 997 CLPUSD en el corto plazo. No obstante, la posibilidad de un repunte en los precios del cobre o señales más agresivas de estímulo en la economía china podrían actuar como un freno temporal a la depreciación del peso, llevando la divisa hacia la región de 987 CLPUSD. USDCLP M15 Fuente: xStation 5

