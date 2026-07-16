Apertura americana: Caídas en Wall Street mientras el sector de semiconductores extiende su corrección.

Wall Street sigue bajo presión, con los principales índices cotizando por debajo de sus niveles de referencia. El Dow Jones destaca como la única excepción, manteniendo una subida simbólica, mientras que el mercado bursátil en general continúa bajo presión vendedora. Los inversores adoptan una postura cautelosa mientras evalúan los próximos movimientos de la Reserva Federal, los riesgos geopolíticos y el desempeño del sector tecnológico, uno de los principales impulsores de las recientes ganancias del mercado.

El mayor lastre para el mercado hoy proviene de las empresas relacionadas con los semiconductores. El sector de los chips, uno de los mayores beneficiarios del repunte impulsado por la inteligencia artificial, se ha visto nuevamente presionado por los vendedores. Los inversores están recogiendo beneficios tras las subidas anteriores y cuestionando si las valoraciones actuales de los fabricantes de chips aún justifican las expectativas de crecimiento altamente optimistas que rodean a la industria. El desempeño más débil de los fabricantes de chips de memoria y del segmento tecnológico en general demuestra que los mercados miran más allá de las ganancias actuales y se centran más en las perspectivas de crecimiento futuro.

La dirección de Wall Street continúa estando marcada por las expectativas sobre la política monetaria estadounidense. Los datos económicos recientes han reducido parcialmente la preocupación por un período prolongado de política restrictiva de la Reserva Federal, pero los inversores siguen atentos a los próximos datos de inflación y a otras señales sobre la salud de la economía estadounidense.

En este contexto, los últimos datos macroeconómicos han acaparado gran atención. El número de nuevas solicitudes de subsidio por desempleo se situó por debajo de las expectativas, lo que confirma la resiliencia del mercado laboral estadounidense e indica que la economía continúa manteniendo bases sólidas.

Al mismo tiempo, las ventas minoristas se mantuvieron estables, en línea con las previsiones, lo que apunta a un ritmo moderado del gasto de los consumidores sin señales claras de una desaceleración significativa de la demanda. La combinación de un mercado laboral fuerte y un consumo estable otorga a la Reserva Federal mayor margen para tomar decisiones políticas prudentes, al tiempo que limita potencialmente la posibilidad de recortes rápidos de los tipos de interés.

Las tensiones geopolíticas siguen siendo una fuente adicional de incertidumbre, que continúa influyendo en el sentimiento de riesgo en los mercados financieros globales. Si bien los inversores no están contemplando actualmente un escenario de escalada brusca, los riesgos geopolíticos persistentes limitan el potencial de un repunte más fuerte en los activos de mayor riesgo.

La sesión de hoy pone de manifiesto que el interés por el sector tecnológico se mantiene elevado, pero las exigencias para las empresas vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores han aumentado considerablemente. Los mercados se preguntan cada vez más si las ambiciosas expectativas de crecimiento se reflejan plenamente en las valoraciones actuales. Los próximos días revelarán si la reciente debilidad de los fabricantes de chips representa simplemente una corrección natural tras las fuertes ganancias o el inicio de una tendencia a la baja más generalizada en uno de los segmentos más importantes del mercado estadounidense.

Fuente: xStation5

Los futuros del S&P 500 (US500) siguen bajo presión hoy, con la debilidad del sector de semiconductores como principal factor que lastra el mercado. Las empresas dedicadas a la producción de chips vuelven a enfrentarse a la presión vendedora, lo que impacta negativamente en el sector tecnológico en general. Los inversores están recogiendo beneficios tras las fuertes ganancias impulsadas por el auge de la inteligencia artificial, al tiempo que prestan cada vez más atención a las elevadas valoraciones y a las expectativas de un mayor crecimiento del sector. La presión actual sobre los fabricantes de chips demuestra que los mercados se están volviendo más selectivos con las empresas cuyas valoraciones dependen en gran medida del potencial futuro de la IA.

Fuente: xStation5

Noticias de compañías

Taiwan Semiconductor Manufacturing(TSM.US) TSMC presentó resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado y ofreció una perspectiva optimista para los próximos meses. La compañía destacó que el principal motor de crecimiento sigue siendo la creciente demanda de chips avanzados utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial, mientras que se espera que la rápida expansión de la producción basada en la última tecnología de 2 nm brinde un apoyo adicional. TSMC prevé que los ingresos del tercer trimestre alcancen entre 44.600 y 45.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento aún mayor en comparación con las expectativas previas del mercado. A pesar de las sólidas perspectivas, las acciones de TSMC siguen bajo presión. La reacción del mercado pone de manifiesto que las expectativas para el sector de los semiconductores son actualmente muy altas, e incluso los buenos resultados no siempre son suficientes para mantener el optimismo tras los importantes repuntes observados en las empresas relacionadas con la IA.

UnitedHealth Group(UNH.US) La compañía obtuvo resultados superiores a las expectativas del mercado, y los inversores destacaron la mejora de la rentabilidad y el control efectivo de los costes médicos. La empresa elevó sus previsiones para el ejercicio completo, señalando nuevas mejoras operativas y la estabilización de los márgenes. La reacción positiva del mercado sugiere que los inversores valoran positivamente los esfuerzos de la compañía por reducir gastos y mejorar su desempeño financiero tras un periodo de presión sobre los costes.

Nvidia (NVDA.US) anunció una alianza con la empresa japonesa Noetra para desarrollar infraestructura avanzada de inteligencia artificial basada en su arquitectura Rubin. Se espera que el proyecto utilice aproximadamente 27.500 procesadores para respaldar el desarrollo de soluciones nacionales de IA, robótica y sistemas informáticos avanzados. Para Nvidia, esta alianza representa una señal más de la demanda global sostenida de los chips más potentes utilizados en centros de datos.

Netflix (NFLX.US) sigue en el punto de mira antes de la publicación de sus resultados del segundo trimestre. Los mercados estarán atentos no solo a los resultados financieros, sino también a las tendencias de participación de los usuarios, el desarrollo del segmento publicitario y los planes de la compañía en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial. Se prevén ganancias por acción de 0,79 USD e ingresos de 12.580 millones de USD. Sin embargo, los factores clave para la valoración de Netflix serán los comentarios de la dirección sobre las perspectivas de crecimiento, la eficacia de su modelo publicitario y cómo la compañía planea utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la competitividad.

Abbott (ABT.US) publicó resultados que fueron bien recibidos por el mercado, con un alza de las acciones tras el informe trimestral. Los inversores se centraron especialmente en la mejora del rendimiento operativo y en la decisión de la empresa de elevar su previsión de beneficios ajustados por acción para 2026 a un rango de entre 5,45 y 5,60 dólares estadounidenses.