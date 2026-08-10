Berkshire Hathaway vuelve a comprar acciones tras 14 trimestres vendiendo

Durante los últimos años de Warren Buffett al mando, la crítica más repetida sobre Berkshire Hathaway (BRKA.US) fue siempre la misma: una montaña de efectivo que crecía sin encontrar destino. Su sucesor acaba de responder a esa objeción, ya que la caja retrocedió US$31.900 millones en el segundo trimestre y la compañía volvió a comprar más acciones de las que vendió por primera vez en catorce trimestres.

El mercado premió el giro de inmediato, con el título avanzando más de 2,5% el lunes hasta su nivel más alto desde que Buffett anunció su salida en mayo de 2025.

La primera contracción relevante de la caja desde 2022

La posición de efectivo cerró junio en US$365.500 millones, frente al récord de US$397.400 millones alcanzado al término del primer trimestre, lo que implica una reducción de 8% y el primer descenso significativo desde comienzos de 2022. Bajo la métrica que la propia compañía prefiere, que excluye el efectivo de BNSF y ajusta por letras del Tesoro compradas pero aún no pagadas, la caída fue de 3,8% hasta US$359.200 millones.

El destino de esos recursos se reparte en tres frentes, el primero es la recompra de acciones propias, con US$349,6 millones destinados a adquirir 478 títulos de clase A y US$4.180 millones a 8,6 millones de acciones clase B, para un total cercano a US$4.500 millones en el trimestre. Esa cifra contrasta con los US$235 millones del primer trimestre, que a su vez habían roto una pausa de casi dos años, y Reuters reportó que el ritmo continuó en julio con más de US$3.300 millones adicionales.

El segundo frente es la renta variable de terceros, Berkshire Hathaway compró cerca de US$20.000 millones más de lo que vendió entre abril y junio, poniendo fin a catorce trimestres consecutivos como vendedor neto, una racha que resumía mejor que cualquier declaración la incomodidad de Buffett con las valuaciones del mercado.

Conviene notar que la política de recompras no es discrecional. El estatuto permite ejecutarlas cuando el precio se ubica por debajo del valor intrínseco, determinado de forma conservadora por Greg Abel tras consultar con Buffett, quien continúa como presidente del consejo y afirmó el mes pasado que sigue involucrado en la toma de decisiones.

Los números operativos superaron el consenso con una excepción incómoda

El resultado del trimestre respalda la lectura optimista, puesto que el beneficio operativo creció 16% hasta US$12.980 millones desde los US$11.160 millones de un año antes, equivalentes a unos US$9.068 por acción clase A, mientras los ingresos avanzaron 10% hasta US$101.810 millones tras más de dos años prácticamente estancados. El beneficio neto más que se duplicó hasta US$25.670 millones, aunque esa cifra incorpora ganancias no realizadas de la cartera y la propia compañía suele pedir que se ignore su volatilidad.

El desempeño por división explica de dónde vino la mejora, BNSF aumentó su resultado 6% hasta US$1.560 millones gracias a mayores volúmenes de carga de bienes de consumo, agrícolas y energéticos, la unidad de servicios públicos avanzó 27% hasta US$891 millones apoyada en mejores márgenes y créditos fiscales, y el conglomerado de manufactura, servicios y comercio minorista creció 24% hasta cerca de US$4.500 millones, con aportes de NetJets y del distribuidor de componentes electrónicos TTI.

La excepción está en los seguros, y es de magnitud considerable. Geico vio caer su resultado técnico antes de impuestos 45% hasta US$994 millones, por un aumento de siniestros junto con mayores comisiones y gasto publicitario destinado a recuperar clientes perdidos durante su proceso de saneamiento. Esa caída arrastró al conjunto del negocio asegurador, cuyo resultado técnico neto retrocedió 13% hasta US$1.700 millones.

La compañía también señaló que persiste una incertidumbre considerable sobre el panorama macroeconómico y geopolítico, incluidos aranceles y conflictos armados, y reconoció que la menor demanda en negocios de consumo como sus 103 concesionarios de automóviles, Fruit of the Loom y Forest River refleja cambios en la confianza del consumidor.

Alphabet y Taylor Morrison delinean un estilo distinto

Las dos operaciones más comentadas del semestre apuntan en direcciones opuestas y ahí reside su interés. La inversión adicional de US$10.000 millones en Alphabet, concretada en junio mediante colocación privada, lleva la participación por encima de US$28.000 millones y la sitúa entre las cinco mayores posiciones de la cartera, desplazando a Chevron. Representa además una apuesta explícita por la inteligencia artificial, un terreno que Buffett evitó durante toda su gestión.

La compra de Taylor Morrison por US$6.800 millones, cerrada a fines de julio, responde a una lógica más reconocible. La operación convierte a la compañía en el cuarto mayor constructor de viviendas de Estados Unidos, por detrás de D.R. Horton, Lennar y PulteGroup, y complementa a Clayton Homes, especializada en vivienda de menor costo fabricada parcialmente en planta. Con ambas, el grupo cubre desde el comprador de primera vivienda hasta el segmento de lujo, además de participar en financiamiento, seguros, materiales de construcción y corretaje inmobiliario.

Existe un matiz organizacional que los inversionistas están observando. Bajo Buffett, las empresas operativas funcionaban de forma independiente con escasa coordinación entre sí, mientras que agrupar Taylor Morrison con Clayton bajo una unidad de vivienda se asemejaría al modelo de Berkshire Hathaway Energy, precisamente donde Abel construyó su carrera.

La valuación divide al mercado

El punto de discusión no es si Abel está gastando, sino a qué precio. Según cálculos de Maverick Equity Research, la mayor parte de las recompras del trimestre se ejecutaron a 1,4 veces el valor contable, muy cerca del promedio de diez años del título, mientras que en los episodios de recompra más agresiva del pasado la acción cotizaba entre 1 y 1,2 veces. La capitalización actual se aproxima a 1,5 veces libros.

Michael Burry expresó el escepticismo con crudeza al señalar que temía que cualquier sucesor de Buffett careciera de su paciencia para esperar el lanzamiento perfecto, afirmar que no encuentra atractiva la inversión hacia adelante y describir estos primeros pasos como movimientos de imagen antes que de inversión. Paul Lountzis, de Lountzis Asset Management, apuntó en la misma dirección al comentar que resulta difícil desear que Abel cierre grandes operaciones en un mercado tan efervescente.

La administración considera infravalorada la acción y que encuentra oportunidades para desplegar capital en el entorno actual. Los números de mercado, en todo caso, siguen mostrando rezago, dado que las acciones clase A cerraron el viernes en US$780.086 con un alza anual de 3,4%, frente a un avance cercano a 13% del S&P 500, y acumulan un desempeño inferior al índice de unos 40 puntos porcentuales desde el anuncio de la sucesión.

Fuente: xStation5.