Apertura americana: caídas moderadas ante riesgos geopolíticos y datos económicos

La sesión del jueves en Wall Street comienza con tono negativo. Los principales índices bursátiles estadounidenses retroceden aproximadamente 0,5%, con el Russell 2000 liderando las pérdidas. Esto refleja que el mercado está preocupado por la senda de los posibles recortes de tasas.

Contexto de riesgo y macroeconomía

Los factores que podrían pesar sobre las valuaciones incluyen:

Las minutas de la Fed publicadas ayer sorprendieron al mercado por su tono ligeramente agresivo.

La confrontación con Irán parece cada vez más probable.

Señales preocupantes provienen del mercado de crédito privado.

Datos macroeconómicos recientes:

Reclamos semanales de desempleo (BLS) : solicitudes iniciales de 206k (vs 223k esperado), mientras que las continuas subieron a 1.869k.

Datos comerciales : las importaciones aumentaron, las exportaciones cayeron y el déficit comercial se amplió a USD 70,3 mil millones.

Índice manufacturero de Filadelfia: subió a 16,3, muy por encima de los 7,5 esperados y del dato previo de 12,6.

US100 (D1)

Fuente: xStation5

Los compradores luchan por recuperar la iniciativa en el índice. El rebote desde el nivel de Fibonacci del 61,8% fue rápidamente empujado a la baja. El precio se mantiene por debajo de las EMA de 50 y 100 períodos. El nivel clave a defender es el retroceso del 50% de Fibonacci. Si los vendedores llevan el precio claramente por debajo de 24.500, podría producirse una corrección más profunda, con un movimiento hacia la EMA de 200 y el nivel de Fibonacci del 61,8%.

Noticias corporativas