Dólar en pausa táctica: EUR - USD y USD - JPY ante niveles decisivos tras la Fed y el ruido del BCE

El dólar ha dejado de caer, pero tampoco termina de despegar. Esa es la sensación que domina el mercado tras las actas de la Reserva Federal y el inesperado ruido político en torno al Banco Central Europeo. No estamos ante un movimiento limpio, sino ante una digestión, y cuando el mercado digiere, lo hace probando niveles. Las actas de la Fed publicadas ayer mostraron un banco central dividido, sin prisa por recortar tasas y con varios miembros abiertos incluso a nuevas subidas si la inflación se mantiene pegajosa. Ese matiz no es menor: en un mercado que ya había empezado a descontar recortes más adelante en el año, recordar que la puerta a los aumentos sigue entreabierta fue suficiente para provocar un fortalecimiento inmediato del dólar.

Se vio con claridad en el movimiento intradía. Tras la publicación, el billete verde tomó impulso, especialmente frente al euro. No fue un desplome espectacular, pero sí lo bastante claro como para marcar territorio. El mensaje era evidente: la Fed no está lista para rendirse frente a la inflación. Sin embargo, desde el cierre del mercado estadounidense hasta ahora, estamos viendo algo distinto: no es un giro radical, pero sí una cierta estabilización e incluso intentos de recuperación en algunos cruces. Esto plantea la pregunta clave: ¿estamos ante una pausa técnica tras el impulso del dólar o ante el inicio de una pérdida de tracción?

En el caso de EUR - USD, la zona de 1,18 se ha convertido en el epicentro del debate. Ayer el par retrocedió con fuerza tras las actas, reflejando el fortalecimiento del dólar, pero el mercado no rompió con violencia esa referencia. Ahora mismo, el entorno de 1,1780–1,18 parece ser el nivel que puede inclinar la balanza. Si EUR - USD se mantiene por encima de 1,1780, el rebote puede seguir vivo; no significa necesariamente que sea el escenario más probable, pero sí que la presión bajista pierde inmediatez. En cambio, una pérdida clara de esa zona abriría la puerta a un pullback más profundo, que en realidad sería sinónimo de un nuevo tramo de fortaleza del dólar.

A esto se suma el factor europeo. Ayer circuló información sobre que Christine Lagarde podría estar considerando dejar el BCE antes del final de su mandato para facilitar que Macron influyera en la elección de su sucesor. El mercado reaccionó con cierta cautela, pero sin pánico. Hoy, sin embargo, el tono ha cambiado ligeramente: según fuentes internas, Lagarde habría transmitido que sigue centrada en su puesto y que, si decidiera marcharse, lo comunicaría directamente. Ese mensaje enfría la idea de una dimisión inminente y permite que el euro encuentre algo de estabilidad.

La realidad es que, en términos de impacto estructural, el mercado considera más relevante el cambio de guardia en la Fed que cualquier relevo en el BCE. Por eso, EUR - USD no ha entrado en un desorden direccional: está tanteando el terreno, midiendo fuerzas entre una Fed firme y un BCE que, de momento, sigue en piloto relativamente estable. Si pasamos a USD - JPY, el escenario es igual de interesante pero con matices distintos. El par viene de máximos en la zona de 155,36 y desde ahí el yen ha empezado a ganar algo de terreno, en parte por las actas de la Fed, pero también por la sensibilidad extrema que existe tras los episodios recientes de “rate checks” solicitados por el Tesoro estadounidense a través de la Fed de Nueva York.

Aunque oficialmente se negó cualquier intervención directa, el simple hecho de que se pidieran cotizaciones fue suficiente para recordar al mercado que USD - JPY no es un cruce cualquiera; es un terreno políticamente sensible. Técnicamente, ahora mismo USD - JPY está en una zona que invita a la cautela. En gráfico horario podría estar formándose una estructura tip, cabeza con hombros, aunque todavía es muy pronto para confirmarlo. Faltaría por formarse el hombro derecho dentro de esta posible figura de vuelta. No es una señal confirmada, pero sí un escenario a vigilar: si el par consolida esa figura y pierde el nivel de activación correspondiente, el yen podría seguir ganando fuerza, lo que implicaría una pérdida de impulso del dólar en este cruce. Por el contrario, si tras formar el hipotético hombro derecho el precio vuelve a romper por encima del máximo del propio hombro, la figura quedaría invalidada y el dólar retomaría la iniciativa con claridad. En este tipo de estructuras, la confirmación lo es todo y anticiparse suele salir caro.

En el fondo, tanto EUR - USD como USD - JPY reflejan lo mismo: el mercado no ha decidido todavía si la fortaleza del dólar de ayer fue el inicio de una nueva fase o simplemente una reacción puntual a unas actas menos dovish de lo esperado. Si los datos que vienen confirman que la economía estadounidense sigue sólida y que la inflación no cede con la rapidez deseada, el dólar tendrá argumentos para sostenerse. Si, por el contrario, el mercado interpreta que la Fed ya ha hecho lo más duro y que el próximo movimiento será inevitablemente hacia abajo en las tasas, podríamos ver una normalización del impulso alcista del billete verde.

Estamos, por tanto, en un punto técnico delicado: EUR - USD defendiendo 1,1780–1,18 como frontera psicológica, USD - JPY tanteando una posible figura de vuelta desde la zona de 155,36, y el dólar, lejos de los mínimos recientes, todavía obligado a demostrar que su recuperación tiene continuidad. En mercados así, no se trata de adivinar, sino de observar quién confirma primero.

